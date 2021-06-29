Logitech G Ailesi’nin en hafif oyuncu kulaklığı G335 Türkiye’de

Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu, bütün dünyanın beklediği yeni işletim sistemi HarmonyOS’un yanı sıra; MatePad 11, Watch 3 Serisi ve FreeBuds 4 modelini şirketin yeni Ülke Müdürü Allen Yao eşliğinde tanıttı.

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Huawei’den yeni ürünler ve HarmonyOS müjdesi!

Yeni Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Allen Yao, HarmonyOS’le ülkemize gelecek olan ilk cihazları MatePad 11, Watch 3 serisi ve FreeBuds 4 TWS kulaklık modeliyle ilgili olarak yaptığı değerlendirmede; “HarmonyOS, kulaklıklar, otomobil ana üniteleri, akıllı TV’ler ve cep telefonlarına kadar birçok cihaz formu arasında sorunsuz bir etkileşimi destekleyecek. Farklı akıllı cihazları tek bir süper cihaz olarak ele alan, tüm cihazların ortaklaşa çalıştığı, yepyeni bir ekosistem sunuyoruz. COVID-19, tüm topluma ve sektöre öngörülemeyen zorluklar getirdi, ancak müşteri ekosistemimiz için yenilikçi ürünler sunmaktan asla vazgeçmedik. MatePad 11, FreeBuds 4, Watch 3 Serisi tüketicilerimiz için pazara değer katmaya hazır” dedi.

Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Mobil Eko Sistem İş Geliştirme Müdürü Kaan Arlı, şirketin pazara sunduğu yeni ürünlerle ilgili olarak; “Dağıtılmış teknolojiden yararlanan MatePad 11, yaratıcılık ve üretkenliği destekleyen bir Süper Cihaz’a dönüşerek akıllı telefonlardan PC’lere ve akıllı TV’lere kadar uzanan bir skalada diğer cihazların yeteneklerini kullanabilir. Yeni nesil MatePad 11 ise güçlü Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 çip seti, %90 ekran-gövde oranı, milyonda bir kontrast oranı ve DCI-P3 geniş renk gamı desteği ile gelen 10,9 inç 120 Hz FullView ekran ile donatıldı. Geliştirilmiş App Multiplier ve Çoklu Pencere özellikleri, çoklu görevleri her zamankinden daha sorunsuz hale getiriyor” dedi.

Bu özelliklerle, Huawei cephesinin tablet uygulamalarında yatay kullanımın geliştirilmesi de desteklenmiş. Ayrıca, yeni tablet modelleri için daha fazla etkileşime, yazım ve çizim kolaylığına sahip olan ikinci nesil Huawei M-Pencil 2 de şirketin tanıttığı ürünler arasında yer aldı. 24 Haziran – 12 Temmuz tarihleri arasında Huawei Online Mağaza üzerinde ön satışta olacak MatePad 11 şirketin ülkemize getirdiği HarmonyOS destekli ilk ürünü olarak da tarihteki yerini alacak. Ek olarak da, MatePad 11’de ön kamera artık uzaktan çalışan ve online toplantılara katılan insanlar düşünülerek çerçevenin iç kısmına, ekran eksenine simetrik olarak yerleştirilmiş. Böylelikle kullanıcı kamera üzerinden herhangi bir toplantıya katıldığı zaman, görüntüsünü kolaylıkla simetrik bir şekilde karşısındaki insanlara aktarabiliyor. Bu durum da MatePad 11’in diğer artılarından biri konumunda. MatePad 11’e Huawei tarafından biçilen değerse; 4.299 TL, dileyenler de cihazı kalem ve klavye ya da kılıf seçeneği ile birlikte 4.999 TL fiyat etiketiyle satın alabiliyor. Ayrıca 50 TL ön ödemeye, 150 TL ek indirim de Huawei tarafından ön sipariş sürecindeki müşterilere sunuluyor.

Huawei FreeBuds 4 neler sunuyor

Huawei FreeBuds 4, AEM yani Uyarlanabilir Kulak Eşleştirme adı verilen bir teknoloji sunuyor. Kullanıcıların kulak şeklini ve kullanım durumunu otomatik olarak algılayan FreeBuds 4, her kullanıcı için optimum gürültü engelleme seviyesini, kullanıcının kulak yapısına göre tespit edebiliyor. Üst düzey gürültü engelleme ve yüksek ses kalitesi sunduğu belirtilen FreeBuds 4, gürültü engelleme teknolojisini ikili bir mikrofon setiyle desteklemiş durumda.

24 Haziran – 5 Temmuz tarihleri arasında Huawei Online Mağaza üzerinde ön satışta olacak olan Huawei FreeBuds 4, 1.399 TL fiyatının yanı sıra, Huawei Band 4 hediyesiyle birlikte geliyor. Ayrıca yine MatePad 11’de olduğu gibi 50 TL ön ödemeye, 100 TL ek indirim de uygulanıyor. Huawei FreeBuds 4’ün beyaz ve siyah olmak üzere 2 ayrı renk seçeneği sunduğunu da belirtmiş olalım. Ön sipariş sürecinde kullanıcılar diledikleri rengi seçerek de yeni TWS kulaklıklarını erkenden sipariş edebiliyorlar.

Huawei Watch 3 serisi, anlık olarak vücut sıcaklığınızı ölçebilecek

Huawei Watch 3 Serisi, HarmonyOS 2.0 işletim sistemi tarafından destekleniyor ve bağımsız bir cihaz gibi konumlanarak, akıllı telefon seviyesinde güçlü bir performansa imza atıyor. Sağlık verileri takibi ve antrenman izleme özellikleri, Huawei giyilebilir cihazların da değişmez temel özellikleri arasında yer alıyor.

Yeni seride kullanıcıların sağlık durumlarını daha detaylı ve konforlu bir şekilde kontrol edebilmeleri için farklı özellikler sunan Huawei, Watch 3 Serisi’nde vücut ısısı desteği, el yıkama kontrolü ve düşme sensörü de akıllı saatlerde şimdiye kadar pek rastlamadığımız ve alışılagelmişin dışında olduğunu düşündüğümüz özellikler sunabiliyor.