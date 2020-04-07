Basın Bülteni
LimonHost, AWS hizmetlerini 30 Haziran’a kadar ücretsiz sunacak!
LimonHost, AWS uzaktan bağlantı çözümleri için özel bir sayfa hazırladı. Sayfa üzerinden AWS uzaktan bağlantı çözümlerine kayıt olabildiğiniz gibi ayrıca 30 Haziran’a kadar ücretsiz bir şekilde bu hizmetten yararlanabiliyorsunuz.
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Amazon internet servisleriyle birlikte, bulut masaüstü sistemi Amazon Workspaces, güvenli içerik oluşturma ve depolama çözümü Amazon Workspace ve uzaktan toplantı hizmeti saplayan Amazon Chime yazılımlarını kullanabiliyorsunuz.
AWS sistemleri, uzaktan şirket çalışanlarınızın verilere ve uygulamalara dünyanın her yerinden erişmeniz sağlanıyor. Bunun için herhangi özel alt yapı yatırımı yapmanız gerekmeyecek. Herhangi bir alt yapı yatırımı yapmanıza gerek olmadan, kullandıkça öde metodu ile kullanmaya başlayabiliyorsunuz. RAM, CPU gibi daha fazla kaynak ihtiyacı olan kullanıcılarınız için bilgisayar yenilemenize gerek kalmıyor. Kullanıcı bazlı kapasite artışlarını anlık olarak Amazon WorkSpaces ile yapabiliyorsunuz.
Ayrı bir VPN yazılımına gerek olmadan tüm veriler Amazon WorkSpaces tarafından şifreli bir şekilde iletilir. Yerel kullanıcı bilgisayarında herhangi bir veri saklanmaz. Hassas verileriniz şifreli formatta saklanabilir.
Amazon Chime ile toplantılarınızı her yerden kolayca gerçekleştirin!
Amazon Chime tek bir uygulama ile dilediğiniz yerden ve dilediğiniz cihazla çalışmanıza olanak sağlar. Amazon Chime ile aynı anda onlarca kişi ile sesli veya görüntülü görüşmeleri yapabilir, kolaylıkla ekranınızı paylaşabilir, birebir veya ekiplerinizle sohbet edebilirsiniz. Voice Connector ile SIP destekleyen hatlardan kendi numaranızı kullanarak dış aramalar yapabilir ve gelen aramaları karşılayabilirsiniz.
Amazon WorkDocs ile dosyalarınızı güvenle saklayın
Amazon WorkDocs dosyalarınıza dilediğiniz yerden güvenli şekilde erişmenizi sağlayan bir Amazon Web Services hizmetidir. WorkDocs ile kolaylıkla içerik oluşturup bunu diğer ekip arkadaşlarınızla güvenli olarak paylaşabilirsiniz. Tüm dosyalarınız Amazon bulut servisinde depolanır.
Basın Bülteni
Hardware Plus’ın yeni sunucu sponsoru LimonHost oldu!
Hardware Plus olarak size her gün güncel haberleri aktarmaya devam ediyoruz. Bu süreçte verdiğimiz haberleri daha hızlı ve sorunsuz aktarmak için sunuculardan destek alıyoruz. Bu süreçte bize destek verecek yeni sunucu ortağımız Limon Host olacaktır.
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EMY Medya Yayıncılık LTD. ŞTİ. bünyesi altında faaliyet gösteren Hardware Plus ve Kamu Teknolojileri internet siteleri, bundan böyle Türkiyenin sunucu hizmetleriyle boy gösteren firması LimonHost ile yoluna devam etme kararı almıştır.
LimonHost teknoloji şirketi, 9 senelik tecrübesiyle okurlarımıza güncel ve doğru bilgiyi hız kesmeden sunmamıza yardımcı olacak. LimonHost firması 2009 yılında sunucu sektörüne gözlerini açmış, 2010 yılında ilk Cloud altyapı yatırımını almaya başlamış, 2013 yılında ilk 500 bilişim şirketi arasında yerini almış bir kuruluştur.
Aynı zamanda EuroCloud Awards’ta en iyi bulut servis sağlayıcı ödülüne layık görülmüştür.
Desteklerinden ötürü LimonHost ekibine teşekkürlerimizi iletiyoruz.
Basın Bülteni
TP-Link, 4G destekli yeni yönlendiricisini satışa sundu!
TP-Link, sabit internet bağlantısı olmayan yerlerde 4G destekli mobil ağ oluşturmaya yönelik yeni bir yönlendirciyi satışa sundu. TL-MR150 model adlu ürüb gen sabit internet bağlantılarında kullanılabiliyor. Hem de SIM kart takılarak 32 cihaza kadar destekli ağ yaratılabiliyor.
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TL-MR150 model ürün, hem sabit ağlarda klasik bir yönlendirici olarak görev yapabiliyor hem de üzerinde bulunan SIM kart yuvasına takılan SIM kart ile 4G LTE mobil ağ oluşturabiliyor.
Sabit internetin olmadığı ya da çekmediği kırsal alanda, şantiyelerde, gezici mağaza gibi sabit olmayan işyerlerinde, yazlık evlerde mobil internet ağı oluşturma ihtiyacını çözen TL-MR150, aynı zamanda sabit interneti olan ama bunu mobil internet ile yedeklemek isteyenler için de uygun bir ürün.
Tak ve çalıştır özelliğine sahip olan ürün, arkasında yer alan SIM kart yuvasına data hattına sahip bir SIM kart takıldığında mobil ağ kurulmuş oluyor. 32 cihaza kadar destek sağlayan ürün ile hızlı ve güvenli bir WiFi bağlantısı sağlanıyor. 4G LTE özellikli olan cihaz, aynı zamanda FDD-LTE ve TDD-LTE ile de tam uyumlu.
TL-MR150, mobil interneti daha geniş alana yayabilmek için iki gelişmiş LTE antene sahip. Bu antenler sahada yıllarca test edilmiş ve evrensel uyumluluğa sahip olup hızlı ve istikrarlı bir mobil WiFi ağı oluşturuyorlar.
TP-Link, 3G/4G desteğinin yanı sıra TL-MR150’de kablolu bağlantı olanağı da sunuyor. Üzerinde yer alan dört adet LAN bağlantısına masaüstü bilgisayar, yazıcı gibi cihazlar bağlanarak kablo ile ağa dahil edilebiliyor. TP-Link’in Tether uygulaması sayesinde akıllı telefonlardan her yerden kolayca yönetilebilen yönlendiricinin, ebeveyn kontrolü de dahil tüm ayarları Android ya da iOS destekli cihazlardan yapılabiliyor.
4G destekli TL-MR150 yönlendiricinin tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 110 USD olarak açıklanıyor.
Basın Bülteni
Mount & Blade II: Bannerlord Playstore’da satışa çıktı!
Mount & Blade II: Bannerlord, Türk Telekom’un oyun mağazası PlayStore’da satışa çıktı. Yaklaşık 8 senedir beklenen ve Türk yapımcı ekip TaleWorlds tarafından ülkemizden dünyaya açılan güzide oyunlardan biri olarak biliniyor.
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Geçtiğimiz hafta Steam’da satış rekorları satan oyun bugün itibarıyla Türk Telekom’un oyun mağazası PlayStore’da erken erişime açıldı. Tamamı Türkçe hazırlanan oyun, Türkiye’de oyuncuların en sevdiği aksiyon yapımlarının başında geliyor.
Strateji temelli “Rol Yapma Oyunu” türündeki Mount & Blade II: Bannerlord ile Orta Çağ döneminde Kalradya kıtasında oyunculara gerçekçi savaş deneyimi yaşatıyor. Birliklerini aktif olarak kontrol eden oyuncular, eş zamanlı olarak savaşlara girebiliyorlar. Görevleri yerine getirerek beceriler kazanıyorlar. Bununla birlikte yeteneklerini de geliştirebiliyorlar.
Dünya çapında ivme yakalayan markalaşmış aksiyon oyunu!
İlk kez 2008 yılında yayınlanan oyunun devamı niteliğinde olan “Mount & Blade II: Bannerlord”, Türk oyun firması TaleWorlds tarafından geliştirildi. Tamamen Türkçe olarak geliştirilen bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Erken erişime açılan oyun, geliştirilen grafikleriyle, detaylı karakter oluşturma ekranıyla dikkat çekiyor.
Türk Telekom’un geniş yelpazaye sahip marketinde erken erişime açılan oyun, 129 TL’lik satış fiyatıyla yayınlanmış oldu. Firmanın evde internet müşterileri dilerseler internet faturasına ek 12 ay taksit seçenekleriyle yeni nesil RPG oyununa sahip olabilecekler. Ek olarak, kredi kartı ve mobil ödeme seçenekleriyle de oyunu edinebiliyorlar.
Mount & Blade II: Bannerlord’u PlayStore üzerinden satın almak isteyenler buradaki linke tıklayarak oyuna erişim sağlayabilecekler.