LG Q8’in Avrupa Satışı Bu Hafta Başlıyor

LG V20 severlere yeni bir alternatif geliyor.

Şu sıralar LG G6 ile gündemde olan ve dün sizlere Güney Koreli firmanın G serisi kadar ünlü LG V20 telefonunun selefi LG V30’ı tanıttığımız LG’nin şimdi de LG V20’nin kompakt versiyonu olan LG Q8’den yeni bilgi var.

Verilen bilgilere göre resmi olarak geçen hafta duyurulan LG Q8 bu haftadan itibaren Avrup’da satışa çıkacak. İlk olarak Avrupa’nın kilit pazarlarında yer alacak olan LG Q8 önümüzdeki ay da Asya pazarına giriş yapacak. Lakin konu ile ilgili detaylar hala açıklanmadı. Dolayısı ile telefonun hangi “kilit” pazarlarda ve hangi fiyata satılacağını bilmiyoruz. Lakin tahminler 600€ civarında olacağı yönünde.

Eğer tahminler doğru ise 600€’ya elde edeceğiniz telefon 5.2 inç 564 ppi Corning Gorilla Glass (2560×1440 çözünürlükü) Quad HD IPS Quantum ekran, 2.1 inç 531 ppi (160 x 1040 çözünürlükü) IPS Quantum ikinci ekran, dört çekridekli Snapdragon 820 işlemci yongası ve ona bağlı Adreno 530 GPU, 4 GB LPDDR4 bellek, 32 GB depolama ve 2 TB’a kadar yükseltme imkanı, Android 7.0 Nougat işletim sistemi, 16 MP f/1.8 diyaframlı LED flaşlı arka kamera, 5 MP ön kamera, parmak izi sensörü, su ve toza dayanıklı, 3000 mAh‘lık olacak.