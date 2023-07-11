Türkiye’de yaşanan kurlardaki artışların ve son KDV artışlarının ardından teknoloji firmaları birbiri ardına zam yapmaya başladı. Öyle ki, şu sıralar firmalar arasında bir zam yarışı başını aldı gitti. Bu furyanın başındaki isim beklediğimiz gibi Apple oldu. Apple’ın ezeli rakibi Samsung da altta kalmamak için zamları yapıştırdı. Samsung telefon almak için artık bavulla para vermek zorundayız! İşte yeni fiyatlar!

Hoca da Durur mu Yapıştırmış Cevabı!

Son zamlar sonrası Galaxy S23 34.999 TL, Galaxy S23+ 44.999 TL ve Galaxy S23 Ultra ise 51.999 TL‘den başlayan fiyatlarla satılacak. Bu zam sadece S23 serisini değil, giriş seviye, orta seviye ve katlanabilir telefonları da vurdu. Samsung çılgınlar gibi zam yaptı!

Son zamlar sonrası fiyatlar şu şekilde:

Galaxy S23 128 GB – 34.999 TL

Galaxy S23 256 GB – 36.999 TL

Galaxy S23+ 128 GB – 44.999 TL

Galaxy S23 Ultra 256 GB – 57.999 TL

Galaxy S23 Ultra 512 GB – 60.999 TL

Galaxy S23 Ultra 1 TB – 65.999 TL

Galaxy Z Flip 4 – 35.999 TL

Galaxy Z Fold 4 – 50.999 TL

Galaxy A24 – 10.299 TL

Galaxy A04e – 5.399 TL

Giriş seviyeden tepe seviyeye yapılan bu zamların sadece başlangıç olduğunu söyleyelim. Şu anda sessiz kalan Xiaomi cephesinden de bir zam haberi gelmesi olası. Zira Xiaomi’nin en dolu akıllı telefonu Xiaomi 13 Pro şu sıralar 39 bin TL civarında seyrediyor. Xiaomi de bu zamlardan sonra durmayacak ve okkalı bir zamla Türk müşterilerin karşısına çıkacaktır. Huawei cephesi de bir süredir sessiz, onlardan da bir zam haberi bekleyebiliriz.

Görünen o ki artık temel ihtiyaç olan telefonları almak için bile bavulla para ödememiz gerekecek. Çilemiz bitmiyor!

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu zamların arkası gelir mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!