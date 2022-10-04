Maserati, GranTurismo Folgore’un ilk teknik detaylarını paylaştı. Bu otomobil İtalyan markanın ilk tamamen elektrikli otomobili ve aynı zamanda bir Stellantis üreticisinin 800V şarj sistemine sahip ilk otomobili olacak.

Elektrikli GranTurismo 92.5kWh bataryaya sahip olacak ve bunun net 83kWh’lık kısmı kullanılabilir olacak. Otomobilin bununla ne kadar uzağa gidebileceği belli değil; Maserati henüz bir WLTP menzili paylaşmıyor. Üretici, 270kW hızlı şarj ile aracın beş dakika sonra “100 kilometreye kadar” gidebileceğini söylüyor.

Ayrıca bkz: RansomEXX, Ferrari’yi Hacklediğini İddia Ediyor!

Bu 270kW’lık hızlı şarj 800V’luk şarj sistemi üzerinden gerçekleşiyor. Maserati, bir otomobili 800V şarj sistemiyle donatan ilk üretici değil. Diğerlerinin yanı sıra Kia, Hyundai, Porsche ve Audi, üreticinin önüne geçti. Ancak Maserati, bir otomobili bu tür bir şarj sistemiyle donatan ilk Stellantis üreticisi. Bu ana şirket daha önce 800V şarj sistemli otomobiller üretme niyetini belirtmişti.

Genellikle elektrikli otomobiller 400V şarj sistemi ile donatılmıştır. 800V’luk bir sistemin avantajı, örneğin bir otomobilin daha hızlı şarj edilebilmesi ve motorlara daha fazla güç sağlayabilmesidir. GranTurismo Folgore’un bataryası, maksimum 300kW çıkışa sahip üç motora 560kW’a kadar güç sağlayabilir. Ön tekerlekler bir motoru paylaşırken, arka iki tekerleğin her birinin kendi motoru vardır. Böylece teorik olarak GranTurismo Folgore arka tekerlek başına yaklaşık 294kW veya 400hp güç sağlayabilir.

Yani pratikte araç maksimum 560kW veya 761hp güç üretebiliyor. Maksimum tork 1350Nm’dir. Araç 100 km/s hıza 2,7 saniyede, 200 km/s hıza ise 8,8 saniyede ulaşabiliyor. En yüksek hız 320 km/saattir. 800V şarj sistemi aynı zamanda rejeneratif frenlerin ‘optimum koşullarda’ 400kW’a kadar aküye daha fazla güç sağlayabileceği anlamına geliyor. Bu da 0,65 g’lık bir yavaşlamaya eşdeğerdir. Folgore, hızlı şarj cihazına yakınken pili doğru sıcaklığa getirmek için ön koşullandırmayı destekler. Bu, pilin daha hızlı şarj edilmesini sağlar.

Maserati, GranTurismo’yu hem elektrikli hem de içten yanmalı motora sahip bir otomobil olarak satıyor. Yani sıfırdan elektrikli araç olarak geliştirilmiş bir otomobil değil. Aracın ne zaman satışa çıkacağı ve ne kadara mal olacağı henüz belli değil.