Telefonlar dünyasında, yazılımın da donanım kadar önemli olduğu bir gerçektir. Sorunsuz bir arayüz, rakiplere göre daha gelişmiş özellikler ve donanımın en üst seviyesinde performans sağlamak, ürünlerinizi rakiplerinizden öne çıkarmak için kritik öneme sahip. Bu alanda en başarılı firmalardan biri, Apple’dır. Şirket, tüm cihazlarında donanım ve yazılım uyumunu mükemmel bir şekilde sağlamış ve ekosistem oluşturmak isteyenler için en iyi tercihlerden biri olmuştur. Honor da bu stratejiyi benimsemeye karar vermiş gibi görünüyor. Son duyurulara göre, şirket MagicOS 7.0 güncellemesini geliştirerek işletim sistemi akıcılığı ve ekosistem geliştirme açısından iOS ile rekabet etmeye odaklanıyor.

Honor CEO’su Zhao Ming, kısa süre önce Shenzhen’deki araştırma ve geliştirme laboratuvarında yapılan ilk açık etkinliğinde yer aldı ve şirketin gelecek planlarını ve stratejilerini açıkladı. Ming, MagicOS 7.0’ı geliştirme planlarının yanı sıra, şirketin iOS deneyimini eşleştirmek veya aşmak için çalıştığını da vurguladı. Honor, kendi temel yeteneklerini geliştirerek, yazılım sorunsuzluğu ve ekosistem geliştirme açısından Apple’dan daha iyi performans göstermeyi hedefliyor.

Honor CEO’sunun açıklamaları geleceğe yönelik olsa da, zorlu bir yolun önlerinde olduğunun da farkındadır. Apple’ın yazılım başarısı tesadüf değildir. Şirket, ekosistem inşası için yıllarını harcamış ve hala geliştirilmesi gereken alanlar vardır. Ayrıca, başarılarından biri de, kendilerini dış bağımlılıklardan kurtararak hem donanım hem de yazılımı kendi içinde geliştirmeleri.

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Zhao Ming, rakiplere yönelik eleştirilerini de açıkça ifade etmektedir. Apple’ın donanımına yönelik yaygın eleştirileri, örneğin zayıf iletişim veya pil ömrü, gibi sorunları dile getirmektedir. Ancak, Apple’ın premium fiyatlandırması, iOS ve ekosistemi gibi avantajlarını gölgede bırakıyor. Bu yüzden Honor büyük bir avantaja sahip olabilir.