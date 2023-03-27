Apple, geçtiğimiz Ekim ayında piyasaya sürülen macOS Ventura işletim sisteminin üçüncü büyük güncellemesi olan macOS Ventura 13.3‘ü yayınladı.

macOS Ventura 13.3 güncellemesi, Sistem Ayarları’nın Yazılım Güncelleme bölümü kullanılarak tüm uygun Mac’lere ücretsiz olarak indirilebilecek.

macOS Ventura 13.3, bezelye tanesi, zencefil, pembe kalp, mavi kalp, gri kalp, eşek, geyik, siyah kuş, kaz, kanat ve denizanası gibi yeni emoji karakterleri ekliyor.

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Ayrıca Trackpad hareketlerinin çalışmamasına neden olabilecek bir sorunu gidermek için hata düzeltmelerinin yanı sıra bir dizi başka küçük özellik ile beraber geliyor. Apple’ın güncellemeye ilişkin işte tam sürüm notları:

Hayvanlar, el hareketleri ve nesneler de dahil olmak üzere 21 yeni emoji

Freeform’daki arka planı kaldır seçeneği, görüntünüzdeki özneyi otomatik olarak izole eder

Fotoğraflar yineleniyor albümü, iCloud Paylaşılan Fotoğraf Kitaplığı’ndaki yinelenen fotoğraf ve videoları algılama desteğini genişletiyor

Gujarati, Punjabi ve Urdu klavyeleri için harf çevirisi desteği

Choctaw, Chickasaw, Akan, Hausa ve Yoruba için yeni klavye düzenleri

Işık parlamaları veya flaş efektleri algılandığında videoyu otomatik olarak karartmak için erişilebilirlik ayarı

Hava Durumu uygulamasındaki haritalar için VoiceOver desteği

Trackpad hareketlerinin zaman zaman yanıt vermeyi durdurmasına neden olan bir sorunu çözdü

Çocuklardan gelen Satın Almak İçin Sor isteklerinin ebeveynin cihazında görünmemesine neden olan bir sorunu gideriyor

Finder’ı kullandıktan sonra VoiceOver’ın yanıt vermemesine neden olan bir sorunu gideriyor

macOS Ventura 13.3’ün, Apple’ın dikkatini bu Haziran ayında çıkması beklenen yeni nesil macOS’a çevirmesi nedeniyle macOS Ventura işletim sisteminin son güncellemelerinden biri olması bekleniyor.