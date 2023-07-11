Elektrikli scooter kiralama sektöründe ülkemizde öncü konumda olan Martı, SPAC yöntemiyle New York borsasında halka arzını gerçekleştireceğini duyurmuştu. 13 Temmuz’da gerçekleşmesi beklenen halka arz, planlanandan erken şekilde bugün gerçekleşti. Ancak bugünün karnesi, Martı’nın halka arzında beklentilerin altında kaldığını gösteriyor!

Martı Beklediği İlgiyi Göremedi!

Martı’nın halka arzı planlanan tarihten biraz erken gerçekleşti. Martı, Türkiye’de paylaşımlı, çevre dostu ve elektrikli ulaşımı yaygınlaştırma hedefiyle sermaye artırımı ve daha fazla kaynak yaratma amacıyla New York Borsası’nda (NYSE) halka açıldı.

Ancak halka arzın ardından Martı’nın hisse değerinde önemli bir düşüş yaşanması dikkat çekiyor. Martı’nın hisse fiyatı, şirket NYSE borsasına açılırken halka arzda 8,69 dolar olarak belirlenmiş olsa da, kısa sürede 5,03 dolara kadar geriledi ve şu anda 5,64 dolardan işlem görüyor.

MRT kısaltmasıyla New York NYSE borsalarında işlem gören Martı’nın hisse değeri yalnızca saatler içerisinde yüzde 47,41 oranında değer kaybetmiş durumda. Bu da, Martı’nın halka arzdan beklenen performansı sergileyemediğini gösteriyor. Ülkemizin en büyük girişimlerinden olan Martı’nın New York borsasında düşük performans sergilemesi üzücü.

Sonuç olarak Martı’nın SPAC yöntemiyle gerçekleşen halka arzı beklenen ilgiyi toplayamadı ve hisse değeri düşüş yaşadı. Şirketin halka arz sonrası hisse fiyatındaki düşüş, hayal kırıklığı yaratmış durumda. Ancak bu halka arz SPAC yöntemiyle gerçekleştiği için, bu halka arza ait bazı detaylar halen belirsizliğini koruyor.

SPAC Yöntemi Nedir?

SPAC (Special Purpose Acquisition Company) yöntemi, son dönemlerde popülerlik kazanan bir halka arz modeli olarak karşımıza çıkıyor. Bu yöntemde, bir SPAC şirketi, halka açılarak yatırımcılardan sermaye topluyor ve daha sonra belirli bir süre içinde birleşme veya satın alma işlemi gerçekleştiriyor.

SPAC’lar, halka arz edilerek sermaye toplamak için oluşturulan özel şirketler diyebiliriz. İlk halka arz sırasında SPAC, genellikle belirli bir sektörde veya iş modelinde faaliyet göstermeyen bir şirket olarak düşünülüyor. Yatırımcılar, SPAC’a yatırım yaparak aslında gelecekte gerçekleşecek olan birleşme veya satın alma işlemlerine ortak olurlar.

SPAC şirketi, halka açıldıktan sonra belirli bir süre içinde birleşme veya satın alma işlemi gerçekleştirme amacıyla sermayesini kullanıyor. SPAC, hedef şirketi satın alarak veya onunla birleşerek faaliyetlerine devam ediyor. Bu doğal olarak bir sermaye gerektiriyor. SPAC’ın halka arzı sırasında yatırımcılardan topladığı sermaye tam da bunun için, yani birleşme veya satın alma işlemini gerçekleştirmek için kullanılıyor.

SPAC yöntemi, şirketlere geleneksel halka arz sürecinden daha hızlı ve düşük maliyetli bir yol sunuyor. Ayrıca, şirketlere birleşme veya satın alma işlemi için hedef şirketi seçme esnekliği sağlıyor ve yatırımcılara risklerini yayma imkanı veriyor.

Ancak SPAC’lar, yatırımcılar için belirli riskler içeriyor. Örneğin, halka arzdan sonra birleşme veya satın alma işlemi gerçekleşmezse, yatırımcılar sermayelerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor.

Sonuç olarak, SPAC yöntemiyle halka arz, şirketlere sermaye toplamak ve birleşme veya satın alma işlemleri gerçekleştirmek için bir alternatif sunan bir finansal araç. Martı örneğinde de gördüğümüz gibi, bu yöntem hem şirketler hem de yatırımcılar için avantajlar ve riskler içeriyor. Buna rağmen SPAC yöntemi son yıllarda teknoloji ve finans sektöründe giderek daha fazla kullanılıyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Martı hayal kırıklığı yarattı mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!