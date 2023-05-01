Honor bir süredir Honor Play 40 isimli akıllı telefonu üzerinde çalışıyor. Giriş segmente konumlandırılması beklenilen bu akıllı telefonun batarya özellikleri MIIT sertifikası alırken sızdırıldı. Detaylara göz atalım.

MIIT sertifikasına göre Honor Play 40, WDY-AN00 model numarasına sahip olacak. Akıllı telefonun batarya özelliklerine gelecek olursak, Honor Play 40, 10W kablolu şarj hızını destekleyen 5100 mAh büyüklüğünde bir bataryaya sahip olacak.

Önceki sızıntılarda akıllı telefonun bazı detayları sızdırılmıştı. Sızıntılara göre 1612×720 piksel çözünürlüğe sahip bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 6.56 inç büyüklüğünde.

Tasarım tarafında ise Honor Play 40, 8,35 mm kalınlığında, yaklaşık 188 g ağırlığında. Güç tuşunun üzerinde ise bir adet parmak izi okuyucusu bulunuyor.

Kamera tarafında ise akıllı telefon 13 MP çözünürlükte bir ana kameraya sahip olacak. 13 MP çözünürlükteki bu ana kameraya 2 MP çözünürlükte bir ikincil kamera eşlik edecek. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 5 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunacak.

Honor Play 40 kaputun altında henüz ismi bilinmeyen bir yonga seti ile birlikte gelecek. Bu yonga setine 4/6/8/12 GB RAM ve 64/128/256 GB dahili depolama seçenekleri eşlik edecek. Akıllı telefon 10W kablolu şarj hızına sahip 5100 mAh büyüklüğünde bir bataryaya sahip olacak.

Burada bir parantez açmak lazım. Cihaz, bir süredir telefonlarda kullanılmayan ve hem Honor hem de Huawei mağazalarından kaldırılmış olan HW-050200C02 şarj cihazı ile birlikte geliyor. Çoğu Honor akıllı telefonu, 10W’ın üzerinde hızlı şarjı destekler nitelikte.