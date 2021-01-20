LG, şimdi de mobil birimini kapatmayı düşünüyor!

Geçtiğimiz günlerde akıllı telefon pazarından çekileceği iddialarını yalanlayan LG, şimdi ise tam tersi bir gelişmeyle gündeme geldi. İlk ağızdan gelen bilgiye göre LG’nin mobil birimini devretmesi ya da tamamen kapatması söz konusu olabilir!

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LG fikir değiştirdi: Mobil birim satılabilir ya da kapatılabilir!

Şirketin CEO’su Kwon Bong-seok tarafından mobil birim çalışanları için kaleme alınan mektupta, markanın geleceğine yönelik bir seçim yapılması gerektiği belirtildi. Bong-seok’a göre; akıllı telefon biriminin satışı, küçültülmesi veya tamamen kapatılması dahil bütün seçenekler masada bekliyor. Bir LG çalışanı da mektubu doğrulayarak üst yönetimin yakın zamanda önemli bir karar alacağını ifade etti.

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Akıllı telefon pazarında uzun süredir zarar eden LG’nin son hamlesi bir yönüyle sürpriz olurken, diğer yönüyle de fazla şaşırtıcı olmadı. Hatırlanacağı üzere konu ile ilgili ilk iddialar geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. LG’nin küresel iletişim direktörü Ken Hong ise iddiaları süratle yalanlamıştı. Öte yandan, Apple ve Samsung gibi devlere karşı kan kaybeden mobil birimin 20 çeyrekten fazla süredir zarar açıkladığı da biliniyor.

Bazı analistler, bu durumda pek alıcısı olmayacağı tahmin edilen LG’nin mobil birimini %60 oranında küçülterek varlığını sürdüreceğini söylüyor. Kalan %40’lık iş gücü ise Explorer Project adı verilen yenilikçi telefon grubuna odaklanabilir. Son olarak LG yönetiminin son kararı birkaç hafta içerisinde açıklamasının beklendiğini belirtelim.