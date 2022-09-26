ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ve InSight misyonunda işbirliği yapan uluslararası ajanslardan araştırmacılar, Mars’ta bir meteor çarpmasının ilk kaydına ilişkin bilgileri Nature Geosciences dergisinde yayınladılar.

InSight sondası, 2018 yılında kızıl gezegene varışından bu yana ilk kez sadece sismik sinyalleri değil, aynı zamanda bir meteoroidin patlama ve çarpma sesini de yakalamayı başardı.

Meteor Kızıl Gezegen’in atmosferine girerken üçe bölündü. Videoyu izleyin.

Bilim insanları, karikatürize edilmiş bir “bloop” olan çarpma sesinin, Mars atmosferinde sıkışan ısıdan kaynaklandığını ve bunun da ses dalgalarının farklı hızlarda hareket etmesine neden olduğunu açıklıyor.

Onlara göre, bu koşullar altında, yüksek frekanslı (tiz) dalgalar düşük frekanslı (bas) dalgalardan daha yavaş hareket eder, bu nedenle yakındakiler bir “patlama” duyarken, uzaktakiler “bip” sesini duyar.

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Ancak sismik ve ses dalgalarına ek olarak, Mars Keşif Yörünge Aracı çarpma bölgesinin üzerinden bir uçuş gerçekleştirdi. Yüksek çözünürlüklü görüntüler üreten HiRISE kamerası kullanılarak kaza alanı fotoğraflandı.

2020-2021 yılları arasında üç çarpma daha belgelendi ve araştırmacılar Mars’ın atmosferinin işleyişi ve gezegenin ne sıklıkla göktaşları tarafından vurulduğuna dair yeni araştırma yolları açtıkları için bu kayıtlardan heyecan duyuyorlar.

Bu veriler bilim insanlarının Mars ve kayalık gezegenlerin oluşumu hakkında daha fazla bilgi edinmelerine yardımcı olacak.

Kaynak: NASA Science – Mars Exploration Program NASA