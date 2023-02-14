Apple ürünleri hakkında söylentilerle iyi bir geçmişe sahip olan ekran endüstrisi analisti Ross Young’a göre, Apple’ın tedarik zinciri bu ay yeni bir 15.5 inç MacBook Air için ekran panelleri üretimine başlamış durumda. Young takipçileri paylaştığı bir tweet’te, ekran üretiminin şu anda devam ettiği göz önüne alındığında yeni MacBook Air’in Nisan ayı başlarında piyasaya sürülmesini beklediğini, ancak bir duyuru ve ön siparişlerin daha erken gerçekleşmesinin mümkün olduğunu söyledi.

Bildiğiniz gibi Apple, Mart 2022 ve Nisan 2021 gibi yeni ürünleri duyurmak için genellikle bir bahar etkinliği düzenler. Yeni bir 15 inç ekran boyutu seçeneği, MacBook Air için şimdiye kadarki en büyük seçenek olacak ve muhtemelen mevcut 13 in modelinin yanında sunulacaktır. M2 çipli mevcut 13 inç MacBook Air Temmuz 2022’de piyasaya sürüldü ve 1.199 dolardan satışa sunuldu.

Young, Apple M2 çiple mi yoksa Apple’ın henüz duyurmadığı yeni nesil 3nm tabanlı M3 çiple mi donatılmayacağı da dahil olmak üzere yeni model hakkında herhangi bir ek ayrıntı vermedi. Apple’ın çip üretim ortağı TSMC, Aralık ayında 3nm çip seri üretimine başladı. Ancak Apple M3 çipin Nisan ayına kadar hazır olup olmayacağı belli değil.

Bu bahar M2 çipli 15 inçlik bir MacBook Air’in piyasaya sürülmesi, Apple’ın MacBook Air’i bu yılın ilerleyen saatlerinde M3 çipiyle güncellemeyi planladığı ve bu senaryoda bu yenilemeler arasında yalnızca altı ila sekiz ay olacağı söylentileri göz önüne alındığında tartışma konusu oldu. Yeni MacBook Air modellerinin piyasaya sürülmesi yaklaşırken, umarım ek söylentiler durumu gidermeye yardımcı olur.

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Young, Ekran Tedarik Zinciri Danışmanlarının (DSCC) CEO’sudur. Geçmişte, iPhone 13 Pro ve üst düzey MacBook Pro modellerinin ProMotion’a sahip olacağını, altıncı nesil iPad mini’nin 8.3 inç ekranla donatılacağını, mevcut MacBook Air’in biraz daha büyük 13,6 inç ekrana sahip olacağını ve daha fazlasını doğru bir şekilde ortaya çıkarmıştı.