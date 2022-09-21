LG’nin daha önce sızdırılan ancak hiç piyasaya sürülmeyen devrim niteliğindeki yeni akıllı telefonunun tam kutu açılışı ve tanıtımı YouTube’da ortaya çıktı. Basitçe ‘Rollable’ olarak adlandırılan cihaz, birbirinden çekilerek genişliğinin değiştirilmesine olanak tanıyan bir tasarıma sahip.

LG Rollable’ın görünümünü ve ekran genişletme mekanizmasını tanıtmış olsa da, bu hiçbir zaman piyasaya sürülmeyen ilk yuvarlanabilir telefon niteliğini taşıyor.

LG Rollable’nın teknik özelliklerine bakacak olursak 12GB RAM ve 256GB depolama alanına sahip bir Snapdragon 888 işlemci yer alıyor. 285 gram ağırlığındaki OLED ekranı 6,8 inçten 7,4 inçe genişleyebiliyor. Ek olarak Cihaz 4500mAh pil kapasitesine sahip.

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Ne yazık ki, LG mobil bölümünü kapatmaya karar verdiği için devrim niteliğindeki cihaz hiçbir zaman piyasaya sürülmedi. Ancak video, cihaz neredeyse hazır olduğunda bunun neredeyse bir son dakika kararı olduğunu gösteriyor. Bu da LG’nin akıllı telefon pazarından çıkma kararının birkaç ay sonra alınmamış olmasını daha da üzücü hale getiriyor.