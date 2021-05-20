Genel
Beyaz tahtaları ekrana taşıyan yeni ürün Logitech Scribe!
Logitech, toplantı ve sınıflardaki katılımcıların bilgiye eşit derecede ulaşabilmesi amacıyla geliştirdikleri, Microsoft Teams ve Zoom gibi önde gelen hizmetlerle uyumlu bir şekilde çalışan yapay zeka destekli bir beyaz tahta kamerası olan Logitech Scribe ’ı tanıttığını duyurdu.
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Logitech Scribe, oldukça sağlıklı bir ekran paylaşım deneyimi sunarak, evdeki dizüstü bilgisayarını ya da toplantı odası ekranını kullanan herkesin en ön koltukta olmasını sağlayan Logitech Scribe’ı duyurdu.
Geride bıraktığımız bir yıllık süre zarfında kamu, özel sektör ve hatta eğitim sektörü hibrit çalışma sistemini hızlıca benimsedi. Özellikle çalışma hayatını bu doğrultuda yeniden şekillendirmeye başladı. Bu süreçte Logitech, insanlara yüz yüze toplantı deneyimini online olarak yaşatmak için yeni ihtiyaçlara yeni çözümler sunmaya devam edeceğini belli ediyor. Bu kapsamda Logitech, toplantı ve sınıflardaki katılımcıların bilgiye eşit derecede ulaşabilmesi amacıyla geliştirdikleri yapay zeka destekli bir beyaz tahta kamerası olan Logitech Scribe’ı tanıttı. Microsoft Teams ve Zoom gibi hizmetlerle uyumlu bir şekilde çalışan Logitech Scribe, beyaz tahta içeriğini inanılmaz netlikte görüntülü toplantılara yansıtarak tüm katılımcılara neredeyse aynı odadaymışçasına bir deneyim yaşatmayı hedefliyor.
Toplantı odalarından sınıflara, Logitech Scribe, hibrit çalışma ve öğrenme hayatının daha yaygın hale geldiği bu dönemde, kullanım kolaylığı ve pratik tasarımı sayesinde öğrenmeyi, beyin fırtınalarını ve ekip toplantılarını daha üretken hale getirmeyi hedefliyor. Gruplar halinde çalışmayı veya fikir üretmeyi teşvik eden Logitech Scribe, online olarak odadaki herkesin tahtayı görmesine imkan veriyor.
Microsoft Teams Rooms ve Zoom Rooms ile entegre bir şekilde çalışan Logitech Scribe kolay kurulum ve kullanımıyla zahmetsiz bir deneyim sunacak. Oda içi katılımcılar, Logitech Scribe’ın kablosuz düğmesine basarak veya Logitech Tap gibi toplantı odası dokunmatik denetleyicisine dokunarak beyaz tahta içeriğini görüntülü toplantılarda tek tuşla hızlıca paylaşabilme özelliğine sahip. Kablosuz tuşu şimdilik sadece Zoom Rooms ile çalışsa da en kısa sürede Teams Rooms desteği de sunulacak. Logitech Scribe ayrıca hemen hemen her video konferans uygulamasına sahip bir USB içerik kamerası olarak çalışarak toplantı odalarında, sınıflarda ve hatta ev-ofislerinde de kullanma esnekliği sağlıyor.
Logitech Video İşbirliği Kategorisi Genel Müdürü ve Başkan Yardımcısı Scott Wharton yeni ürün hakkında, “Hem toplantı odalarında hem de masaüstlerinde yüksek kaliteli ses ve görüntülü konuşma deneyimini iyileştirmek için titiz bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Bu süreçte beyaz tahtalar veya post-it gibi dijital olmayan içeriği sanal toplantılara entegre etmede bir boşluk olduğu dikkatimizi çekti. Logitech Scribe fiziksel hayatta bizim için son derece kullanışlı olan bu alışkanlıkları video konferans sistemlerine entegre ediyor. Logitech Scribe, Teams ve Zoom gibi günümüzün en popüler bulut hizmetleriyle uyumlu bi şekilde çalışarak kullanıcıların hayatını kolaylaştırmayı ve video konferans deneyimini yüz yüze deneyime yakın bir şekilde sunmayı hedefliyor. ” dedi.
Logitech’in online toplantı katılımcılarına beyaz tahtanın net, gerçek zamanlı görünümünü sağlayan özel bir beyaz tahta kamerası Scribe, 120x180cm boyutuna kadar kuru silinebilir yüzeylerde kusursuz bir performans sergilemeyi hedefler. Yerleşik yapay zeka sistemini kullanan Logitech Scribe, kullanıcıların beyaz tahtayı hiçbir engel olmadan görebilmesi için sunum yapan kişiyi şeffaf hale getirebilir veya içeriğin daha kolay okunması için işaretleyicilerin rengini otomatik olarak geliştirir. Scribe, ortak çalışma oturumları için favori bir araç olan post-it gibi dijital olmayan diğer içerikleri bile algılama yeteneğine sahip olmasıyla ön plana çıkıyor.
Temiz bir şekilde duvara monte tasarımı ve özenli kablo yönetimi ile Logitech Scribe, herhangi bir modern ofise veya sınıfa modern bir şekilde uyum sağlar. Ürün hızlı bir şekilde kurulup çalıştırılabilmesi için ihtiyaç duyulan her şeyle birlikte gelir. Kutusunda, beyaz tahta kamerasıyla birlikte bir kablosuz paylaşım tuşu, montaj bileşenleri, güç kaynağı ve uygun ölçekte dağıtım için kategori kabloları yer alır.
Logitech Hakkında!
Logitech, insanların gündelik hayatında yer alan tasarımlar üreterek onları dijital dünyaya bağlıyor. Bundan 39 yıl önce, bilgisayarlar aracılığıyla insanları birbirine bağlamaya başlayan Logitech, şimdi de müzik, oyun ve video aracılığıyla herkesi bir araya getiren ürünler tasarlıyor. Logitech’in markaları arasında Logitech, Logitech G, ASTRO Gaming, Streamlabs, Ultimate Ears, Jaybird, and Blue Microphones bulunuyor. 1981 yılında kurulan Logitech International; hisseleri SIX Swiss Exchange (LOGN) ve Nasdaq Global Select Market’te (LOGI) işlem gören halka açık bir İsviçre şirketi. Türkiye’deki distribütörü Penta olan Logitech’e; http://www.logitech.com, http://blog.logitech.com/, Facebook ya da Twitter adresleri üzerinden ulaşılabiliyor.
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Akıllı Telefonlar
General Mobile GM 21 Ailesi ve GM Pods 2 Ürünlerini Yakında Tanıtıyor
General Mobile GM 20 ailesinden sonra sessizliğini yakında tanıtımını yapacağı ürünler ile bozacak gibi gözüküyor. General Mobile, yeni ürünleri olan GM 21 Ailesi ve GM Pods 2 Ailesi modellerini tanıtıyor.
Bakmakta fayda var: General Mobile GM 21 Pro, aslında UMIDIGI S5 Pro olabilir mi?
General Mobile daha öncesinde sitesinde yaptığı sızıntıyla gündeme gelmişti. Biz de hiç vakit kaybetmeden General Mobile’ın yeni GM serisi için bir video hazırlamıştık. Hatta bunun dışında yeni General Mobile telefonlarının UMIDIGI S5 Pro modeliyle oldukça benzer olduğunu da buradaki haberde paylaşmıştık. Merakla beklenen tanıtımın tarihi açıklandı. General Mobile, resmi sosyal medya hesapları ve web sitesi üzerinden 24 Mayıs Pazartesi günü saat 12:21’de başlamak üzere GM 21 Pro ve GM Pods 2 Pro, 25 Mayıs Salı günü saat 12:21’de GM 21 Plus ve GM Pods 2, son olarak da 26 Mayıs Çarşamba günü saat 12:21’de GM 21 ürünlerini tanıtarak tüketicilerin beğenisine sunacak ve ön siparişe açacak. General Mobile, Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşımla da tanıtım duyurusunu yaptı.
General Mobile GM 21 Pro beklenen teknik özellikleri neler?
- 6.39 inç AMOLED Full HD ekran,
- 4.680 mAh kapasiteye sahip batarya,
- İşlemci olarak MediaTek Helio G90T,
- Çift sim kart desteği,
- 3.5 mm kulaklık girişi,
- Bluetooth 5.0 ve NFC desteği,
- Android 11,
- 48 MP ana kamera, ön tarafta pop-up 16 MP kamera beklenen General Mobile GM 21 Pro’nun beklenen tahmini özellikleri.
General Mobile GM 21 beklenen teknik özellikleri neler?
- 6.5 inç ekran
- Unisoc Spreadtrum SC9863 işlemci
- 3GB RAm 32GB hafıza ve 256 GB’a kadar SD kart desteği
- 13 MP ana kamera ve 0,08 MP + 0,08 MP yardımcı kameralar, 8 MP ön kamera
- 5000 mAh batarya
- 3.5 mm kulaklık girişi,
- Çift sim kart desteği,
- Android 11 General Mobile GM 21’in beklenen teknik özellikleri.
General Mobile GM 21 Plus beklenen teknik özellikleri neler?
General Mobile GM 21 ile çok benzer olacağın söyleyebiliriz. General Mobile GM 21’den farklı olarak General Mobile GM 21 Plus’ta MediaTek Helio G35 işlemcisini görebiliriz. Detayları tanıtımdan hemen sonra sizlerle paylaşmış olacağız.
General Mobile ana sayfasına ulaşmak için buradaki linke bakabilirsiniz: https://www.generalmobile.com/tr/
General Mobile Instagram sayfasına ulaşmak için buradaki linke bakabilirsiniz: General Mobile Instagram
General Mobile Twitter sayfasına ulaşmak için buradaki linke bakabilirsiniz: General Mobile Twitter
General Mobile Facebook sayfasına ulaşmak için buradaki linke bakabilirsiniz: General Mobile Facebook
General Mobile Youtube sayfasına ulaşmak için buradaki linke bakabilirsiniz: General Mobile – YouTube
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Genel
HONOR MagicBook 14 ve 15 duyuruldu!
HONOR’un dizüstü bilgisayar serisi HONOR MagicBook, en son teknolojiyle donatılan 11. nesil Intel® Core işlemcilerle güncellendi. Yüksek performansı hafif ve şık tasarımla buluşturan dizüstü bilgisayarlar uzun süren batarya ömrü ve göz yormayan ekranıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
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Özellikle gençlere yönelik teknolojik ürünleriyle değer yaratmayı hedefleyen HONOR, geçen yıl açıkladığı yüksek performansı taşınabilir bir tasarımla buluşturan dizüstü bilgisayar serisi HONOR MagicBook’un güncel versiyonlarını duyurdu. En yeni 11. nesil Intel® Core işlemciler ve Intel® Iris® Xe grafik ünitesine sahip olan HONOR MagicBook 14 ve HONOR MagicBook 15, yenilenmiş kullanıcı deneyimi ve etkileyici performansı hafif ve kompakt bir yapıda sunuyor. 10,5 saatlik pil ömrü, rahat bir kullanıcı deneyimi sunmayı hedefliyor. Eye Comfort HONOR FullView ekrana sahip dizüstü bilgisayarlar, Wi-Fi 6 ve 2×2 MIMO çift anten tasarımıyla da daha yüksek kablosuz aktarım hızı sağladığını belirtiyor.
HONOR FullView Ekran, gözlerini koruyor!
14 inç boyutunda Eye Comfort HONOR FullView ekrana sahip yeni HONOR MagicBook 14, yüzde 100 sRGB renk aralığı ve yüzde 84’lük ekran-kasa oranıyla eşsiz bir deneyim sunmayı hedefliyor. Canlı renkleri ve gerçekçi görselleriyle kullanıcıların ekrandaki her detayı yakalamalarına imkân sağladığını özellikle belirtiyor.
Ekran karşısında uzun süre vakit geçirenler için yeni HONOR MagicBook serisi, Düşük Mavi Işık ve Titreşim Yapmayan Ekran konusunda TÜV Rheinland sertifikalara sahip cihazlar olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca tamamen yeni DC ışık azaltma teknolojisi de barındıran yeni HONOR MagicBook serisi, tüm bu özellikleriyle kullanıcıların göz yorgunluğu yaşamasını önlüyor ve gün boyu koruma sağlamayı ihmal etmiyor.
Tasarım Detayları!
Yalnızca 1,38 kg ağırlığa sahip ve 15,9 mm’lik kalınlığa sahip. Şık ve hafif bir tasarıma sahip olan HONOR MagicBook serisi, kolayca çantanıza sığar ve her yerde performansın, üretkenliğin tadını çıkarmanızı sağlar. 1920×1080 çözünürlüğe sahip olan LCD ekran, üzerindeki kaplama sayesinde parlamayı azaltır, böylece direkt gün ışığında bile kaliteli görseller sunar. Uzay Grisi rengindeki dizüstü bilgisayar, hafif alüminyum kasası ve gök mavisi çerçeve tasarımıyla dikkat çekiyor.
Yeni bir işlemci Serisi!
HONOR MagicBook serisi, en yeni 11. nesil Intel Core i7-1165G7 işlemciyle performansı yeni bir boyut kazandırıyor. Bir önceki nesle göre yüzde 21 daha güçlü toplam performans sunduğu belirtilen işlemci, maksimumda 4.7GHz frekansında çalışmasıyla dikkat çekiyor.
Intel Iris Xe grafik ünitesi, daha zengin oyun deneyimi sunmasının yanı sıra fotoğraf ve video işleme gibi konularda tasarımcılar ve içerik üreticiler için de yüksek hız sunmasıyla göz dolduruyor. Barındırdığı çift kanal 16GB DDR4 RAM ve 512GB’lık geniş depolama alanıyla da bu performansı destekleyeceğini belli ediyor.
Büyük boyutlu soğutma fanı ve çift ısı borusuyla verimli bir ısı dağıtımı sağlayan HONOR MagicBook serisi, zorlu görevlerde ise Fn + P tuşlarıyla aktifleştirilen Performans Modu’nu içerisinde barındırıyor. Bu modda gelişmiş tasarım yazılımları gibi zorlayıcı görevlerin üstesinden kolayca gelebilecek bir cihaz olarak öne çıkıyor. Microsoft Windows 10 yüklü olarak sunulan HONOR MagicBook serisi, bu sayede en popüler üretkenlik uygulamaları ve oyunlara da kolay erişmenizi sağlıyor.
56Wh yüksek yoğunluklu batarya ve 65W hızlı şarj özelliğiyle tüm gün boyunca kullanabileceğiniz yeni HONOR MagicBook, tam şarjda görüntü kalitesi 1080p olan bir filmi 10,5 saat boyunca oynatabiliyor. Böylelikle sezon sezon dizi izlerken prize bağlı kalmayacaksınız. Sadece 200 gr ağırlığındaki 65W’lık Hızlı Şarj aleti, yarım saatte bataryayı yüzde 44 seviyesine getirebiliyor. Ayrıca Ters Yönlü Şarj özelliği ile de HONOR MagicBook kapalıyken akıllı telefon ve diğer cihazlarınızı bağlayıp bir powerbank gibi şarj etmeniz mümkün olan özelliklerden.
Birden çok görevi birden çok ekranda halledebilirsiniz
HONOR MagicBook 14 ve 15, Wi-Fi 6 ve 2×2 MIMO çift anten tasarımıyla Wi-Fi 5’in 2,7 katı kadar hızda kablosuz veri aktarımını mümkün kılarak bağlantı hızından taviz vermemeniz düşünülmüş.
Ayrıca çoklu-ekran özelliğiyle de akıllı telefon ve dizüstü bilgisayarınızla çalışmak mümkün. Basit bir tuş dokunuşuyla HONOR akıllı telefon ve HONOR MagicBook cihazınız arasında bağlantı kurarak, dizüstü bilgisayarınızda akıllı telefonunuzun ekranını görebilir, dosyaları sürükle-bırak şeklinde aktarabilirsiniz. Ayrıca HONOR MagicBook’un güç tuşunda yer alan parmak izi okuyucusu sayesinde de hızlı bir şekilde profilinize giriş yapabilirsiniz.
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Akıllı Telefonlar
POCO M3 Pro 5G modelini satışa sunuyor
POCO dün yaptığı sanal lansmanla M3 Pro 5G modelini tanıtmıştı. Şimdi de genç teknoloji meraklıları arasında dünyanın en popüler teknoloji markalarından olan POCO Global, yeni akıllı telefon modeli POCO M3 Pro 5G’nin satışına başlıyor.
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MediaTek Dimensity 700 5G* işlemci ile donatılan yeni ve yükseltilmiş cihaz, ultra uzun pil ömrü ile optimum güç verimliliği sağlarken, 5G çift SIM kart desteği ve 90Hz ekranı ile iyi bir performans ve eğlence deneyimi sunuyor.
POCO Global Başkanı Kevin Qiu, “POCO’nun 6 Mayıs 2021 itibarıyla, POCO F1’i duyurduğumuz 2018 yılından bu yana toplamda 17 milyonun üzerinde satış gerçekleştirdiğini paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yalnızca POCO M3 için geçtiğimiz Kasım ayında dünya genelinde 3 milyonun üzerinde bir satış rakamı elde ettik. Sadece satış anlamında muazzam bir büyüme elde etmekle kalmadık, aynı zamanda hayran kitlemizi de büyüttük. Artık hayran kitlemizin ürünlerimizi geliştirmede kullanmak için geri bildirimlerini paylaşabilecekleri bir POCO topluluk uygulamamız dahi var” dedi.
İçindekiler
MediaTek Dimensity 700 ve 5G çift SIM kart desteği sunuyor
MediaTek Dimensity teknolojisini ilk defa kullanan POCO, genel anlamda yüksek performans ve hız sunuyor. MediaTek Dimensity 700, 7nm işleme teknolojisi sayesinde uzun ömürlü bir pil için güç tüketimini minimum düzeyde tutarken amiral gemisine yakın düzeyde performans sunuyor. Entegre 5G modeme sahip olan cihaz, çift 5G SIM kart desteği sayesinde kullanıcıların SIM kartlarını değiştirmeden 5G’nin gücünden her zaman faydalanabilmelerine olanak tanıyor.
POCO Global Ürün Pazarlama Müdürü Angus Ng, “5G’nin sağladığı avantajlar yüksek hızlı dosya indirme, yüksek kaliteli video izleme ve oyunları daha akıcı izlemenin ötesine geçiyor ve kalabalık alanlarda çok daha istikrarlı bir ağa olanak tanıyor. Piyasada oldukça nadir görülen bir fiyat noktasında 5G’nin getirdiği avantajlardan faydalanan POCO M3 Pro 5G, kullanıcılara önem taşıyan inovasyonlar sunma sözümüzün başka bir kanıtı” dedi.
POCO M3 Pro 5G’nin performansı güzel bir eğlence deneyimi sunuyor. Sekiz çekirdekli işlemci mimarisini destekleyen işlemci, 2,2 GHz’ye kadar çalışabilen iki yüksek kapasiteli Cortex-A76’ya sahip. İşlemci, yüzde 30 ek performans yoğunluğu ve enerji verimliliği sağlayan yeni bir GPU mimarisi olan Mali-57 GPU ile birlikte kullanılıyor. Çipset, tüm bu özellikleriyle birlikte yeni UFS 2.2 depolama teknolojisi sayesinde cihazı büyük grafik ağırlıklı oyunların rahatça oynanabildiği, yüksek çözünürlüklü videoların kolayca oynatılabildiği bir eğlence makinesine dönüştürüyor.
90Hz FHD+ ekran ve daha fazlasıyla oyun keyfi
POCO M3 Pro 5G, işlemcinin güçlü kapasitesini, ekranla bir araya getirerek beklentileri aşan bir kullanıcı deneyimi sunuyor. 90Hz yenileme hızıyla kullanıcılara daha hızlı görseller ve daha sorunsuz bir deneyim sunuyor. POCO M3 Pro 5G ayrıca DotDrop ekran kullanılan POCO M3’ten farklı olarak DotDisplay ekran kullanıyor. DynamicSwitch, ekranın 90Hz, 60Hz, 50Hz ve 30Hz yenileme hızları arasında otomatik olarak geçiş yapmasına olanak tanıyarak, enerji tasarrufu sağlıyor ve yenileme hızının içeriğe uyarlamasını mümkün kılıyor. Cihazın 6,5 inç FHD+ ekranı, 1080P çözünürlükte görüntüler üretiyor ve 360° ışık algılaması için ön ve arkada olmak üzere çift ışık sensörü bulunuyor. Bu, cihazın optimum görünürlük için 4096 parlaklık seviyesi arasında akıllıca ve hassa bir şekilde ayarlamalar yapabilmesine olanak tanıyor.
48 MP üçlü kamera kurulumu ve uzun pil ömrü
POCO M3 Pro 5G, 2 MP makro kamera, 2MP derinlik sensörü ve 48 MP ana kamerayı içeren üçlü kamera kurulumuyla çok yönlü bir kullanıcı deneyimi sunuyor. 48 MP ana kamerası, kullanıcıların özellikle düşük ışık koşullarında çok daha net ve daha ayrıntılı görüntüler yakalamalarını sağlıyor. Bir dizi kamera yazılım özelliği, gece modu, Time-lapse video ve Timed burst gibi çeşitli çekim modlarıyla, kamera kurulumunun kullanım senaryolarını büyük ölçüde artırıyor ve kullanıcıların fotoğrafçılık ve videografi konusunda yaratıcı olmalarına olanak tanıyor. Tüm bu özellikler cihazın 5.000 mAh piliyle destekleniyor. 18 W hızlı şarj desteği ve kutuya dahil olan 22,5 W şarj cihazı ile kullanıcılar cihazı hızla şarj edip hiç vakit kaybetmeden yaptıkları şeye kaldıkları yerden devam edebiliyorlar.
Ergonomik 3 boyutlu kavisli tasarımıyla öne çıkıyor
POCO M3 Pro 5G’de, tipik akıllı telefon tasarımından vazgeçilmiş. Ergonomik, 3 boyutlu kavisli arka tasarıma ve parlak yüzeye sahip olan cihaz dikkatleri üzerine toplarken, doğal ve rahat bir tutuş hissi veriyor. %91 ekran/gövde oranıyla kaliteli bir his sağlıyor. POCO’nun bu tasarımını üç farklı renk tamamlıyor: sarı, siyah ve mavi.
Kullanılabilirlik göz önünde bulundurularak tasarlanan cihaz, IR blaster, NFC ve 3,5 mm kulaklık girişi dahil olmak üzere günlük kullanım kolaylığı sunuyor. POCO M3 Pro 5G’nin 4GB+64GB ve 6GB+128GB olmak üzere iki farklı modeli bulunuyor. Her iki model de yakında Türkiye’de satış kanalları üzerinden satın alınabilecek.
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Forumdan Son Mesajlar
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Yazan: hasanaydogdu, 4 hafta önce
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Yazan: hasanaydogdu, 4 hafta önce
General Mobile GM 21 Ailesi ve GM Pods 2 Ürünlerini Yakında Tanıtıyor
Beyaz tahtaları ekrana taşıyan yeni ürün Logitech Scribe!
HONOR MagicBook 14 ve 15 duyuruldu!
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