Akıllı Telefonlar
LG, şimdi de mobil birimini kapatmayı düşünüyor!
Geçtiğimiz günlerde akıllı telefon pazarından çekileceği iddialarını yalanlayan LG, şimdi ise tam tersi bir gelişmeyle gündeme geldi. İlk ağızdan gelen bilgiye göre LG’nin mobil birimini devretmesi ya da tamamen kapatması söz konusu olabilir!
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LG fikir değiştirdi: Mobil birim satılabilir ya da kapatılabilir!
Şirketin CEO’su Kwon Bong-seok tarafından mobil birim çalışanları için kaleme alınan mektupta, markanın geleceğine yönelik bir seçim yapılması gerektiği belirtildi. Bong-seok’a göre; akıllı telefon biriminin satışı, küçültülmesi veya tamamen kapatılması dahil bütün seçenekler masada bekliyor. Bir LG çalışanı da mektubu doğrulayarak üst yönetimin yakın zamanda önemli bir karar alacağını ifade etti.
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Akıllı telefon pazarında uzun süredir zarar eden LG’nin son hamlesi bir yönüyle sürpriz olurken, diğer yönüyle de fazla şaşırtıcı olmadı. Hatırlanacağı üzere konu ile ilgili ilk iddialar geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. LG’nin küresel iletişim direktörü Ken Hong ise iddiaları süratle yalanlamıştı. Öte yandan, Apple ve Samsung gibi devlere karşı kan kaybeden mobil birimin 20 çeyrekten fazla süredir zarar açıkladığı da biliniyor.
Bazı analistler, bu durumda pek alıcısı olmayacağı tahmin edilen LG’nin mobil birimini %60 oranında küçülterek varlığını sürdüreceğini söylüyor. Kalan %40’lık iş gücü ise Explorer Project adı verilen yenilikçi telefon grubuna odaklanabilir. Son olarak LG yönetiminin son kararı birkaç hafta içerisinde açıklamasının beklendiğini belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Honor V40, kutusundan Google servisleriyle çıkabilir!
Huawei bünyesinden tamamen ayrılan Honor, ilk bağımsız telefonunu önümüzdeki günlerde duyurmaya hazırlanıyor. Honor V40 5G’nin, markanın uzun süre sonra Google servislerine sahip ilk akıllı telefonu olacağı iddia ediliyor.
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Ambargodan sonra ilk kez: Honor V40 Google desteği barındıracak!
Huawei ve bağlı şirketleri, bilindiği üzere Mayıs 2019’dan bu yana ABD’nin ambargosu altında bulunuyor. Bu kapsamda markanın Google Play servislerini yeni modellerinde kullanmasına izin verilmezken, kısıtlamadan kardeş marka Honor da etkileniyordu. Ancak Huawei, Honor markasını Kasım ayında iş ortaklarının oluşturduğu bir konsorsiyuma sattı. Dolayısıyla marka Amerika’nın Huawei özelinde uyguladığı kısıtlamalardan da kurtuldu.
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Markanın ambargodan sonra Google servisleri yüklü şekilde gelen ilk akıllı telefon modellerini bir süre sonra duyurması bekleniyor. Bazı iddialara göre bu telefonlardan biri, önümüzdeki günlerde duyurulacak Honor V40 5G modeli olabilir. Google Play Hizmetleri için Android lisansı aldığı belirtilen Honor V40’ın kutusundan Google servisleriyle çıkmasının önünde hiçbir engel kalmamış gibi görünüyor. Ancak bu iddianın henüz kesin şekilde doğrulanmadığını da belirtelim.
Yarın Çin’de duyurulacağı açıklanan Honor V40, 6.72 inç boyutunda ve 120Hz yenileme hızına sahip Full HD+ OLED ekran ile gelecek. Gücünü MediaTek Dimensity 1000+ işlemciden alan telefonda 50 MP çözünürlüklü dörtlü arka kameranın yer alacağı bildiriliyor. 66W kablolu hızlı şarj ve 50W kablosuz hızlı şarj ise Honor V40’ın bilinen özelliklerini tamamlıyor. Son olarak Avrupa’da “V40 View” adını alacağı söylenen telefon, yaklaşık 550 Euro’luk fiyat etiketiyle satışa sunulacak.
Akıllı Telefonlar
OnePlus 7 ve 7T serisi için OxygenOS 11 Açık Betası yayınlandı
OnePlus 7 ve OnePlus 7T serisi için Android 11 tabanlı OxygenOS 11 işletim sisteminin Açık Betası, OTA kanalı üzerinden yayınlandı. OnePlus güncellemeyi daha önce yayınlamayı planlıyordu fakat teknik sebepler nedeniyle ertelemişti. Görünüşe bakılırsa söz konusu teknik problemler giderilmiş ve Android 11 en azından beta formunda yayınlanabilecek hale gelmiş.
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Android işletim sisteminin en son versiyonu olan Android 11’in piyasaya sürülmesinden beri, akıllı telefon üreticileri telefonlarına güncellemeyi vermeye başladılar. Şimdiye kadar OnePlus, Xiaomi, Huawei diğer popüler Android üreticileri Android 11’i gerek beta süreciyle gerekse kararlı haliyle OTA kanalı vasıtasıyla kullanıcılarına gönderdi.
Beta çalışmalarında OnePlus 8 serisiyle başarılı bir şekilde başlatan OnePlus, teknik aksaklıklar nedeniyle 7 ve 7T serisi için güncellemeyi ertelemişti. Ancak OnePlus o teknik aksaklıkları gidermiş olsa gerek, bugün itibarıyla 7/7T serisi için Android 11 tabanlı OxygenOS 11 Açık Beta 1 güncellemesini yayınladığını duyurdu. OnePlus’ın resmi forumlarında paylaşılan bilgilere göre, güncelleme OnePlus 7/7 Pro ile birlikte 7T/7T Pro kullanıcıları tarafından indirilebiliyor.
Bu arada güncelleme şimdilik beta aşamasında olduğu için birkaç tane problemi var. Bu nedenle telefonunuz sizin için hayati önem taşıyorsa ve risk alabilecek durumda değilseniz, güncellemeyi yüklememenizde fayda var. OxygenOS 11 Açık Beta 1 güncellemesinde tespit edilen problemlere ve özelliklere aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz:
Bilinen sorunlar
- Güç tüketimi ve işletim sistemi stabilitesi kararlı değil.
- Bazı durumlarda galeri uygulamasının yavaş açılabilir ve bazı resimler galeride açılmayabilir.
- Bluetooth aracılığıyla bağlanan cihazlarda (kulaklık, hoparlör, vb.) ses sorunları meydana gelebilir.
- Parlaklık ayarında yapılan değişiklikler geç uygulanabilir.
OxygenOS 11 beta ile OnePlus 7/7T serisine gelen yenilikler
Sistem
- Yeni arayüz tasarımı, çeşitli optimizasyonlar ile size daha rahat bir deneyim sunuyor.
- Gün doğumu ve gün batımı arasında dinamik geçişler sağlayan yepyeni hava durumu kullanıcı arayüzü eklendi.
- OxygenOS 11 ile durum çubuğundaki parlaklık çubuğu ekranı optimize edildi. Hızlı ayarları aşağı çekerek parlaklığı kolay bir şekilde ayarlayabilirsiniz.
Ambient display
- OxygenOS 11 sürümünde Always On Display (sürekli açık ekran) özelliği eklendi. Yol: Ayarlar – Ekran – Ambient display
- 10 yeni saat stili eklendi. Yol: Ayarlar – Özelleştirme – Saat Stili
Zen Modu
- 5 yeni tema ve zamanlama seçenekleri eklendi.
- Zen Moduna grup özelliği eklendi, artık arkadaşlarınızı davet edebilir ve Zen Modunu birlikte kullanabilirsiniz.
Diğer özellikler: Karanlık mod için kısayol tuşu, yanlış dokunmayı engelleme özelliği; tek bir yerde Fnatic modu, WhatsApp, Instagram ve Ekran Kaydedicinin kullanışlı anahtarları için yeni eklenen oyun araçları kutusu.
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Akıllı Telefonlar
Sony Xperia 5 II için Android 11 güncellemesi yayınlandı
Sony, Xperia 5 II akıllı telefonu için Android 11 güncellemesini kararlı haliyle OTA kanalı üzerinden dağıtmaya başladı. Sony’nin Avrupa ve Güney Doğu Asya’dan başlayarak kademeli bir biçimde dağıtımına başladığı güncelleme, Xperia 5 II’yi Android 11’in yenilikleriyle donatıyor.
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Android işletim sisteminin geliştiricisi Google, önümüzdeki ay en yeni Android sürümü olan Android 12’nin ilk geliştirici önizlemesini kullanıma açacak. Böylelikle Android 12 ve beraberinde taşıdığı yepyeni özellikleri konuşuyor olacağız. Fakat, Android 12’nin selefi Android 11’e güncelleneceği resmen duyurulmasına rağmen halâ sırasını bekleyen bir sürü akıllı telefon var. Bu akıllı telefonlardan birkaç tanesi de Japon teknoloji devi Sony’nin ürün gamında bulunuyor.
Hatırlatmamız gerekirse, Sony resmi blog sayfasında yaptığı duyuruda Xperia 1 II, Xperia 5 II, Xperia 10 II, Xperia 1 ve Xperia 5 modellerine Android 11 güncellemesini vereceğini söylemişti. Tarih olarak da Ocak-Şubat 2021’e işaret eden şirket, gerçekten de sözünü tutmakta kararlı gibi görünüyor. Bugün itibarıyla Sony Xperia 5 II için Android 11 güncellemesi OTA kanalı üzerinden dağıtılmaya başlandı.
Üstelik güncelleme sadece tek bir ülkeden değil; Avrupa, Rusya, Güney Doğu Asya olmak üzere birçok bölgeden indirilebiliyor. Bu bölgelerden başlayarak kademeli bir biçimde dağıtılan güncellemeyi ilk alan Xperia 5 II kullanıcılarından biri olmuş olabilirsiniz, bu nedenle güncellemelerinizi kontrol etmeyi unutmayın. Güncelleme size geldiyse, hemen Ayarlar > Sistem güncellemesi bölümünden kontrol edebilir ve cihazınızı en son yazılımına yükseltebilirsiniz.
Android 11 güncellemesiyle Sony Xperia 5 II ne yeniliklere sahip olacak?
- Tek bir yerde sohbet yönetimi: Farklı uygulamalarda arkadaşlarınız ve ailenizle yapılan önemli görüşmeler kilit ekranında gösterilebilir.
- Konuşma balonları: Herhangi bir mesajlaşma uygulamasından (işlevin uygulama tarafından desteklenmesi koşuluyla) yapılan görüşmeler artık ekrana sabitlenebilir, böylece her zaman tüm ekran içeriklerinde görülebilir ve çoklu görev sırasında daha da iyi kullanılabilir.
- Ekran kaydı: Ekranın video biçiminde kaydedilmesi artık doğrudan Android 11’de desteklenmektedir ve artık ayrı bir uygulama aracılığıyla yapılması gerekmez.
- Tüm akıllı cihazlar için tek bir uygulama: Evdeki ısıtma, aydınlatma veya güvenlik sistemleri gibi akıllı cihazlar, güç düğmesine uzun bir basışla otomatik olarak açılan entegre bir uygulama aracılığıyla kontrol edilebilir.
- Ses seçimi: Medya oynatmayı kontrol etmek artık daha kolay. Tek bir düğmeye basarak kulaklık ve hoparlör gibi bağlı ses cihazları arasında hızlıca geçiş yapabilirsiniz.
- Ses kontrolü: İnternet bağlantısı olmadan bile sezgisel sesli komutlar sayesinde uygulamalara daha hızlı ve daha kolay erişim.
- Sony Xperia 5 II ek güvenlik güncelleştirmeleri: Ek güvenlik ve gizlilik güncellemeleri otomatik olarak ve doğrudan Google Play’den Sony Xperia akıllı telefona gönderilir, böylece en son koruma önlemleri her zaman kurulur.
- Uygulamalar için daha kolay erişim yetkilendirmesi: Hangi uygulamaların gizli verilere erişmesine izin verildiği ve hangileri artık tek seferlik bir yetkilendirme kullanılarak rahatça düzenlenebiliyor. Uzun süredir kullanılmayan uygulamalar için tüm yetkiler otomatik olarak sıfırlanır.
Forumdan Son Mesajlar
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Qinyang Elegant Fishing Tackle R&D Co., Ltd
Yazan: lyy150a, 16 saat önce
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Yazan: market2020, 1 gün önce
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6000-8000 TL civarı telefon tavsiyesi ?
Yazan: fuguler, 3 gün önce
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