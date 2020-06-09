HTC Desire 20 Pro, 16 Haziran’da tanıtılacak!

HTC, Android 10 destekli ilk telefonu olan HTC Desire 20 Pro‘yu 16 Haziran tarihinde resmi olarak bir lansmanla kullanıcılara tanıtacak. Cihaz bu hafta birçok sertifika aldı ve hakkında bazı sızıntılar ortaya çıktı. Şimdi ise kesinleşen lansman tarihi ile birlikte telefon hakkındaki beklentiler artmış durumda.

İlginizi çekebilir: Samsung, Galaxy Watch 3 ve yeni kablosuz kulaklıklarını onayladı!

HTC Desire 20 Pro hakkında neler biliniyor?

HTC‘nin Tayvan web sitesinde cihazın karanlık bir görüntüsü ve lansman tarihinin yazıldığı afiş paylaşıldı. Ortaya çıkan görsellere göre cihazın ön tarafta sol üstte nokta delik tasarımlı selfie kamerası bulunuyor. Arka tarafta ise yine sol tarafta bulunan uzun bir kamera dizilimi mevcut. Bazı söylentilere göre cihazın dört adet kamerası bulunacak. Ve sızdırılan bazı bilgilere göre telefonun arka tarafında parmak izi okuyucusu mevcut olacak. HTC ilk kez bir telefonunda nokta delik tasarımlı selfie kamerası kullanacak. Ayrıca ekran üstü parmak izi tarayıcısı bu cihazda bulunmayacak.

Telefonun adlandırması ise şirketin bu isimdeki telefonlarını orta segmente konumlayacağının habercisi olacak gibi görünüyor. Bazı söylentiler cihazın teknik özelliklerinin ortaya çıktığı yönünde. Bu söylentilere bakacak olursak HTC Desire 20 Pro büyük olasılıkla 6 GB RAM ile desteklenen Snapdragon 660 veya Snapdragon 665 yonga setini kullanacak. Ayrıca bazı sızıntılar telefonda 3.5 mm kulaklık girişinin bulunacağından bahsediyor. Ekran tarafında ise telefonun 6.5 inçlik FHD+ çözünürlüklü LCD ekran ile gelmesi bekleniyor.