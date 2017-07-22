LG geçen sene Aralık ayında çıkardığı V20 modelinin daha küçük versiyonu olan Q8’i duyurdu. Q8’de V20’de olmayan bazı özellikler var.

LG V20’de çift kamera, 32-bit quad DAC desteği ve ekranın üzerinde ikinci bir ekran yer alıyordu. Cihazın devasa boyutlu olması ve suya dayanıklılığının olmaması kullanıcıların en çok şikayet ettiği şeylerin başında geliyordu.

Q8 donanım olarak V20’nin neredeyse aynısı. Aynı çift kamera sistemi, 32-bit quad DAC desteği, aynı QHD IPS ekran, Qualcomm 820 işlemci ve ikinci ekran Q8’de de mevcut. En büyük değişiklik ise ekran boyutu. V20 5.7 inç büyüklüğündeydi, Q8 ise 5.2 inç büyüklüğünde.

Ekran boyutunun yanı sıra Q8 ekstra bir özellikle daha geliyor. Telefonda, V20’de olmayan IP68 suya dayanıklılık bulunuyor. Ancak bunun bir de götürüsü var. V20’nin bataryası çıkarılabiliyordu ancak Q8’de böyle bir durum söz konusu değil. Telefonun ne zaman piyasaya çıkacağı ya da fiyatının ne kadar olacağı hakkında ise bir bilgi paylaşılmadı.