Akıllı Telefonlar
HTC Desire 20 Pro, 16 Haziran’da tanıtılacak!
HTC, Android 10 destekli ilk telefonu olan HTC Desire 20 Pro‘yu 16 Haziran tarihinde resmi olarak bir lansmanla kullanıcılara tanıtacak. Cihaz bu hafta birçok sertifika aldı ve hakkında bazı sızıntılar ortaya çıktı. Şimdi ise kesinleşen lansman tarihi ile birlikte telefon hakkındaki beklentiler artmış durumda.
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HTC Desire 20 Pro hakkında neler biliniyor?
HTC‘nin Tayvan web sitesinde cihazın karanlık bir görüntüsü ve lansman tarihinin yazıldığı afiş paylaşıldı. Ortaya çıkan görsellere göre cihazın ön tarafta sol üstte nokta delik tasarımlı selfie kamerası bulunuyor. Arka tarafta ise yine sol tarafta bulunan uzun bir kamera dizilimi mevcut. Bazı söylentilere göre cihazın dört adet kamerası bulunacak. Ve sızdırılan bazı bilgilere göre telefonun arka tarafında parmak izi okuyucusu mevcut olacak. HTC ilk kez bir telefonunda nokta delik tasarımlı selfie kamerası kullanacak. Ayrıca ekran üstü parmak izi tarayıcısı bu cihazda bulunmayacak.
Telefonun adlandırması ise şirketin bu isimdeki telefonlarını orta segmente konumlayacağının habercisi olacak gibi görünüyor. Bazı söylentiler cihazın teknik özelliklerinin ortaya çıktığı yönünde. Bu söylentilere bakacak olursak HTC Desire 20 Pro büyük olasılıkla 6 GB RAM ile desteklenen Snapdragon 660 veya Snapdragon 665 yonga setini kullanacak. Ayrıca bazı sızıntılar telefonda 3.5 mm kulaklık girişinin bulunacağından bahsediyor. Ekran tarafında ise telefonun 6.5 inçlik FHD+ çözünürlüklü LCD ekran ile gelmesi bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Huawei Y5p ve Y6p modellerinin Türkiye fiyatları belli oldu!
Çinli teknoloji devinin piyasaya çıkarttığı orta segment akıllı telefonları, Huawei Y5p ve Huawei Y6p modellerinin Türkiye fiyatı belli oldu. Söz konusu modeller Huawei Türkiye’nin resmi internet sitesinde görüntülendi.
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Huawei’in Mayıs ayında tanıttığı orta segment telefon modelleri Huawei Y5p ve Y6p modelleri nihayet ülkemizde satışa sunuldu. Ancak şirketin yeni giriş – orta seviye modellerinin ne zaman stoğa geleceği bilgisi yazmıyor.
Huawei Y6p, HD+ çözünürlüğe sahip 6.3 inç IPS LCD ekran paneli ile kullanıcıların karşısına çıkıyor. Huawei’nin yeni akıllı telefonu MediTek Helio P22 işlemci ve 3 GB RAM’den güç alıyor. Y6p, 64 GB dahili depolamaya ve microSD kart desteği ile geliyor. Söz konusu cihaz ülkemizde 2899 TL’lik bir fiyat etiketine sahip.
Huawei Y6p modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6.3 inç HD+ IPS LCD ekran
- İşlemci: MediaTek Helio P22
- RAM: 3 GB
- Depolama: 64 GB ve harici depolama
- Arka Kamera: 13 MP ana kamera, 5 MP ultra geniş açılı lens, 2 MP derinlik sensörü
- Ön Kamera: 8 MP
- Batarya: 5.000mAh
- Bağlantı: microUSB
- İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı EMUI 10.1
- Renkler: Siyah, yeşil ve mor
Huawei Y5p ise 5.45 inç TFT LCD ekrana sahip durumda. Helio P22 yonga setini kullanan cihaz, 2 GB RAM ve 32 GB depolama alanı bulunuyor. 3020 mAh değerinde bir pil kullanan cihazın depolama alanı microSD kart ile genişletilebilmekte. Söz konusu cihaz ülkemizde 2599 TL’lik bir fiyat etiketine sahip.
Huawei Y5p modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 5.45 inç TFT LCD ekran
- İşlemci: MediaTek Helio P22
- RAM: 2 GB
- Depolama: 32 GB ve harici depolama
- Arka Kamera: 8 MP
- Ön Kamera: 5 MP
- Batarya: 3.020mAh
- Bağlantı: microUSB
- İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı EMUI 10.1
- Renkler: Siyah, mavi ve nane yeşili
Akıllı Telefonlar
Huawei P Smart S teknik özellikleri belli oldu!
Huawei P Smart S, firma tarafından duyuruldu. Cihazın ortaya çıkan özellikleri ile birlikte orta giriş seviye bir telefon olarak karşımıza çıkması bekleniyor.
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Kirin 710F işlemcili P Smart S geliyor!
Huawei, orta giriş seviye akıllı telefon serisi olan P Smart ailesine bir cihaz daha ekledi. P Smart S adı ile bizleri karşılayan cihaz firma tarafından duyuruldu. Firma duyurunun yanı sıra cihazın teknik özelliklerini de paylaşmayı ihmal etmedi. Huawei İtalya sayfasında ortaya çıkan cihaz gücünü Kirin 710F işlemcisinden alıyor. Cihazın 4 GB RAM 128 GB depolama seçenekleri bulunuyor. 6.3 inç OLED ekran ile bizleri karşılayan P Smart S, damla çentik teknolojisini kullanıcılarına sunuyor. Ayrıca parmak izi okuyucusu da cihazda ekranın altına yerleştirilmiş.
Kamera kısmında ise bizleri toplamda 4 kamera karşılamakta. Ön tarafta tek kameraya yer verilirken, arkada ise üç adet kamera bulunmakta. Cihazın ön kamerası, 16 MP değerini almakta. Arka kameralar ise sırasıyla, 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı ve 2 MP derinlik kamerası olarak belirlenmiş. Google servisleri ile gelmeyecek olan P Smart S, Android 10 tabanlı EMUI 10.1 ve Huawei servisleri ile gelecek. Ayrıca cihazda 400 mAh‘lık batarya kapasitesi ve 10W hızlı şarj desteği bulunmakta. İşlemci tarafında Kirin 710F ile performansı tartışmalı olabilecek olan cihaz, 290 dolarlık fiyat etiketine sahip.
Akıllı Telefonlar
Redmi Note 9 Türkiye lansman tarihi açıklandı!
Redmi Note 9 lansmanını Xiaomi Türkiye, bu cuma gerçekleştirecek. Lansman; Facebook, Twitter ve Youtube’da aynı anda canlı olarak yayınlanacak.
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Xiaomi global anlamda Note 9 ailesini mayıs ayında tanıtmıştı. İlgi toplayan telefon serisinin yeni modelleri; Redmi Note 9, 9S, 9 Pro ve 9 Pro Max olmak üzere dört cihaz olarak açıklanmıştı.
Ülkemizde geçtiğimiz ay itibarıyla, Note 9S modelini canlı lansmanla tanıtan şirket, şimdi de Redmi Note 9’un Türkiye satışı için hazırlıklara başladı.
Redmi Note 9’un teknik özellikleri neler?
Ekran: 6.53 inç, FHD+ IPS LCD ekran, 395 ppi (Corning Gorilla Glass 5)
Yonga seti: MediaTek Helio G85 (12nm)
Ekran kartı: Mali-G52 MC2
RAM/Dahili Bellek: 3GB/64GB, 4GB/128 GB
Parmak izi: Güç tuşuna gömülü
Şarj desteği: 18W hızlı şarj, 9W ters şarj
Renk seçenekleri: Orman Yeşili, Gece Yarısı Grisi, Kutup Beyazı
Redmi Note 9 kamera özellikleri
48MP, f/1.8, 26mm (geniş), PDAF
8 MP, f/2.2, 118 derece (ultra-geniş)
2 MP, f/2.4, (makro), AF
2 MP, f/2.4, (derinlik)
Video: 1080p@30fps
Xiaomi Türkiye lansmanı “12 Haziran 2020 Cuma günü 15.00’da” sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanacak. Telefonun satışa çıkış tarihi de muhtemelen yine sosyal medya kanalları üzerinden açıklanacak.
Xiaomi Türkiye YouTube Hesabı canlı yayını için tıklayınız.
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