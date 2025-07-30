20 yaş üstü araç sahipleri için büyük fırsat kapıda. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan yeni bir kanun teklifi, hem çevreye duyarlı hem de ekonomik bir çözüm sunmayı hedefliyor. ÖTV’siz araç almak mümkün mü olacak? Yerli otomobil alırken vergi ödenmeyecek mi?

ÖTV’siz araç teklifi Meclis’te! Teklife göre ÖTV muafiyeti kimlere sağlanabilir?

Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin’in sunduğu yeni kanun teklifi, trafikteki eski araçların hurdaya ayrılarak yerli üretim sıfır araç alımlarında ÖTV muafiyeti sağlanmasını öngörüyor. Eğer teklif yasalaşırsa, 20 yaşını doldurmuş araca sahip bireyler, bu araçları trafikten çekmeleri şartıyla ÖTV’siz araç satın alabilecek.

Teklifin gerekçeleri oldukça dikkat çekici. Eski araçlar, yüksek emisyon oranları nedeniyle çevreye zarar verirken, teknik yetersizlikleri dolayısıyla trafik güvenliğini de tehdit ediyor. Bu düzenleme sayesinde daha çevreci ve modern araçların trafikte yer alması hedefleniyor. Aynı zamanda geri dönüşüm sektörü de bu süreçten olumlu etkilenecek, çünkü hurdaya ayrılan araçların parçaları ekonomiye yeniden kazandırılabilecek.

Kanun teklifi yalnızca bireyler için değil, yerli otomobil üreticileri için de yeni fırsatlar barındırıyor. Yerli üretim araçlara olan talep artacak, bu da hem üretimi hem de istihdamı canlandırabilir. Ayrıca, cari açığın azaltılması ve dışa bağımlılığın azaltılması gibi makro ekonomik hedeflere de katkı sağlayacak.

ÖTV’siz araç alımı nasıl mümkün olacak?

Teklifin içeriği oldukça net: 20 yaşını doldurmuş bir aracı hurdaya ayıran vatandaş, yerli üretim bir sıfır araç almak istediğinde ÖTV ödemeyecek. Bu durum, bütçesi sınırlı olan kişiler için büyük bir maliyet avantajı yaratacak ve Türkiye genelinde araç yenileme sürecini hızlandırabilecek.

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Siz ÖTV’siz araç düzenlemesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu adım çevreye ve ekonomiye katkı sağlayabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Gelişmeleri kaçırmamak için bizi takip etmeyi unutmayın.