Apple, geçtiğimiz Ekim ayında piyasaya sürülen macOS Ventura işletim sisteminin üçüncü büyük güncellemesi olan macOS Ventura 13.3‘ü yayınladı.
macOS Ventura 13.3 güncellemesi, Sistem Ayarları’nın Yazılım Güncelleme bölümü kullanılarak tüm uygun Mac’lere ücretsiz olarak indirilebilecek.
macOS Ventura 13.3, bezelye tanesi, zencefil, pembe kalp, mavi kalp, gri kalp, eşek, geyik, siyah kuş, kaz, kanat ve denizanası gibi yeni emoji karakterleri ekliyor.
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Ayrıca Trackpad hareketlerinin çalışmamasına neden olabilecek bir sorunu gidermek için hata düzeltmelerinin yanı sıra bir dizi başka küçük özellik ile beraber geliyor. Apple’ın güncellemeye ilişkin işte tam sürüm notları:
- Hayvanlar, el hareketleri ve nesneler de dahil olmak üzere 21 yeni emoji
- Freeform’daki arka planı kaldır seçeneği, görüntünüzdeki özneyi otomatik olarak izole eder
- Fotoğraflar yineleniyor albümü, iCloud Paylaşılan Fotoğraf Kitaplığı’ndaki yinelenen fotoğraf ve videoları algılama desteğini genişletiyor
- Gujarati, Punjabi ve Urdu klavyeleri için harf çevirisi desteği
- Choctaw, Chickasaw, Akan, Hausa ve Yoruba için yeni klavye düzenleri
- Işık parlamaları veya flaş efektleri algılandığında videoyu otomatik olarak karartmak için erişilebilirlik ayarı
- Hava Durumu uygulamasındaki haritalar için VoiceOver desteği
- Trackpad hareketlerinin zaman zaman yanıt vermeyi durdurmasına neden olan bir sorunu çözdü
- Çocuklardan gelen Satın Almak İçin Sor isteklerinin ebeveynin cihazında görünmemesine neden olan bir sorunu gideriyor
- Finder’ı kullandıktan sonra VoiceOver’ın yanıt vermemesine neden olan bir sorunu gideriyor
macOS Ventura 13.3’ün, Apple’ın dikkatini bu Haziran ayında çıkması beklenen yeni nesil macOS’a çevirmesi nedeniyle macOS Ventura işletim sisteminin son güncellemelerinden biri olması bekleniyor.