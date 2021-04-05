LG telefon sektöründen çekildiğini doğruladı!

Şirket bugün, LG’nin akıllı telefon işinden çıktığını doğruladı. LG, yaptığı açıklamada, kararın “elektrikli araç bileşenleri, bağlı cihazlar, akıllı evler, robotik, yapay zeka ve işletmeler arası çözümlerin yanı sıra platformlar ve hizmetler gibi büyüme alanlarına odaklanmasını sağlayacak” dedi.

Bakmakta fayda var: LG, ticari 6G ağı için lansman tarihi verdi!

reklam

Mevcut LG telefonları satışta kalmaya devam edecek ve LG, ürünlerini “bölgeye göre değişiklik gösterecek şekilde bir süreliğine” desteklemeye devam edeceğini söylüyor. Şirket, olası işten çıkarmalar hakkında ise “istihdamla ilgili ayrıntıların yerel düzeyde belirleneceği” açıklandı. LG, işletmenin kapanışını bu yıl 31 Temmuz’a kadar tamamlamayı beklediğini söyledi. Bu hareket, bölümün son beş yıldaki büyük kayıplarının ardından birkaç aydır söylenti olarak vardı. Bir zamanlar Güney Koreli üretici Samsung’un rakibi olarak görülen LG’nin son zamanlardaki ileri teknoloji akıllı telefonları rekabet etmekte zorlanırken, daha uygun fiyatlı cep telefonları Çinli rakiplerle sıkı bir rekabetle karşı karşıya kaldı. Şirket daha önce akıllı telefon bölümünü 2021’de karlı hale getirmeyi umduğunu söylemişti.

reklam

Mart ayında, şirketin akıllı telefon işi için bir alıcı bulmaya çalıştığı, ancak görüşmelerin durduğu ve bunun yerine bölümü kapatabileceği yönünde haberler çıktı. Koreli yerel bir haber sitesi, şirketin çıkarmayı düşündükleri katlanabilir ekranlı telefonlarının geliştirilmesini durdurduğunu ve bu yılın ilk yarısı için planladığı akıllı telefonlarını da rafa kaldırdığını söyledi. Rakiplerine olan payını kaybettiği için LG, farklı form faktörlerine sahip telefonlar piyasaya sürümüştü. Kaydırınca daha küçük bir ikincil ekranı ortaya çıkan LG Wing ya da yeni çift ekranlı cihazları vardı. LG ayrıca LG G5 ile modüler bir akıllı telefon modeli denedi ancak bir yıl sonra bu girişimden de vazgeçmişti.

LG için, bu özelliklerin hiçbiri telefonlarını popüler hale dönüştürmek için yeterince yararlı değildi ve şirketin daha geleneksel telefonları, işlemci performansı ve kamera performansı gibi temel alanlarda rakiplerinin gerisinde kaldı. LG’nin bu telefonları kullanıcılar tarafından yeterince ilgi gösterilmedi.