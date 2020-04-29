Akıllı Telefonlar
LG Premiere Pro Plus hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı!
LG‘nin yeni akıllı telefon Premiere Pro Plus hakıında yeni bilgiler ortaya çıktı. Cihazın kullanım kılavuzu üzerinden bazı özelliklerine ulaşıldı.
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Premiere Pro Plus kullanım kılavuzu ortaya çıktı!
Akıllı telefon pazarında yerini korumak isteyen LG, piyasada alternatif oluşturmak için var gücüyle çalışıyor. Orta üst sınıf için geçtiğimiz günlerde Velvet serisini tanıtan firma, giriş seviye cihaz rekabeti içinde bir planı var. Daha önce Google Play Console üzerinden görüntülenen LG Premiere Pro Plus cihazının şimdide kullanım kılavuzu ortaya çıktı. Cihazın yetenekleri hakkında bilgiler veren kullanım kılavuzu bizlere de yeni detaylar sundu. Özellikle kamera kısmında kullanıcıların yapabilecekleri anlatılırken, LG‘nin daha önceki telefonlarında da gördüğümüz KnockOn özelliği bu cihazda da mevcut olduğu öğrenildi. Ayrıca Google Asistan için fiziksel bir tuş dikkat çekerken cihazın arka tarafınında ilk kez görüntülendi. Çift arka kameraya sahip olan cihaz arka panelde bir adet de parmak izi okuyucusuna yer veriyor. Tüm bunlarla birlikte cihazda bir adet 3.5 mm‘lik kulaklık girişi de bulunduğu ortaya çıktı.
Cihaz teknik özellik bakımından orta giriş seviye bir akıllı telefon olarak karşımıza çıkmakta. Gücünü MediaTek Helio P22 işlemcisinden alan cihaz, 2 GB RAM seçeneği ile bizleri karşılıyor. Ekran boyutu belli olmayan cihazın HD+ bir panele sahip olacağı öğrenildi. Kamera özellikleri de belli olmayan cihazda toplamda üç adet kamera bulunmakta. Android 9 ile geleceği sızdırılan ancak Android 10 ile de çıkması beklenen cihazın çıkış tarihi hakkında kesin bir bilgi yer almamakta.
Akıllı Telefonlar
Oppo Find X2 Türkiye fiyatı belli oldu!
Bugün saat 13:30’da Türkiye lansmanı yapılacak olan Oppo’nun en yeni ve en güçlü telefonu Oppo Find X2, Türkiye’de satışa çıktı.
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Oppo Find X2 fiyatı
Oppo’nun geçtiğimiz haftalarda global lansmanını gerçekleştirdiği Find X2 ve Find X2 Pro yurt dışındaki incelemelerde fazlasıyla beğenilmişti. 120 Hz tazeleme hızı sunan 3K ekran ile gelen Find X2, Türkiye’de de 12 GB bellek ve UFS 3.0 destekli 256 GB depolama alanına sahip seramik versiyonu ile satışa çıktı.
Hepsiburada ve N11 gibi kanallarda 9.999 TL fiyatla satışa çıkan Oppo Find X2, Turkcell üzerinden ise 10.999 TL fiyatla satın alınabiliyor. Turkcell’de 3.599 TL’lik 3 ay faturaya ek taksitle de satın almak mümkün.
Find X2 özellikleri
- Ekran: 6,7 inç 1440 x 3168 piksel AMOLED
- Tazeleme Hızı: 120 Hz
- Boyut: 164,9 x 74,5 x 8 mm
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 865
- Bellek: 12 GB
- Depolama: 256 GB UFS 3.0
- Arka Kamera: 48 MP (ana), 13 MP (telefoto), 12 MP (ultra geniş)
- Ön Kamera: 32 MP
- Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1
- Batarya: 4200 mAh (65 Watt hızlı şarj)
- Renk: Seramik siyah
Akıllı Telefonlar
Huawei P Smart 2020’nin teknik özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı!
Huawei P Smart modeli yenilenmiş özellikleri ve Huawei Mobil servisleri ile birlikte P Smart 2020 olarak tanıtılacak. Cihazın teknik ve tasarımsal özellikleri ortaya çıktı.
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Huawei P Smart 2020’nin teknik özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı!
Huawei P Smart 2020 modelinin yakında tanıtılmasını bekliyorduk ve son gelen bilgilere göre cihazın tanıtımı hızla yaklaşıyor. Telefon ayrıntılı özellikleri ile birlikte Hollandalı bir perakendecinin web sitesinde tüm teknik özellikleri ile birlikte listelendi. Huawei P Smart 2020 2340×1080 piksel FHD+ çözünürlüğe sahip 6.21 inç LCD bir panel ile geliyor. Telefonun ön tarafında su damlası şeklinde bir çentik ve 8MP özçekim kamerası yer alıyor. P Smart 2020’nin arka tarafında ise 13MP ana kamera ve 2MP derinlik sensörü kullanıcıları karşılıyor. Ayrıca arka tarafta kapasitif bir parmak izi okuyucu yer almakta.
Telefon gücünü Kirin710F yonga setinden alacak. Bu işlemci ile birlikte telefon Google servisleri yerine Huawei Mobil servisler ile gelecek. P Smart 2020 microSD kart desteğine sahip. Telefon 4GB RAM, 128GB depolama alanına ile birlikte geliyor ve batarya tarafında 3400mAh kapasiteli bir pil ile desteklenmiş. Diğer önemli özellikleri arasında kulaklık jakına sahip olması, çift bantlı Wi-Fi ve NFC bağlantısının yer alması var. Yazılım tarafında ise EMUI 9.1 ve Android 9 Pie ile gelmesi beklenmekte.
Huawei P Smart 2020’nin başlangıç fiyatı 200 euro olarak belirlenmiş. Telefon yeşil, siyah ve mavi renklerde gelecek. Hollandalı perakendecinin sitesinde ayrıca 3 aylık Huawei Müzik servisinin ücretsiz deneme sürümünün telefon ile birlikte verileceği bilgisi yer alıyor. Telefonun yakın zamanda Avrupa’da piyasaya sürülmesi bekleniyor ancak resmi tanıtım tarihi ayrıntıları henüz belirli değil.
Akıllı Telefonlar
Mi Note 10 Lite 30 Nisan’da duyurulacak!
Xiaomi’nin 108MP kamera ile dikkat çeken Mi Note 10 serisinin en yeni üyesi Mi Note 10 Lite 30 Nisan’da tanıtılacak. Kamera tarafında yapılan değişiklik dışında teknik özellikleri aynı olan Lite modelin fiyatı henüz belli değil.
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Mi Note 10 Lite 30 Nisan’da duyurulacak!
Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Xiaomi Mi Note, serisinin yeni modelleri ile kullanıcıları heyecanlandırmıştı. Bu telefonlara kadar seri için gelen son cihaz 2017 yılında piyasaya sürülen Mi Note 3’dü. Şirket 2019 Kasım ayında Mi Note 10 ve Note 10 Pro olmak üzere iki cihaz duyurdu. Her iki telefon da Snapdragon’un orta sınıf işlemcisi Snapdragon 730G’den gücünü almakta. Telefonların teknik özelliklerine baktığımızda kamera özellikleri hariç cihazın bütün özelliklerinin orta segment sınıfında olduğunu söyleyebiliriz. Kamera tarafında ise bu sınıfta 108MP kamera ile piyasaya çıkan ilk telefon olma özelliğine sahip. Ancak bu kamera özelliklerinin fiyata da yansıdığını ve özelliklerine göre pahalı bir telefon olduğunu söyleyebiliriz. 2020 yılının başından beri Mi Note 10 serisinin bir de Lite modelinin olduğuna dair söylentiler vardı. Xiaomi bugün bu söylentileri doğruladı ve telefonu 30 Nisan’da tanıtacaklarını açıkladı.
Serinin Lite modelinde 108MP kamera yerine 64MP ana kamera tercih edilmiş. Bunun serinin Lite varyantı için oldukça kabul edilebilir bir tercih olduğunu söyleyebiliriz. Böylelikle Mi 10 ve Pro modellerinin altında kalsa dahi oldukça iyi bir kamera performansı görebiliriz. Kamera kurulumu dışında diğer tüm özelliklerinin serinin diğer modelleri ile aynı olması bekleniyor.
Mi Note 10 Lite tanıtım etkinliği 30 Nisan tarihinde Türkiye saati ile 15.00’da gerçekleşecek. Tüm bunların yanı sıra Mi 10 serisinin Youth modeli olan Mi 10 Lite Zoom’un da aynı tanıtımda görülmesini bekleyebiliriz. COVID-19 salgınının nedeniyle etkinlik çevrimiçi bir şekilde gerçekleşecek. Xiaomi’ye göre Note 10 Lite fiyat sınıfında en iyi performans deneyimini sunacak. Mi Note 10 108MP kamerası ile birlikte beklenenden daha yüksek bir fiyatlandırmaya sahipti. Serinin Lite modelinde kamera konusunda yapılan değişikliklerin fiyat konusunda nasıl yansımaları olacağını hep birlikte göreceğiz.