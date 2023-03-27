Apple, ilk olarak geçtiğimiz Eylül ayında çıkan iOS 16 işletim sisteminin dördüncü büyük güncellemesi olan iOS 16.4‘ü yayınladı.

iOS 16.4 ve iPadOS 16.4, Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme bölümüne giderek uygun iPhone ve iPad’lere kablosuz olarak indirilebilir. Yüksek talep nedeniyle güncellemelerin tüm kullanıcılara yayılması birkaç dakika sürebilir. Apple ayrıca, eski cihazlara sahip iPhone kullanıcıları için de güvenlik iyileştirmeleri sunan iOS 15.7.4‘ü yayınladı.

iOS 16.4, sallanan kafa, pembe kalp, mavi kalp, gri kalp, eşek, geyik, siyah kuş, kaz, kanat, denizanası, sümbül ve daha fazlası dahil olmak üzere toplam 21 yeni emoji karakteri ile birlikte geliyor.

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Ayrıca Ana Ekran’a eklenen web siteleri için Safari web bildirimleri, daha net cep telefonu aramaları için Ses Yalıtımı, Apple Books sayfa çevirme animasyonunun geri dönüşü, Podcast’lerde güncellemeler, yeni HomeKit mimarisi ve bir dizi başka küçük değişiklik ve ince ayar da içeriyor. Apple’ın güncellemeye ilişkin tüm notları aşağıda yer almaktadır:

Bu güncelleme aşağıdaki geliştirmeleri ve hata düzeltmelerini içermektedir:

Hayvanlar, el hareketleri ve nesneler de dahil olmak üzere 21 yeni emoji

Web uygulamaları için bildirimler Ana Ekran’a eklendi

Hücresel aramalar için Ses Yalıtımı, sesinize öncelik verir ve çevrenizdeki ortam gürültüsünü engelleme

Fotoğraflar’daki Yinelenenler albümü, iCloud Paylaşılan Fotoğraf Kitaplığı’ndaki yinelenen fotoğraf ve videoları algılama desteğini genişletiyor

Hava Durumu uygulamasındaki haritalar için VoiceOver desteği

Işık parlamaları veya flaş efektleri algılandığında videoyu otomatik olarak karartmak için erişilebilirlik ayarı

Çocuklardan gelen Satın Almak için Sor isteklerinin ebeveynin cihazında görünmemesine neden olan bir sorunu gideriyor

Matter uyumlu termostatların Apple Home ile eşleştirildiğinde yanıt vermemesine neden olan sorunları gideriyor

iPhone 14 ve iPhone 14 Pro modellerinde Crash Detection optimizasyonları

iOS 16.4 ve iPadOS 16.4, Apple’ın odağını Haziran ayında yapılması beklenen Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı’nda duyurulacak olan iOS 17 ve iPadOS 17 yazılımlarına kaydırmasıyla birlikte iOS 16 ve iPadOS 16 işletim sistemlerinde göreceğimiz son güncellemelerden bazıları olabilir.