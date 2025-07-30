Mobilite alanında adını sıkça duyduğumuz Martı, şimdi de kripto varlık dünyasına adım atıyor. Şirket nakit rezervlerinin bir kısmını kripto varlık alımında kullanacağını açıkladı. Peki Martı neden kripto varlıklara yatırım yapıyor? Bitcoin dışında başka hangi dijital varlıkları satın alacak? Şirketin bu stratejisi iş planlarını nasıl etkileyecek?

Martı kripto varlıklara yatırım kararı aldı! Rezervler nereye akacak?

Türkiye merkezli mobilite şirketi Martı, finansal stratejilerine önemli bir yenilik getirerek kripto varlık yatırımına başlıyor. Şirket, nakit rezervlerinin %20’sini Bitcoin olarak tutacağını açıkladı. Martı’nın hedefi bu oranı zaman içinde %50’ye kadar çıkarmak. Bu girişim, şirketin geleneksel varlık yönetiminden dijital paralara doğru yöneldiğini gösteriyor.

Martı, Bitcoin dışında Ethereum ve Solana gibi popüler kripto para birimlerini de ileride portföyüne katabilir. Tüm bu dijital varlıklar, düzenlenmiş kurumsal saklama firmaları aracılığıyla korunacak ve yasal yükümlülükler çerçevesinde yönetilecek. Şirketin bu adımı, yalnızca yatırım değil, aynı zamanda uzun vadeli değer saklama ve ekonomik risklere karşı koruma stratejisi olarak da değerlendiriliyor.

Martı CEO’su Oğuz Alper Öktem, bu kararı şu sözlerle değerlendirdi: “Kripto varlıklara sermaye ayırma kararımız, Bitcoin ve diğer dijital varlıkların son yıllarda altın ve sert para birimleriyle birlikte değer depolama potansiyelini kanıtladığına olan inancımızdan doğdu. Bu stratejinin, enflasyonist baskılar ve para birimi riskleri karşısında sağlam bir adım olduğunu düşünüyoruz.”

İlginizi Çekebilir: Oğuz Alper Öktem Kimdir? Kaç Yaşında? Nereli? Evli mi? Hangi Üniversiteden Mezun?

Martı’nın bu stratejik hamlesi, operasyonel süreçleri ya da iş planlarını sekteye uğratmayacak. Şirket, ilerleyen dönemlerde yasal zorunluluklara bağlı olarak yaptığı dijital varlık yatırımlarını kamuoyuyla paylaşmayı sürdürecek.

İlginizi Çekebilir: ÖTV’siz araç fırsatı geliyor! Meclise kanun teklifi verildi!

Siz Martı’nın kripto varlık yatırımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Şirketin bu adımı sektörde yeni bir dönemi başlatabilir mi? Yorumlarınızı bizimle paylaşın, gelişmeleri kaçırmamak için bizi takipte kalın.