Samsung Robot Handy ev işlerinde yeni asistanınız olacak!

Samsung, çamaşırları toplayabilen, bulaşık makinesini doldurabilen, masayı kurabilen, şarap doldurabilen ve hatta size bir içecek getirebilen bir robot üzerinde çalışıyor. Robotun adı Bot Handy ve Samsung, bir kamera ve AI teknolojisi sayesinde robotun nesneleri tanıyabileceğini söylüyor.

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Samsung Robot Bot Handy

Samsung Research’ün başkanı Sebastian Seung, bugün Samsung’un CES basın toplantısında yaptığı açıklamada, Handy için “mutfakta, oturma odasında ve evinizde fazladan yardıma ihtiyaç duyabileceğiniz başka herhangi bir yerde sizin bir yardımcınız olacak” dedi.

Şimdilik, Bot Handy’nin gerçek bir ticari ürün olarak ne zaman piyasaya çıkacağı belli olmasada yakın dönemde hayatımıza girebileceği tahmin ediliyor. Samsung robot için bir fiyat açıklamadı ve robot için “geliştirme aşamasında” yorumu yapıldı.

Mevcut haliyle Bot Handy, harekete göre ifadeleri değişebilen iki büyük dijital gözleri olan uzun, ince, siyah-beyaz bir tasarıma sahip. Gövdesinin üzerine ve ellerine monte edilmiş kameralar vasıtasıyla nesneleri tanıyabilen robot, aynı zamanda bir oda içinde hareket edebiliyorken, bir yandan da daha yüksek nesnelere ulaşmak için yukarı doğru hareket edebilme yeteneğine sahip.

Samsung robot Handy için nesnelerin yapıldığı malzemeleri algılayabileceğini ve böylece onları doğru miktarda kuvvetle tutabileceğini söylüyor. Aynı zamanda çeşitli boyut, ağırlık ve şekillerdeki nesneleri aynı anda algılayabileceği de belirtildi.

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