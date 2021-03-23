LG, ticari 6G ağı için lansman tarihi verdi!

Günümüzde kullandığımız 5G ağının ticarileşmesi 2019 yılında başlamıştı. Ancak 5G ağının ticari pazarda tamamlanması 2020 yılını buldu. Bu, önceki nesil 4G ağının ticari faaliyetlere başlamasından yaklaşık 10 sene sonraya denk geliyor. Bu nedenle, varsayımlara göre 2029/2030 yılında yeni nesil 6G ağı yaygınlaşacak. Bununla birlikte, sektördeki büyük şirketlerin zaman çizelgesi ve raporları spekülasyonların doğruluğunu gösterecek.

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LG, ticari 6G ağını ne zaman başlatacak?

Yonhap Haber Ajansı‘na göre LG Electronics, yeni nesil 6G ağ teknolojisini ortaklaşa geliştirmek için iki ortakla birlikte çalışıyor. Raporlara göre LG‘nin, elektronik test ve ölçüm şirketi olan Keysight ile anlaşması mevcut. Ayrıca Kore Bilim ve Teknoloji Enstitüsü ile de ortaklığı var. Bu iş birlikleri, 6G ağ teknolojisinin geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını temel alıyor. Yapılan anlaşmaya göre üç taraf, 6G iletişim ağı için kilit bir frekans bandı olan terahertz ile ilgili teknolojilerin gelişiminde iş birliği yapacak. Bu üç şirketin amacı, 6G araştırmasını en geç 2024 yılına kadar tamamlamaktır. Ancak 6G ağının ticarileşmeye başlaması, 2024 yılından daha sonra gerçekleşecek.

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LG‘ye göre 6G ağı, en erken 2029’da ticari olarak satışa sunulacak. Bununla birlikte şirket, 6G’nin çok daha hızlı veri aktarımı sağlayacağını iddia ediyor. Ayrıca 5G’den daha düşük ağ gecikmesi ve daha yüksek güvenilirlik de yeni nesil ağın kilit noktalarından. Bununla birlikte, nesnelerin interneti (IOT) de daha efektif bir biçimde çalışacak.