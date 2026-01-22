Çocukların ekransız ve akıllı ilk arkadaşı Sunny, erken çocukluk dönemine yönelik güvenli ve inovatif yaklaşımıyla uluslararası arenada takdir topladı. Ekransız, güvenli ve gelişim odaklı çocuk teknolojileri geliştiren Elaves, ilk ürünü Sunny ile CES İnovasyon Ödülleri 2026 kapsamında ödüle layık görüldü. Dünyanın önde gelen teknoloji etkinliklerinden CES’te (Consumer Electronics Show, Tüketici Elektroniği Fuarı), geniş katılımla gerçekleşen başvuru sürecinde değerlendirilen 3.600 başvuru arasından seçilerek; erken çocukluk dönemine özel, güvenli ve inovatif eğitim teknolojisi yaklaşımıyla uluslararası ölçekte takdir topladı.

Elaves’in “Sunny”si CES İnovasyon Ödülleri 2026’da Ödüle Layık Görüldü

Çocukların ekransız ve akıllı ilk arkadaşı Sunny, erken çocukluk dönemine yönelik güvenli ve yenilikçi yaklaşımıyla dikkat çekiyor ve global ölçekte takdir topluyor. Ekransız, güvenli ve gelişim odaklı çocuk teknolojileri geliştiriyor olan Elaves, ilk ürünü Sunny ile CES İnovasyon Ödülleri 2026 kapsamında ödül kazanıyor. Dünyanın önde gelen teknoloji etkinliklerinden CES’te (Consumer Electronics Show, Tüketici Elektroniği Fuarı) geniş katılımla yürüyen başvuru sürecinde değerlendirilen 3.600 başvuru arasından sıyrılan Sunny, erken çocukluk dönemine özel, güvenli ve inovatif eğitim teknolojisi yaklaşımıyla uluslararası arenada öne çıkıyor.

Elaves’in “ekransız gelişim yılları” odağını taşıyan Sunny, çocukların günlük rutinlerine eşlik eden ekransız, akıllı ve sesli bir ilk arkadaş olarak konumlanıyor; çocukların gelişim dönemine uygun içerikleriyle dil ve bilişsel gelişimi destekliyor, ebeveyn kontrolü ve güvenlik prensipleriyle ailelere güven veriyor.

Elaves ekibi, kurucu ve yatırımcılarıyla birlikte CES’te yer alarak, bir yandan ödül alırken bir yandan da ABD pazarına yönelik stratejik görüşmeler gerçekleştiriyor. CES süresince yürütülen toplantılar; dağıtım kanalları, iş birlikleri ve uzun vadeli ölçeklenebilir ortaklıklar için yol haritasını şekillendiriyor ve şirketin global büyüme planlarını somutlaştırıyor.

Elaves Kurucusu ve CEO’su Ayşegül Erdemir: “CES, geleceği normalleşmeden önce hissettiğiniz bir yer. Bu yıl, bir kurucu olarak orada olmak benim için çok daha farklıydı; heyecan verici, enerji dolu ve motivasyonu yüksek bir deneyimdi. Elaves’i Aralık 2023’te kurduk ve yalnızca iki yıl sonra, uçtan uca donanım ve satış kilometre taşlarını tamamlayarak CES’te yer alabilmek bizim için çok anlamlı oldu. İlk ürünümüz Sunny ile CES İnovasyon Ödülü almak ise bunu daha da özel kıldı. En önemlisi, CES bize ABD için odaklı bir yol haritası çizme fırsatı verdi. Doğru stratejik dağıtım kanalları, doğru ortaklıklar ve uzun vadeli ilişkilerle global pazarlarda da büyümeyi hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Elaves, 2026 yılı boyunca ürün geliştirme çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor; yeni ürün serisini global ölçekte doğru iş ortaklarıyla buluşturmayı, ABD’de sürdürülebilir dağıtım ve iş birlikleriyle büyümeyi hedefliyor.

Elaves Sunny nedir?

Elaves’in ilk ürünü Sunny, çocukların günlük rutinlerine eşlik eden ekransız, akıllı ve sesli bir ilk arkadaştır. Sunny, çocuğunuzun ekransız gelişim yolculuğunda, uzmanlarca geliştirilen güvenli ve eğitici yüzlerce içerikle (birçok dilde şarkılar, hikayeler, masallar ve farkındalık egzersizleri) bu yolculuğu zenginleştirir. Ses içerikleri, erken çocukluk için tasarlanmış bilimsel temelli metodolojiye dayanır ve işitsel öğrenmeyi destekleyecek şekilde hazırlanır. Uyku ritüellerinden oyun ve eğitici etkinliklere, seyahat ve mutfak anılarına kadar günlük rutine eşlik eder. Elaves uygulamasıyla Sunny’i çocuğunuzun gelişim dönemine göre kişiselleştirebilir, dönem değiştiğinde içeriklerin otomatik olarak güncellenmesini sağlayabilirsiniz.

Kablosuz bağlantı ile eşleştirip tüm ayarları uygulamadan yönetebiliyorsunuz. Şarj edilebilir pili, uzun pil ömrü ve çevrimdışı kullanım özelliği sayesinde Sunny, evde, yolculukta ya da dışarıda daima yanınızda oluyor. BPA içermeyen yumuşak silikon gövdesi, tutma ve atma reflekslerine uygun ergonomisiyle bu gelişim yıllarında mükemmel bir arkadaş diyebiliriz. Özgün ve bilimsel temelli Elaves metodolojisi, uzmanlarca desteklenir ve sürekli gelişen bir sisteme dayanıyor.

Elaves hakkında

Elaves Eğitim ve Teknoloji A.Ş., erken çocukluk döneminde (0–5+) dil ve bilişsel gelişimi destekleyen, ekransız ve güvenli teknoloji çözümleri geliştiriyor. Erken gelişim yıllarında dil gelişimi ve ikinci dil edinimi odağında; disiplinlerarası bir yaklaşımla araştırıyor, tasarlıyor, geliştiriyor ve bilimsel metodlara dayalı yenilikçi ürünler üretiyor. Nicel ve nitel araştırmaların sunduğu içgörülerle, çocuklarla birlikte ve çocuklar için etkili çözümler ortaya koyuyor.