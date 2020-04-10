Oppo Ace 2 5G, 90 Hz ekranı ile geliyor!

Oppo, 13 Nisan‘da Oppo Ace 2 5G’yi resmi olarak duyuracak. Bugün ortaya çıkan gelişmelere göre, cihazdan “Reno” ön takısı atılmış durumda. Nedeni tam olarak bilinmesede şirket bu yönde bir karar almış gibi görünüyor. Ayrıca cihazın bazı bilinmeyen özellikleri de bugün ortaya çıktı.

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Oppo Ace 2 5G hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Oppo Ace 2 5G, 90 Hz ekran tazeleme hızına ve 180 Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip olan bir ekran ile gelecek. Oppo tarafından Weibo‘da yayınlanan bir görüntüye göre, ikinci nesil 4D titreşimi ve 4D dahili soğutma cihazda bulunacak. Bunlar genellikle oyun telefonlarında bulunan özellikler olmasına rağmen bu telefonda da mevcut olacak. Oppo başkan yardımcısı Brain Shen, Weibo üzerinden yaptığı paylaşımda bu telefonun bir oyun telefonu olmadığını fakat oyuncular için bir amiral gemisi telefonu olduğunu belirtti.

Brain Shen, Oppo Ace 2 5G ile ilgili telefonun çevrimiçi oyun oynamak isteyenler için tüm birinci sınıf özellikleri barındırdığını söyledi. Fakat bunun yanında bu telefonun oldukça iyi fotoğraf çekebilen, güzel bir tasarıma sahip ve aynı zamanda günlük işler için de iyi performans gösteren bir cihaz olduğunu belirtti. Oppo Ace 2‘nin özelliklerinin çoğu TENAA‘da zaten ortaya çıkmıştı. Bu özelliklerin başında Snapdragon 865 işlemci ve 5G modem kullanan bir cihaz olduğunu biliyoruz. Ayrıca 65W hızlı şarja ve 40W kablosuz şarja sahip olduğunu TENAA‘da görmüştük. Cihazın fiyatı ise muhtemelen 620$ veya 570€ civarında olacaktır. Çin fiyatı ise 4.399 CNY olacak.