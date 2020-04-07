Hardware Plus’ın yeni sunucu sponsoru LimonHost oldu!

TP-Link, sabit internet bağlantısı olmayan yerlerde 4G destekli mobil ağ oluşturmaya yönelik yeni bir yönlendirciyi satışa sundu. TL-MR150 model adlu ürüb gen sabit internet bağlantılarında kullanılabiliyor. Hem de SIM kart takılarak 32 cihaza kadar destekli ağ yaratılabiliyor.

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TL-MR150 model ürün, hem sabit ağlarda klasik bir yönlendirici olarak görev yapabiliyor hem de üzerinde bulunan SIM kart yuvasına takılan SIM kart ile 4G LTE mobil ağ oluşturabiliyor.

Sabit internetin olmadığı ya da çekmediği kırsal alanda, şantiyelerde, gezici mağaza gibi sabit olmayan işyerlerinde, yazlık evlerde mobil internet ağı oluşturma ihtiyacını çözen TL-MR150, aynı zamanda sabit interneti olan ama bunu mobil internet ile yedeklemek isteyenler için de uygun bir ürün.

Tak ve çalıştır özelliğine sahip olan ürün, arkasında yer alan SIM kart yuvasına data hattına sahip bir SIM kart takıldığında mobil ağ kurulmuş oluyor. 32 cihaza kadar destek sağlayan ürün ile hızlı ve güvenli bir WiFi bağlantısı sağlanıyor. 4G LTE özellikli olan cihaz, aynı zamanda FDD-LTE ve TDD-LTE ile de tam uyumlu.

TL-MR150, mobil interneti daha geniş alana yayabilmek için iki gelişmiş LTE antene sahip. Bu antenler sahada yıllarca test edilmiş ve evrensel uyumluluğa sahip olup hızlı ve istikrarlı bir mobil WiFi ağı oluşturuyorlar.

TP-Link, 3G/4G desteğinin yanı sıra TL-MR150’de kablolu bağlantı olanağı da sunuyor. Üzerinde yer alan dört adet LAN bağlantısına masaüstü bilgisayar, yazıcı gibi cihazlar bağlanarak kablo ile ağa dahil edilebiliyor. TP-Link’in Tether uygulaması sayesinde akıllı telefonlardan her yerden kolayca yönetilebilen yönlendiricinin, ebeveyn kontrolü de dahil tüm ayarları Android ya da iOS destekli cihazlardan yapılabiliyor.

4G destekli TL-MR150 yönlendiricinin tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 110 USD olarak açıklanıyor.