Beyaz tahtaları ekrana taşıyan yeni ürün Logitech Scribe!

Logitech, toplantı ve sınıflardaki katılımcıların bilgiye eşit derecede ulaşabilmesi amacıyla geliştirdikleri, Microsoft Teams ve Zoom gibi önde gelen hizmetlerle uyumlu bir şekilde çalışan yapay zeka destekli bir beyaz tahta kamerası olan Logitech Scribe ’ı tanıttığını duyurdu.

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Logitech Scribe, oldukça sağlıklı bir ekran paylaşım deneyimi sunarak, evdeki dizüstü bilgisayarını ya da toplantı odası ekranını kullanan herkesin en ön koltukta olmasını sağlayan Logitech Scribe’ı duyurdu.

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Geride bıraktığımız bir yıllık süre zarfında kamu, özel sektör ve hatta eğitim sektörü hibrit çalışma sistemini hızlıca benimsedi. Özellikle çalışma hayatını bu doğrultuda yeniden şekillendirmeye başladı. Bu süreçte Logitech, insanlara yüz yüze toplantı deneyimini online olarak yaşatmak için yeni ihtiyaçlara yeni çözümler sunmaya devam edeceğini belli ediyor. Bu kapsamda Logitech, toplantı ve sınıflardaki katılımcıların bilgiye eşit derecede ulaşabilmesi amacıyla geliştirdikleri yapay zeka destekli bir beyaz tahta kamerası olan Logitech Scribe’ı tanıttı. Microsoft Teams ve Zoom gibi hizmetlerle uyumlu bir şekilde çalışan Logitech Scribe, beyaz tahta içeriğini inanılmaz netlikte görüntülü toplantılara yansıtarak tüm katılımcılara neredeyse aynı odadaymışçasına bir deneyim yaşatmayı hedefliyor.

Toplantı odalarından sınıflara, Logitech Scribe, hibrit çalışma ve öğrenme hayatının daha yaygın hale geldiği bu dönemde, kullanım kolaylığı ve pratik tasarımı sayesinde öğrenmeyi, beyin fırtınalarını ve ekip toplantılarını daha üretken hale getirmeyi hedefliyor. Gruplar halinde çalışmayı veya fikir üretmeyi teşvik eden Logitech Scribe, online olarak odadaki herkesin tahtayı görmesine imkan veriyor.

Microsoft Teams Rooms ve Zoom Rooms ile entegre bir şekilde çalışan Logitech Scribe kolay kurulum ve kullanımıyla zahmetsiz bir deneyim sunacak. Oda içi katılımcılar, Logitech Scribe’ın kablosuz düğmesine basarak veya Logitech Tap gibi toplantı odası dokunmatik denetleyicisine dokunarak beyaz tahta içeriğini görüntülü toplantılarda tek tuşla hızlıca paylaşabilme özelliğine sahip. Kablosuz tuşu şimdilik sadece Zoom Rooms ile çalışsa da en kısa sürede Teams Rooms desteği de sunulacak. Logitech Scribe ayrıca hemen hemen her video konferans uygulamasına sahip bir USB içerik kamerası olarak çalışarak toplantı odalarında, sınıflarda ve hatta ev-ofislerinde de kullanma esnekliği sağlıyor.

Logitech Video İşbirliği Kategorisi Genel Müdürü ve Başkan Yardımcısı Scott Wharton yeni ürün hakkında, “Hem toplantı odalarında hem de masaüstlerinde yüksek kaliteli ses ve görüntülü konuşma deneyimini iyileştirmek için titiz bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Bu süreçte beyaz tahtalar veya post-it gibi dijital olmayan içeriği sanal toplantılara entegre etmede bir boşluk olduğu dikkatimizi çekti. Logitech Scribe fiziksel hayatta bizim için son derece kullanışlı olan bu alışkanlıkları video konferans sistemlerine entegre ediyor. Logitech Scribe, Teams ve Zoom gibi günümüzün en popüler bulut hizmetleriyle uyumlu bi şekilde çalışarak kullanıcıların hayatını kolaylaştırmayı ve video konferans deneyimini yüz yüze deneyime yakın bir şekilde sunmayı hedefliyor. ” dedi.

Logitech’in online toplantı katılımcılarına beyaz tahtanın net, gerçek zamanlı görünümünü sağlayan özel bir beyaz tahta kamerası Scribe, 120x180cm boyutuna kadar kuru silinebilir yüzeylerde kusursuz bir performans sergilemeyi hedefler. Yerleşik yapay zeka sistemini kullanan Logitech Scribe, kullanıcıların beyaz tahtayı hiçbir engel olmadan görebilmesi için sunum yapan kişiyi şeffaf hale getirebilir veya içeriğin daha kolay okunması için işaretleyicilerin rengini otomatik olarak geliştirir. Scribe, ortak çalışma oturumları için favori bir araç olan post-it gibi dijital olmayan diğer içerikleri bile algılama yeteneğine sahip olmasıyla ön plana çıkıyor.

Temiz bir şekilde duvara monte tasarımı ve özenli kablo yönetimi ile Logitech Scribe, herhangi bir modern ofise veya sınıfa modern bir şekilde uyum sağlar. Ürün hızlı bir şekilde kurulup çalıştırılabilmesi için ihtiyaç duyulan her şeyle birlikte gelir. Kutusunda, beyaz tahta kamerasıyla birlikte bir kablosuz paylaşım tuşu, montaj bileşenleri, güç kaynağı ve uygun ölçekte dağıtım için kategori kabloları yer alır.

Logitech Hakkında!

Logitech, insanların gündelik hayatında yer alan tasarımlar üreterek onları dijital dünyaya bağlıyor. Bundan 39 yıl önce, bilgisayarlar aracılığıyla insanları birbirine bağlamaya başlayan Logitech, şimdi de müzik, oyun ve video aracılığıyla herkesi bir araya getiren ürünler tasarlıyor. Logitech’in markaları arasında Logitech, Logitech G, ASTRO Gaming, Streamlabs, Ultimate Ears, Jaybird, and Blue Microphones bulunuyor. 1981 yılında kurulan Logitech International; hisseleri SIX Swiss Exchange (LOGN) ve Nasdaq Global Select Market’te (LOGI) işlem gören halka açık bir İsviçre şirketi. Türkiye’deki distribütörü Penta olan Logitech’e; http://www.logitech.com, http://blog.logitech.com/, Facebook ya da Twitter adresleri üzerinden ulaşılabiliyor.