MacBook 2020, ARM tabanlı işlemciyle gelecek!

Bu yıl COVID-19 salgını nedeniyle ertelenen WWDC 2020 etkinliği, önümüzdeki günlerde çevrim içi olarak düzenlenecek. Gelen son raporlara göre, etkinliğin yıldızı Apple’ın ARM tabanlı işlemcilerine sahip yeni MacBook serisi olacak!

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Apple, yeni MacBook modellerinde kendi işlemcilerini kullanacak!

Mac serisinde 2005 yılından bu yana Intel işlemciler kullanan Apple, kendi geliştirdiği ARM tabanlı işlemcilere geçmeyi uzun süredir planlıyor. Bloomberg’in elde ettiği yeni bilgiler ise bu geçişin sanılandan da yakın bir tarihte gerçekleşeceğini gösteriyor. Apple, kendi işlemcisine sahip yeni MacBook modellerini WWDC 2020 etkinliğinde görücüye çıkaracak.

İlk defa bazı MacBook’lara güç verecek Apple tasarımı işlemciler, dikkat çekici şekilde 5 nm üretim tekniğine dayanıyor. Böylece Intel işlemci taşıyan MacBook Air’e kıyasla daha verimli ve güçlü bir performansa ulaşıldığı belirtiliyor. Bunun yanı sıra 8’i performans amaçlı olmak üzere toplam 12 çekirdek de tepe noktasındaki işlemcinin öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.

Apple, paylaşılan notlara göre ilk etapta 3 adet ARM tabanlı işlemciye sahip MacBook modeli sunacak. Bu modellerin tamamı, laptopun 12 inçlik versiyonuna ait olacak. Merak edilen performans ve diğer teknik veriler konusunda ise WWDC 2020 etkinliğini beklememiz gerekiyor. Ancak test edilen prototip işlemcilerden memnun kalındığı ve bu yüzden planların öne çekildiği bilgisi de performans tarafında bazı ipuçları veriyor.

Apple’ın yeni MacBook’larda kendi işlemcisini kullanması, markanın Intel’e olan bağımlılığını azaltmakla birlikte maliyetleri de aşağı çekecek. Paylaşılan bilgiye göre, işlemci temininde birim başı maliyetin %60 seviyesinde ucuzlaması bekleniyor. Bu da Apple’ın önemli bir maliyet kaleminden tasarruf yapması anlamına geliyor. Son olarak WWDC 2020 etkinliğinin 22 Haziran’da düzenleneceğini belirtelim.