BtcTurk, 14 Ağustos 2025 tarihinde sıcak cüzdanlarında tespit edilen olağandışı hareketler nedeniyle kripto para yatırma ve çekme işlemlerini geçici olarak durdurdu. Türkiye’nin önde gelen kripto para borsalarından biri olan platform, bu gelişmeyi resmi bir açıklamayla duyurdu. Peki BtcTurk hacklendi mi? BtcTurk ne oldu? BtcTurk’teki kripto varlıklar güvende mi?

BtcTurk sıcak cüzdanlarda olağan dışı aktivite tespit etti! Kripto para yatırma ve çekme işlemleri durdu!

BtcTurk, 14 Ağustos 2025 tarihinde sıcak cüzdanlarında olağandışı hareketler tespit edildiğini duyurdu. Şirket, bu olay sonrasında kripto para yatırma ve çekme işlemlerini geçici olarak durdurdu. Şirketten yapılan açıklamada, alınan önlemlerin tamamen kullanıcı güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

14 Ağustos 2025 tarihinde yapılan kontrollerde sıcak cüzdanlarımızda olağan dışı hareketler tespit edilmiştir. Tedbir amaçlı kripto para yatırma ve çekme işlemleri geçici olarak durdurulmuştur. Çalışmalar tamamlandığında yeniden açılacaktır. Varlıkların büyük çoğunluğu güvenli soğuk cüzdanlarımızda tutulmaktadır. BtcTurk’ün güçlü mali yapısı sayesinde kullanıcı varlıkları bu durumdan etkilenmeyecektir. Alım satım işlemleri ve Türk Lirası yatırma çekme işlemleri ise kesintisiz devam etmektedir. Detaylı araştırmalarımız devam ederken, resmi makamlar bilgilendirilmiş ve gerekli tüm güvenlik önlemleri alınmıştır. Gösterdiğiniz anlayış için teşekkür eder, gelişmeleri sizinle paylaşmaya devam edeceğimizi bildiririz.

Sosyal medyada, hackerların 48 milyon dolarlık bir saldırı gerçekleştirdiğine dair iddialar gündeme geldi. Ancak bu iddialar şu an için resmi makamlarca doğrulanmış değil. BtcTurk, yetkili kurumlarla iş birliği içinde detaylı incelemeler yürüttüğünü ve gerekli güvenlik önlemlerinin devreye alındığını belirtti.

İlginizi Çekebilir: Spotify Türkiye editörleri hakkında soruşturma iddiası geldi! Neler oluyor?

Peki siz bu gelişmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Kripto para borsalarında güvenlik önlemleri yeterli mi? Görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.