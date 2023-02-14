Apple, uzun bir süre sonra iPhone modellerine Avrupa pazarında 100 Euro’luk bir zam yapmıştı. Koronavirüs ile çıkan çip krizi ve global ekonomik krizden dolayı Apple’ın zam yapması çok normal karşılandı. Bugün ortaya çıkan iPhone 14 Pro Max modelinin maliyeti Apple’ın neden zam yaptığını gözler önüne seriyor.

Araştırma şirketi olan Counterpoint Research, iPhone 14 Pro Max’i üretmek için gereken bileşenlerin maliyetinin ortalama 464 dolar olduğunu açıkladı. Bu, 2021’de piyasaya sürülen iPhone 13 Pro Max bileşenlerinin maliyetinden yüzde 3,7 daha fazla demek

Counterpoint Research, 128 GB depolamaya sahip mmWave serisini destekleyen bir iPhone 14 Pro Max akıllı telefonun üretiminin 474 dolara mal olduğunu ve 6 GHz’den daha düşük bir frekansta çalışan böyle bir akıllı telefonun bileşenlerinin maliyetinin 454 dolar olduğunu belirtiyor.

iiPhone 14 Pro Max’te, Apple’ın kendi çipleri toplam bileşen maliyetinin yüzde 22’sinden fazlasını oluşturuyordu. Apple A16 yonga setine ek olarak, Apple’ın kendi çipleri arasında entegre bir güç kontrol devresi, bir ses çipi ve dokunmatik kontrolden sorumlu bir ünite bulunuyor. Apple A15 Bionic’ten Apple A16 Bionic’e geçiş, fiyatın 11 dolar artmasına neden oldu. Ayrıca 48 megapiksel görüntü sensörüne sahip yeni bir ana kamera ve kalıcı ekran fonksiyonuna sahip bir ekran biraz daha pahalıya mal oluyor.

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Apple’ın 2023’ün sonunda tanıtacağı yeni modellerinde zam yapması beklenmiyor. Ancak iPhone 15’in Türkiye fiyatları hakkında konuşmak için şimdilik erken. Bakalım Apple Türkiye bir zam daha yapacak mı?