İtalyan lüks spor otomobil üreticisi Ferrari’ye ait belgeler internette dolaşıyor, şirket siber saldırılardan haberdar olmadığını belirterek belgelerin gerçekliğini doğruladı.

Ferrari, iç belgelerin sızdırılmasını araştırıyor ve gerekli tüm önlemleri alacağını duyurdu.

Durum, şirketin bir fidye yazılımı saldırısına maruz kalmış olabileceğini düşündürse de, otomobil üreticisi sistemlerinin tehlikeye girdiğine veya fidye yazılımına dair bir kanıtı olmadığını, işlerinin ve operasyonlarının etkilenmediğini de sözlerine ekledi.

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İddia edilen siber saldırı haberi ilk olarak İtalyan web sitesi Red Hot Cyber tarafından bildirilmiş ve fidye yazılımı çetesi RansomEXX’in Tor sızıntı sitesinde popüler otomobil üreticisini ihlal ettiğini iddia ettiğini bildirmiştir.

Fidye yazılım grubu, dahili belgeler, veri sayfaları, onarım kılavuzları vb. dahil olmak üzere 6.99 GB veri çaldığını iddia etti.

Belgelerin kaynağı hala belirsizliğini koruyor. Geçmişte fidye yazılım çetesi Everest, Ferrari de dahil olmak üzere çok sayıda otomobil üreticisinin tedarik zincirinde yer alan Speroni SPA’nın sistemlerini ihlal etmiş ve şirket belgelerini internete sızdırmıştı.