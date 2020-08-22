Akıllı Telefonlar
LG Q92, canlı görüntüleri ile ortaya çıktı!
LG Q92 modeli ilk görüntüler ile ortaya çıktı. Firmanın yeni orta seviye cihazının bu sızıntı ile birlikte tasarım detayları da belli oldu.
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LG Q92 tasarım detayları ortaya çıktı!
LG Q92, çıkışına yakın yeni detaylar ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Firmanın orta seviyeye konumlandırdığı akıllı telefonunda yeni görseller ortaya çıktı. Güney Koreli bir internet sitesinde yapılan sızıntı sayesinde cihazın tasarım detaylarını görme şansımız oldu. 5G özellikli akıllı telefon, delikli ekran tasarımı ile bizleri karşılamakta. Ekran boyutu 6.7 inç olarak belirlenirken, kullanıcıları Full HD+ bir panel karşılayacak. Kamerayı Samsung marka telefonlarda gördüğümüz şekilde konumlandıran firma, 32 MP değerinde ön kameraya yer vermiş. Arka tarafta da bizleri dört kamera karşılarken bu kameralar sırasıyla, 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı, 5 MP derinlik, 2 MP makro çekim kamerası olarak belirlenmiş. Arka kameraların dizaynı da iPhone 11 modelindeki tasarımı andırmakta.
Snapdragon 765G ile piyasaya çıkacağı öğrenilen LG Q92, 6 GB RAM ve 128 GB depolama seçeneğine sahip olacak. 4000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak olan akıllı telefon Android 10 sürümü ile kullanıcılarını karşılayacak. 193 gramlık bir ağırlığa sahip olması beklenen akıllı telefon hakkında fiyat bilgisi henüz yer almamakta. Ağustos ayının sonunda Güney Kore üzerinde satışa çıkması beklenen akıllı telefonun, önümüzdeki süreçte küresel pazara çıkması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
EMUI 11, bazı yeni özellikleriyle ortaya çıktı!
Çinli teknoloji devi Huawei, yaşadığı kısıtlamalar sebebiyle zor zamanlar geçiriyor. Şirket, birkaç hafta içinde Mate 40 serisini duyuracak. Mate 40 serisi ile birlikte EMUI 11 versiyonu da kullanıcılarla buluşacak. Eylül‘ün ikinci haftasında yapılması planlanan Huawei Geliştirici Konferansı‘nda yeni EMUI sürümünün tanıtılması bekleniyor. EMUI 11’in Android 11 tabanlı olması muhtemel gözüküyor.
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EMUI 11 hangi özelliklerle gelecek?
Bugün, EMUI 11‘in bazı özellikleri kullanıcılarla paylaşıldı. Özelliklerin haricinde pek çok iyileştirme olacağı belirtiliyor.
- GPU Turbo iyileştirmesi yapılacak. Huawei’nin yeni arayüzü dahili GPU Turbo performasında önemli bir performans artışı gerçekleştirecek.
- Tek elle çalışılabilirlik daha iyi bir deneyim sunacak ve iyileştirilecek.
- Önceki versiyona göre daha iyi bir hareket kontrolü bulunacak.
- Dosya paylaşımı daha kolay olacak.
- Daha yüksek güvenlik için çeşitli iyileştirmeler yapılacak.
- Bluetooth açıkken uçak moduna alındığında Bluetooth kapanmayacak. Ayrıca uçuş modunda çeşitli iyileştirmeler gerçekleşecek.
Son raporlar, Huawei‘nin yeni arayüzü EMUI 11’in Android 11’i destekleyeceğini gösteriyor. Google, Android 11‘in resmi sürümünü 8 Eylül’de piyasaya sürecek. Bu, Huawei‘nin Mate 40 serisinin Android 11 ile gelebileceği ve EMUI 11 ile desteklenebileceği anlamına geliyor. Huawei Mate 40 serisinin 15 Eylül‘de piyasaya çıkması bekleniyor. Ayrıca şirketin IFA 2020‘de yeni yonga seti Kirin 9000‘i tanıtması muhtemel gözüküyor. Yeni arayüzün diğer yeni özelliklerini ve iyileştirmelerini Eylül ayında daha net bir şekilde öğreneceğiz.
Akıllı Telefonlar
One UI 2.5 güncellemesi Samsung Galaxy S20 serisi için yayınlandı
One UI 2.5 arayüz güncellemesi, Samsung tarafından yapılan açıklamaya göre bugünden itibaren Galaxy S20 serisi için yayınlandı. Güncelleme ile beraber S20 serisi, aynı zamanda Note 20 serisinin özelliklerine de kavuşuyor.
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Samsung kısa süre önce tanıttığı Galaxy Note 20 ve Note 20 Ultra modeliyle birlikte, diğer telefonlarında olmayan One UI 2.5 arayüzünü de kullanıma sunmuştu. Şu ana kadar Galaxy Note 20 serisine özel olan One UI 2.5, bugünden itibaren Galaxy S20 serisine de dağıtılmaya başlandı. Bu güncelleme aynı zamanda Galaxy S20 ailesini, Note 20 serisinde yer alan yepyeni özelliklerle de donatıyor.
One UI 2.5 güncellemesinin; S20, S20+ ve S20 Ultra olmak üzere Galaxy S20 serisinin tamamı için kullanıma sunulduğunu da belirtelim. Ayrıca önümüzdeki günlerde şirket, diğer telefonları için de yeni arayüzünü yayınlayacak. Böylece Samsung’un bütün telefonları, One UI 2.5′in nimetlerinden faydalanabilecek.
One UI 2.5, Galaxy S20 serisine neler getiriyor?
Samsung’un yayınladığı yeni güncelleme Galaxy S20 serisini sadece estetiksel olarak yenilemiyor; aynı zamanda getirdiği yeni özelliklerle de kullanım deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. Peki bu yenilikler neler? Şimdi yakından bakalım.
Kamera özellikleri
One UI 2.5 ile kullanıcıların sahip olacağı ilk yenilik, Pro Video modu sayesinde 21:9 formatında 8K 24 FPS video çekebilmek olacak. Aynı zamanda yeni güncelleme Galaxy S20 kullanıcılarına, video çekerken telefonun kendi mikrofonunu veya Galaxy Buds kulaklıkların mikrofonunu ses kaynağı olarak kullanabilme özgürlüğü de sunuyor.
Yeni not alma özellikleri
Samsung Notes uygulamasında kullanıcılara, aldığı notları ses kayıtlarıyla senkronize edebilme imkanı sunuyor. Bu sayede almış olduğunuz notu, ileride sesli olarak da dinleyebiliyorsunuz. Ayrıca Notes uygulaması, PDF dosyalarını direkt olarak içe aktarma ve düzenleme ve birden fazla cihazla notları otomatik olarak senkronize edebilmenin yanı sıra; yeni şablonlar ve arka plan renk seçenekleriyle kullanıcıların karşısına çıkacak.
Samsung Dex özelliği
One UI 2.5′in Galaxy S20 serisine getirdiği en heyecan verici yenilik, şüphesiz Dex özelliği oldu. Samsung Dex, ekran paylaşımı özelliğine sahip olan akıllı TV’lere telefonunuzu kablosuz olarak bağlamanızı sağlıyor. Ayrıca Dex’i telefonunuzda çoklu parmak hareketleriyle kontrol etmenin de mümkün olduğunu ekleyelim.
Tüm bunlara ek olarak One UI 2.5’le birlikte S20 kullanıcıları, bağlı oldukları Wi-Fi ağını diğer Galaxy cihazlarla çok kolay bir şekilde paylaşma imkanına da sahip olacak.
Akıllı Telefonlar
Huawei, “ölmek pahasına” ileri adım atmak istiyor!
Huawei’nin işlemci ambargosu karşısında yaşadığı sorun zaman geçtikçe daha derin bir hal almaya başladı. Yasağın yürürlüğe girmesi konusunda zaman daralırken, Huawei yöneticileri markayı tamamen kaybetmek pahasına da olsa geri adım atmak istemiyor!
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Huawei, işlemci temini konusunda bütün sınırları zorluyor!
Bilindiği üzere ABD hükümeti, Huawei için belirlediği kısıtlamaları geçtiğimiz haftalarda artırma kararı almıştı. Bu süreçte TSMC üretimi Kirin işlemcilerine veda etmek durumunda kalacak Huawei’nin B planı olarak MediaTek ile çalışacağı ifade ediliyordu. Ancak oldukça kararlı olan Trump hükümeti bunun da önüne geçmiş gibi görünüyor. Zira ABD Ticaret Bakanlığı’nın Pazartesi günü yaptığı açıklama, derinleşen ticaret sınırlamaları nedeniyle MediaTek’in Huawei’ye işlemci satmasının engelleneceğini belirtiyor.
15 Eylül’de yürürlüğe girecek kısıtlama, ABD teknolojilerini kullanan herhangi bir şirketin Huawei ile çalışırken geçici lisans almasını şart koşuyor. Genelgenin kapsamı bu hafta yeniden düzenlendi ve Huawei’ye bağlı 38 iştirak daha kısıtlama listesine eklendi. Böylece Huawei’nin yasağın etrafından dolanarak işlemci temin etme ihtimali de kalmadı.
Huawei’nin oluşan durum karşısında MediaTek ya da herhangi bir üreticiden işlemci satın alamayacağı tahmin ediliyor. Zaten zor durumda olan markanın eli daha da zayıflarken, iddialara göre genel merkezde yapılan toplantılarda çalışmalara yok olma pahasına da olsa devam etme kararı alındı. Bu da Huawei cephesinde daha agresif ve şaşırtıcı adımlar görebileceğimizi gösteriyor. Son olarak şirketin 45nm tekniğinde üretim yapacak dökümhane tesisi kurmak konusunda araştırmalarda bulunduğunu da belirtelim.