LimonHost, AWS hizmetlerini 30 Haziran’a kadar ücretsiz sunacak!

LimonHost, AWS uzaktan bağlantı çözümleri için özel bir sayfa hazırladı. Sayfa üzerinden AWS uzaktan bağlantı çözümlerine kayıt olabildiğiniz gibi ayrıca 30 Haziran’a kadar ücretsiz bir şekilde bu hizmetten yararlanabiliyorsunuz.

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Amazon internet servisleriyle birlikte, bulut masaüstü sistemi Amazon Workspaces, güvenli içerik oluşturma ve depolama çözümü Amazon Workspace ve uzaktan toplantı hizmeti saplayan Amazon Chime yazılımlarını kullanabiliyorsunuz.

AWS sistemleri, uzaktan şirket çalışanlarınızın verilere ve uygulamalara dünyanın her yerinden erişmeniz sağlanıyor. Bunun için herhangi özel alt yapı yatırımı yapmanız gerekmeyecek. Herhangi bir alt yapı yatırımı yapmanıza gerek olmadan, kullandıkça öde metodu ile kullanmaya başlayabiliyorsunuz. RAM, CPU gibi daha fazla kaynak ihtiyacı olan kullanıcılarınız için bilgisayar yenilemenize gerek kalmıyor. Kullanıcı bazlı kapasite artışlarını anlık olarak Amazon WorkSpaces ile yapabiliyorsunuz.

Ayrı bir VPN yazılımına gerek olmadan tüm veriler Amazon WorkSpaces tarafından şifreli bir şekilde iletilir. Yerel kullanıcı bilgisayarında herhangi bir veri saklanmaz. Hassas verileriniz şifreli formatta saklanabilir.

Amazon Chime ile toplantılarınızı her yerden kolayca gerçekleştirin!

Amazon Chime tek bir uygulama ile dilediğiniz yerden ve dilediğiniz cihazla çalışmanıza olanak sağlar. Amazon Chime ile aynı anda onlarca kişi ile sesli veya görüntülü görüşmeleri yapabilir, kolaylıkla ekranınızı paylaşabilir, birebir veya ekiplerinizle sohbet edebilirsiniz. Voice Connector ile SIP destekleyen hatlardan kendi numaranızı kullanarak dış aramalar yapabilir ve gelen aramaları karşılayabilirsiniz.

Ekiparkadaşlarınızla herhangi bir limit olmadan sohbet odaları oluşturabilir, toplu görüşmeler yapabilir ve 50MB’a kadar dosya paylaşımları yapabilirsiniz. Durumgörüntüleme ile ekip arkadaşlarınızın müsaitlik durumlarını kontrol edebilirsiniz.

Amazon WorkDocs ile dosyalarınızı güvenle saklayın Amazon WorkDocs dosyalarınıza dilediğiniz yerden güvenli şekilde erişmenizi sağlayan bir Amazon Web Services hizmetidir. WorkDocs ile kolaylıkla içerik oluşturup bunu diğer ekip arkadaşlarınızla güvenli olarak paylaşabilirsiniz. Tüm dosyalarınız Amazon bulut servisinde depolanır.

Dosyalarınıza sadece kişisel bilgisayarınızdan değil akıllı telefonlarınız ve web tarayıcılar üzerinden de erişim sağlayın. WorkDocs mobil uygulamasını Apple Store ve Android Play Store üzerinden indirebilirsiniz.

Amazon WorkDocs üzerine kaydettiğiniz tüm dosyalar dünyanın en büyük global bulut sağlayıcısında saklanır. Bu sayede bilgisayarınızda oluşabilecek virüs ve arıza gibi durumlarda verileriniz kaybolmaz. Amazon WorkDocs dünyanın en gelişmiş güvenlik standarları ISO, GDPR, HIPAA ve PCI DSS ile uyumludur.

LimonHost, 30 Haziran 2020’ye kadar 50 kullanıcıyla sınırlı olmak üzere ücretsiz olarak kullanılabilecek. Sonrasında ise Windows için 8 USD/ay + 0,23 USD/saatten başlayan ücretlerle kullanıcılar aktif olarak hizmetten yararlanabilecekler.