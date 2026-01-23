Apple’ın, iPhone‘un 20. yılına özel olarak 2027’de devrimsel bir tasarımla karşımıza çıkacağı uzun süredir teknoloji kulislerinde konuşuluyordu. Sızıntılarıyla tanınan Mark Gurman’ın başlattığı bu beklenti, özellikle tamamen ekrandan oluşan ve hiçbir kamera deliği barındırmayan bir modele işaret ediyordu. Ancak gelen son raporlar, bu çerçevesiz iPhone hayalinin gerçekleşmeyebileceğini gösteriyor. Peki Apple, 20. yıl modelinde gerçekten de beklenen bu büyük tasarım adımını atmayacak mı?

Çerçevesiz iPhone beklentileri suya düştü

Bu çerçevesiz iPhone iddialarına gölge düşüren isim, ekran endüstrisindeki tedarik zinciri kaynaklarıyla bilinen saygın analist Ross Young oldu. Young, daha önce yaptığı açıklamaları netleştirerek, bu sonbaharda tanıtılması beklenen iPhone 18 Pro modellerinde göreceğimiz küçültülmüş Dynamic Island tasarımının 2027 yılına kadar devam edeceğini öngördüğünü belirtti. Bu durum, tam ekran deneyimi beklentilerini en az birkaç yıl erteleyen bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Young, iddialarını bir adım daha ileri taşıyor. Analiste göre Apple, 2028 model iPhone Pro’larda bile hala ekran içinde bir kamera deliğine yer verecek. Bu da demek oluyor ki, gerçek anlamda pürüzsüz ve kesintisiz bir çerçevesiz iPhone deneyimi için en az 2030 yılını beklememiz gerekebilir. Bu tahmin, Young’ın daha önceki teknoloji yol haritalarıyla da tutarlılık gösteriyor.

İki farklı senaryo gündemde

Elbette bu durum, çerçevesiz iPhone umutlarının tamamen bittiği anlamına gelmiyor. İlk olasılık, Ross Young’ın sahip olduğu bilgilerin güncelliğini yitirmiş olmasıdır. Teknoloji dünyasında tedarik zinciri planları sık sık değişir ve Apple, Face ID sensörlerini ve ön kamerayı ekran altına yerleştirme konusunda beklenenden daha hızlı ilerlemiş olabilir.

Diğer bir güçlü ihtimal ise Apple’ın farklı bir strateji izlemesidir. Tıpkı 2017’de iPhone 8 ile birlikte tanıtılan ve hem tasarımı hem de fiyatıyla standart modellerden ayrışan iPhone X gibi, şirket 20. yıla özel, Pro modellerin de üzerinde konumlandırılan bir “özel sürüm” tanıtabilir. Bu özel model, çerçevesiz iPhone tasarımını ilk kez sunarken, standart Pro serisi yola küçültülmüş Dynamic Island ile devam edebilir.

Apple’ın iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerini bu yılın sonbahar aylarında tanıtması bekleniyor. Merakla beklenen 20. yıl özel iPhone modelinin ise, hangi tasarımla gelirse gelsin, 2027 sonbaharında teknoloji dünyasının karşısına çıkması öngörülüyor. Teknoloji severler bu özel modelin devrimsel bir yenilik getirip getirmeyeceğini yakından takip edecek.

İlginizi Çekebilir: Çin’de en çok satan telefon markası Apple oldu! Huawei ve Oppo’nun gözü yaşlı!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Apple’ın 20. yıla özel çerçevesiz bir model sunmaması hayal kırıklığı olur mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!