Netflix ‘Karışık Oynatma’ özelliğini tüm kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor

Netflix, başarılı bir test döneminin ardından bu yıl kullanıcılara yeni bir “Karışık Oynatma” özelliği sunmayı planlıyor.

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Görüşme sırasında özelliğe kısaca değinen Netflix, üyelere “içeriklerin tümüne göz atmak yerine, yalnızca kendileri için seçilen bir içeriği anında izlemeyi seçme olanağı” sağlayacağını söyledi.

Belirtilenlere göre Karışık Oynatma, Netflix ana ekranında kullanıcının profil simgesinin altına büyük bir düğme olarak yerleştirilecek. Düğme seçildiğinde Netflix, hizmetin kişiselleştirme algoritmalarının kullanıcının beğeneceğini düşündüğü içeriği rastgele oynatacak.

Örnek vermek gerekirse içerik, yakın zamanda oynatılmış bir filmi, kullanıcının izleme listesine kaydettiği bir şeyi veya önceden izlediği bir şeye benzer bir başlığı içerebilecek.

Özelliğin bir varyasyonu, TV uygulamasının kenar çubuğu gezinme menüsünde de görüldü. Seçildiğinde, “Ne izleyeceğinizden emin değil misiniz?” yazısı görüntülenecek ve Karışık Oynatma’nın nasıl çalıştığını açıklayan sayfa belirecek.

Karışık Oynatma şu anda sadece TV’lerde test ediliyor. Ancak şirket, başka bir isim alabilecek olan özelliğin 2021’in ilk yarısında dünya çapındaki tüm kullanıcılara ulaşacağını söyledi.

Karışık Oynatma, kullanıcıları izleyecekleri bir şeye bağlamak için daha iyi bir yol arayan Netflix’in test ettiği en son özellik. Netflix, kullanıcıların izlemek istedikleri diziyi kaydırıp seçmek zorunda kalmadan belirli TV şovlarının “Popüler Bir Bölümünü Oynatmalarına” izin veren benzer bir özelliği de Nisan 2019’da mobil cihazlarda test etmeye başlamıştı.