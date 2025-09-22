Galaxy S26 ailesi için merak giderek artıyor. Henüz resmi tanıtım yapılmadan ortaya çıkan kılıf görselleri, kullanıcıların aklında pek çok soru uyandırdı. Acaba Galaxy S26 serisinde tasarım nasıl olacak? S26 tasarım önceki modellere göre hangi farklılıkları getirecek? Türkiye’de satışa çıkacak modellerde donanım farkları olacak mı?

Galaxy S26 ailesinin tasarımı sızdırıldı!

Galaxy S26 serisi, üç modelle karşımıza çıkacak: S26 Pro, S26 Edge ve S26 Ultra. Ortaya çıkan görseller, her üç cihazın da köşeleri yuvarlatılmış ve düz kenarlı bir gövdeye sahip olacağını gösteriyor. Özellikle S26 tasarım tarafında dikkat çeken nokta, kamera adalarının farklı yapıları. S26 Edge modelinde kamera adası cihazın tam genişliği boyunca uzanıyor ve bu görünüm kullanıcılar arasında şimdiden tartışma konusu olmuş durumda.

Görüntülerde S26 Pro üçlü kamera sistemine sahip olduğu, S26 Edge iki kamera ile geldiği, S26 Ultra ise dört kamerayla zirveyi hedeflediği görülüyor. Bu farklılık, modellerin kamera performansında da ciddi ayrışmalara yol açacak gibi görünüyor. Ayrıca cihazların Qi2 şarj standardı desteği sunacağı da kılıf görselleriyle doğrulandı. Bu, Türkiye’de kablosuz şarj kullanan kullanıcılar için büyük bir avantaj anlamına geliyor.

Performans tarafında ise Samsung’un farklı bölgelerde farklı işlemciler kullanacağı belirtiliyor. Bazı pazarlarda Samsung’un kendi geliştirdiği Exynos 2600 tercih edilirken, diğer bölgelerde Qualcomm’un yeni nesil Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisi yer alacak. Türkiye’de hangi işlemcinin kullanılacağı henüz kesinleşmiş değil, ancak beklentiler Snapdragon versiyonunun öne çıkacağı yönünde.

Tasarım görselleri, kılıfların yan yüzeylerdeki tuş konumlarını da ortaya koyuyor. Güç ve ses tuşlarının alışıldık şekilde sağ tarafa konumlandırıldığı görülüyor. Ayrıca cihazların dayanıklılık açısından da selefleriyle benzer çizgide olacağı tahmin ediliyor. S26 tasarım detaylarında en çok göze çarpan unsur ise ince çerçeveler ve geniş ekran oranı. Bu, özellikle oyun ve medya tüketiminde kullanıcı deneyimini yukarı taşıyacak.

Batarya ve ekran özellikleri hakkında net bilgiler olmasa da, sızıntılar 120Hz yenileme hızına sahip AMOLED paneller ve daha verimli enerji tüketimi beklentisini güçlendiriyor. Türkiye’de yoğun şekilde tercih edilen Galaxy modelleri göz önüne alındığında, bu gelişmelerin kısa sürede büyük yankı uyandıracağı açık.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni Galaxy S26 modellerinin tasarım ve özelliklerini nasıl buldunuz? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!