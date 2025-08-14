Martı‘nın uzun süredir gündemde olan Martı TAG elektronik ulaşım yönetim lisansı başvurusu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) bugün gerçekleştirdiği UKOME toplantısında oy birliğiyle reddedildi. Karar, sadece Martı için değil, benzer hizmet sunan diğer firmalar için de geçerli oldu. Peki bu Martı TAG için ne anlama geliyor?

Martı’nın elektronik ulaşım yönetim lisansı talebi reddedildi

Toplantıda Martı İleri Teknoloji A.Ş.‘nin yanı sıra, ZUPPİN XL uygulaması üzerinden hizmet veren Zuppin Globus Turizm Taşımacılık Organizasyon ve Bilişim A.Ş.‘nin turizm yolcu taşımacılığı lisansı başvurusu da gündeme geldi. Her iki başvuru da oy birliği ile reddedildi.

UKOME tarafından yapılan resmi açıklamaya göre ret kararının en önemli gerekçesi, mobil uygulamalar aracılığıyla izinsiz taşımacılık yapılmasına olanak tanınması oldu. Yetkililer, bu durumun mevcut mevzuata aykırı olduğunu vurguladı.

Her ne kadar lisans talebi reddedilmiş olsa da bu, Martı için kesin bir son anlamına gelmiyor. İBB Toplu Ulaşım Müdürü Osman Kılıçaslan, hem Martı’nın hem de ZUPPİN XL’ın gerekli düzenlemeleri yapmaları halinde yeniden lisans başvurusu yapabileceklerini belirtti.

Martı TAG nedir?

Martı TAG bir araç paylaşım platformu. Uber benzeri bu hizmet sayesinde, sürücüler araçlarındaki boş koltukları aynı güzergaha gitmek isteyen yolcularla paylaşabiliyor.

Peki sizce bu karar, İstanbul’daki paylaşımlı ulaşım hizmetlerinin geleceğini nasıl etkiler? Görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.