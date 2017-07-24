LG V30’un da Görseli İnternete Sızdı

LG’nin yeni amiral gemisi V30 da sızıntı grubuna eklendi.

Akıllı telefon üreticilerinin 2017’nin ikinci yarısına girdiğimiz şu günlerde yeni amiral gemilerini tanıtmaya hazırlanırken LG tarafından da bir şeyler bekleniyor.

Güney Koreli firmanın yeni çıkan amiral gemisi LG G6‘dan sonra daha popüler olması beklenen LG V20 halefi LG V30 için amiral gemisi demek doğru olmaz. Nitekim LG V30 oldukça iyi bir donanımla bizlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bunlar içinde Snapdragon 835 işlemci yongası ve 6 GB bellek mevcut.

Bugün sızan görseller ise bize telefonun tasarımı hakkında dedikodusu yapılan bazı şeyleri de doğruladı. Buna göre LG V30 akıllı telefonunda çift arka kamera, parmak izi sensörü olacak. Tasarımsal olarak kıvrımlı kenarları olabilme ihtimali de mevcut. Öte yandan LG V30 için kutusundan Android O ile çıkan ilk telefon olacağına dair söylentiler de mevcut.