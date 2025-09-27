Mobil teknoloji dünyasında uzun süredir devam eden bekleyiş sona erdi ve Qualcomm, yeni canavarı Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga setini resmen tanıttı. Aylarca süren sızıntıların ardından gelen bu lansman, akıllı telefon pazarındaki güç dengelerini tamamen değiştirecek gibi görünüyor. 3 nm üretim teknolojisiyle geliştirilen bu yeni nesil amiral gemisi işlemci, yapılan ilk performans testleri ile rakiplerine adeta gözdağı veriyor.

Mobil Teknoloji Dünyasında Deprem: Snapdragon 8 Elite Gen 5 Tüm Rakiplerini Geride Bıraktı!

Yapılan sentetik testler, Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinin yeteneklerini net bir şekilde ortaya koyuyor. Özellikle Geekbench 6 çoklu çekirdek testinde 12.383 gibi rekor bir puana ulaşan yonga seti, en büyük rakipleri olan Apple A19 Pro ve MediaTek Dimensity 9500 gibi güçlü işlemcilere %20’den fazla fark atarak liderlik koltuğuna oturdu. Bu sonuçlar, çoklu çekirdek performansı gerektiren uygulamalar ve oyunlarda benzersiz bir deneyim vaat ediyor.

Tek çekirdek performansında ise Snapdragon 8 Elite Gen 5, Apple’ın A19 Pro işlemcisiyle başa baş bir mücadele sergiliyor. Aradaki farkın minimum seviyede olması, Qualcomm’un tek çekirdek gücünde de ne kadar iddialı olduğunu kanıtlıyor. AnTuTu testlerinde ise durum daha da çarpıcı. Aldığı 4.3 milyonun üzerindeki puanla Snapdragon 8 Elite Gen 5, 4 milyon barajını aşabilen tek rakibi Dimensity 9500’ü bile rahatlıkla geride bırakıyor.

Grafik ve oyun performansı söz konusu olduğunda ise yeni yonga seti farkını bir kez daha gösteriyor. 3DMark Wild Life Extreme testinde 8.329 puan elde eden Snapdragon 8 Elite Gen 5, bu alanda en iddialı rakiplerinden biri olan A19 Pro’nun 6.000 puanın altında kalan performansını adeta gölgede bırakıyor. Bu durum, mobil oyuncular için yeni işlemcinin ne denli heyecan verici olduğunun en büyük kanıtı.

Elbette bu etkileyici kıyaslama sonuçları, 24 GB LPDDR5X RAM ve 1 TB UFS 4.1 depolama gibi üst düzey donanımlara sahip bir referans cihaz üzerinde elde edildi. Piyasaya çıkacak olan perakende akıllı telefon modellerinde, termal yönetim ve pil ömrü gibi faktörler nedeniyle performansın bir miktar farklılık gösterebileceğini unutmamak gerekiyor. Ancak mevcut veriler, Snapdragon 8 Elite Gen 5 modelinin mobil işlemci pazarında yeni bir dönemi başlattığını açıkça gösteriyor.

Geçen yılın amiral gemisi Snapdragon 8 Elite ile kıyaslandığında devasa bir sıçrama sunan Snapdragon 8 Elite Gen 5, Google’ın Tensor G5 işlemcisini ise her testte büyük bir farkla geride bırakarak rekabette ne kadar geride kaldığını bir kez daha gözler önüne serdi. Qualcomm, bu yeni işlemcisiyle mobil performansın sınırlarını yeniden çiziyor.

İlginizi Çekebilir: Poco F8 Ultra Snapdragon 8 Elite Gen 5 kullanacak! İşte sızıntı!

Siz Snapdragon 8 Elite Gen 5 hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.