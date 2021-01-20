Netflix
Netflix ‘Karışık Oynatma’ özelliğini tüm kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor
Netflix, başarılı bir test döneminin ardından bu yıl kullanıcılara yeni bir “Karışık Oynatma” özelliği sunmayı planlıyor.
İlginizi çekebilir: Netflix, AirPods Pro için Uzamsal Ses desteğini test ediyor!
Görüşme sırasında özelliğe kısaca değinen Netflix, üyelere “içeriklerin tümüne göz atmak yerine, yalnızca kendileri için seçilen bir içeriği anında izlemeyi seçme olanağı” sağlayacağını söyledi.
Belirtilenlere göre Karışık Oynatma, Netflix ana ekranında kullanıcının profil simgesinin altına büyük bir düğme olarak yerleştirilecek. Düğme seçildiğinde Netflix, hizmetin kişiselleştirme algoritmalarının kullanıcının beğeneceğini düşündüğü içeriği rastgele oynatacak.
Örnek vermek gerekirse içerik, yakın zamanda oynatılmış bir filmi, kullanıcının izleme listesine kaydettiği bir şeyi veya önceden izlediği bir şeye benzer bir başlığı içerebilecek.
İşinize yarayabilecek indirimli ve kullanışlı ürünleri sizin için HepsiBurada üzerinden listeledik.
Özelliğin bir varyasyonu, TV uygulamasının kenar çubuğu gezinme menüsünde de görüldü. Seçildiğinde, “Ne izleyeceğinizden emin değil misiniz?” yazısı görüntülenecek ve Karışık Oynatma’nın nasıl çalıştığını açıklayan sayfa belirecek.
Karışık Oynatma şu anda sadece TV’lerde test ediliyor. Ancak şirket, başka bir isim alabilecek olan özelliğin 2021’in ilk yarısında dünya çapındaki tüm kullanıcılara ulaşacağını söyledi.
Karışık Oynatma, kullanıcıları izleyecekleri bir şeye bağlamak için daha iyi bir yol arayan Netflix’in test ettiği en son özellik. Netflix, kullanıcıların izlemek istedikleri diziyi kaydırıp seçmek zorunda kalmadan belirli TV şovlarının “Popüler Bir Bölümünü Oynatmalarına” izin veren benzer bir özelliği de Nisan 2019’da mobil cihazlarda test etmeye başlamıştı.
Genel
Netflix 200 milyon aboneye ulaştı
2020 yılı Netflix’e yaradı. Popüler Stream servisi Netflix 200 milyon aboneye ulaştı. Şirket kullanıcı sayısı konusunda rekor kırdı.
İlginizi çekebilir: Netflix 2021 yılında her hafta bir film yayınlayacak
Covid-19 pandemisi tüm Dünya için zorlu bir 2020 geçmesine sebep oldu. Ancak söz konusu teknoloji olunca durum pek de öyle olmadı. Teknoloji şirketleri, otomobilden televizyona, bilgisayardan cep telefonuna kadar neredeyse her alanda rekor bir büyüme gerçekleştirdi. Kapanmanın ihtiyaçları değiştirmesiyle, yıllardır durağan ya da küçülen sektörler atağa geçti. Tüm bunların yanında eve kapanan insanlar, vakit geçirmek için kendilerini oyun, dizi ve film gibi aktivitelere verdi. Bu da Netflix’in olduğu gibi hali hazırda popüler servislerin işine yaradı. 2020 yılında Netflix kullanıcı sayısı 200 milyonu aştı.
Netflix 200 milyon aboneye ulaştı
Netflix’in yaptığı açıklamaya göre, şirket 2020 yılının dördüncü çeyreğinde 8.5 milyon yeni abone kazanarak 200 milyon abone sayısına ulaştı. Böylelikle Netflix, 2020 toplamında 37 milyon yeni abone kazanmış oldu. Bu inanılmaz sayı, platformun rekor düzeyde gelir elde etmesine sebep oldu. Hissedarlar için bir toplantı düzenleyen şirket burada yaptığı açıklamada; Artık günlük operasyonların devamı için borçlanmalarına gerek olmadığını, artık büyük borçların alınmayacağını bildirdi. Pek çoğunuz bunu bilmiyor olabilir ama Netflix gelirleri, giderleri ile kıyaslandığında yeterli olmuyordu. Popüler yayın servisi, oldukça yüksek maliyetli orijinal projeleri sayesinde her sene zarar ediyor ve borçlanarak büyüyordu. Bu borçlanmanın son bulacağını öğrenen hissedarlar büyük ihtimalle rahatlamışlardır.
2021 rekabet yılı olacak
Netflix, abone sayısı olarak harika bir 2020 geçirmiş olabilir. Ancak asıl rekabet 2021 yılında başlıyor. Popülerliğini arttıran Disney+, farklı bir kitleye hitap eden Discovery+ ve Warner Bros arşiviyle gelecek olan HBO MAX şirket için inanılmaz bir rekabet ortamı yaratacak. Bakalım 2021 yılında zirvedeki ismi değiştirebilen bir platform olacak mı? Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
İlginizi çekebilir: Netflix’in keyfini çıkarabileceğiniz her bütçeye uygun televizyonları Hepsiburada üzerinden almak için tıklayınız
İlginizi çekebilir: Netflix’in keyfini çıkarabileceğiniz her bütçeye uygun televizyonları Trendyol üzerinden almak için tıklayınız
Aksesuar
Netflix, AirPods Pro için Uzamsal Ses desteğini test ediyor!
Bir Fransız sitesinden alınan rapora göre Netflix, AirPods Pro ve AirPods Max’te yerleşik olan uzamsal ses özelliği için destek eklemeye çalışıyor.
İlginizi çekebilir: AirPods Max garantisi kulaklık yastıklarını kapsamıyor!
Site, Amerika Birleşik Devletleri’nde uzamsal ses desteği ile ilgili çalışmaların olduğunu belirten isimsiz bir Netflix çalışanıyla konuştuğunu söylüyor.
Söylenti henüz başka bir kaynak tarafından onaylanmadı. Ancak Fransız menşeili kaynak, bu özelliğin önümüzdeki ilkbaharda küçük bir katalog başlığı yayınlayarak hayata geçirileceğini düşünüyor.
Uzamsal ses nedir?
Uzamsal ses, sinema salonunki atmosfere benzer olarak, sesi Apple’ın kulak içi ve kulak üstü kulaklıklarına taşıyan aynı zamanda sesi üç boyutlu hale getiren bir “AirPods Pro“ ve “AirPods Max“ özelliğidir. Uzamsal ses, başınızın hareketini ve iPhone’unuzun konumunu takip etmek için AirPods Pro ve iPhone’daki jiroskop ve ivmeölçeri kullanır, hareket verilerini karşılaştırır ve ardından ses alanını başınız hareket ederken bile cihazınıza bağlı kalacak şekilde yeniden düzenler.
Apple, özelliği ilk olarak 2020 Kasım ayında duyurmuştu. O günden itibaren birçok AirPods Pro sahibi bu özelliği deneyimlemek için gün sayıyordu. Özelliğin Netflix’e getirilmesi şüphesiz ki AirPods Pro kullanıcılarının Uzamsal Ses tecrübesini deneyimleyebilmesi için sınırsız bir içeriğe sahip olmasını sağlayacaktır.
Uzamsal Ses, sadece iPhone veya iPad ile çalışan bir özelliktir. Bu nedenle eğer Netflix gerçekten bunun üzerinde çalışıyorsa, özellik sadece Apple’ın uyumlu iPhone’ları veya iPad’lerinde görüntülediğiniz Netflix içeriklerinde destek sağlayacaktır.
İşinize yarayabilecek indirimli ve kullanışlı ürünleri sizin için HepsiBurada üzerinden listeledik.
Genel
Netflix 2021 yılında her hafta bir film yayınlayacak
Söz konusu yayın servisiyse kullanıcıların en çok dikkat ettiği şey içerik. Rekabetin kızıştığı ortamda Netflix, her hafta bir film yayınlayacak
İlginizi çekebilir: Televizyon satışları 2021 yılında patlayacak
İnternet üzerinden dizi ve film yayını yapan Netflix, adeta kurucularından olduğu sektörde bugün hiç olmadığı kadar rekabet içinde. Neredeyse her yapım şirketi bugünlerde şirketin başarısına özenerek pastadan payını almak için çalışmalar yürütüyor. İzleme alışkanlıkları değişen kullanıcılar bugün saymakta zorlanacağımız kadar servise ulaşım sağlayabiliyor. Hatta Amazon Prime, Netflix, Hulu, Sony Bravia Core, Disney+, Discovery+, BLuTV, Exxen derken rekabet çılgın bir boyuta ulaşmış durumda. Zirvedeki yerini korumak isteyen Netflix’in planı ise belli. Daha çok içerik yolda.
Her hafta yeni bir Netflix filmi
Netflix yaptığı açıklamada, 2021 yılında 70’ten fazla ödüllü film yayınlayacaklarını açıkladı. Şirket aynı zamanda 2021 yılı içerisinde her hafta en az bir yeni film yayınlayacaklarını ekledi. Şirket bu filmlerde Leonardo DiCaprio, Sandra Bullock, Dwayne Johnson, Idris Elba, Zendaya, Jenniffer Lawrance, Ryan Renolds, Gal Gadot gibi dünyaca ünlü yıldızlarla çalışacak. Sadece oyuncu seçimi değil, yapım anlamında da kullanıcılarını sevindirmek isteyen Netflix’in çalışacağı film yapımcılarından bazıları da belli. İsimler arasında; Zack Snyder, Nora Fingschedit, Joe Wright, Shawn Levy ve Robert Pulcini gibi sektörden önemli isimler olacak. Amerikalı şirket başarılı bir yıl geçirecek gibi duruyor.
Kullanıcılar için önemli olan içerik
Kullanıcılar, Netflix gibi bir platforma üye olurken iki noktaya dikkat ediyor. Bunlardan ilki rakiplere göre uygun fiyatlı olması. İkincisi ise muhtemelen en önemli kısım olan içerik. Kullanıcılar pek çok şeyde olduğu gibi bir yayın platformuna da abone olurken önce içerik kısmına bakarak, en uygun fiyata maksimum verimi almak istiyor. Başka yerde izlenemeyen özel içerikler ise bunu sağlamanın ve müşterileri platforma çekmenin en hızlı yolu olarak görülüyor. Bakalım yeni içerik hamlesi Netflix için nasıl sonuçlar doğuracak. Şirketin hali hazırda nerdeyse her ülkede 195 milyon civarı ücretli abonesi bulunuyor. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
İlginizi çekebilir: Netflix keyfi yapabileceğiniz her bütçeye uygun televizyonları Hepsiburada üzerinden almak için tıklayınız
İlginizi çekebilir: Netflix keyfi yapabileceğiniz her bütçeye uygun televizyonları Trendyol üzerinden almak için tıklayınız
Forumdan Son Mesajlar
-
Qinyang Elegant Fishing Tackle R&D Co., Ltd
Yazan: lyy150a, 16 saat önce
-
Yazan: market2020, 1 gün önce
-
-
-
6000-8000 TL civarı telefon tavsiyesi ?
Yazan: fuguler, 3 gün önce
Honor V40, kutusundan Google servisleriyle çıkabilir!
LG, şimdi de mobil birimini kapatmayı düşünüyor!
Netflix ‘Karışık Oynatma’ özelliğini tüm kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor
Instagram CEO’sundan şaşırtan itiraf: TikTok bizden daha iyi
Apple, bu yeni FaceID patentiyle maske sorununu çözmüş olabilir!
1000 TL altı akıllı saat! | Realme Watch S incelemesi
WhatsApp’a Geri Dönüş | WhatsApp olmadan yaşanır mı? #Gün5
iPhone SE Kullanıcı Deneyimi (Emin Muslu)
Mi 10T Pro ile Efsane Fotoğraflar Nasıl Çekilir?
DÜNYANIN İLK KATLANABİLİR EKRANLI BİLGİSAYARI! | Lenovo ThinkPad X1 Fold
1000 TL altı akıllı saat! | Realme Watch S incelemesi
WhatsApp’a Geri Dönüş | WhatsApp olmadan yaşanır mı? #Gün5
iPhone SE Kullanıcı Deneyimi (Emin Muslu)
Mi 10T Pro ile Efsane Fotoğraflar Nasıl Çekilir?
DÜNYANIN İLK KATLANABİLİR EKRANLI BİLGİSAYARI! | Lenovo ThinkPad X1 Fold
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.