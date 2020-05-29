Akıllı Telefonlar
LG K61, temmuz ayında Türkiye’de satışa çıkıyor!
LG, 48 MP’lik gelişmiş kamerasının yanı sıra, multimedya fonksiyonlarıyla ilgi çeken telefonu K61’i tüketicilerle buluşuyor. 2020 K serisinin önde gelen telefonlarından K61, Temmuz ayı itibariyle operatör mağazalarında satışa çıkıyor.
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Şirket, K serisinin 48 MP’lik kamerasıyla öne çıkan telefonu K61’i Temmuz ayı itibariyle Türkiye’de satışa sunuyor. Fiyat performans anlamında, kullanıcıların başarılı bir telefon olacağı iddia ediliyor.
LG akıllı telefonlarda bulunan en yüksek çözünürlük!
LG K61 cihazında ana kameranın yanı sıra, geniş açılı lens, derinlik sensörü ve makro lens olmak üzere dört arka kamera bulunuyor. K61’in 48 MP’lik mega lensi, bugüne kadar firmanın akıllı telefonlarında bulunan en yüksek çözünürlüklü kamera olma özelliğine de sahip. 6,5 inç 19,5: 9 FHD + FullVision, sinematik ekran sunan K61, kullanıcılara daha geniş görüntü sağlamak amacıyla, ince çerçevelerle donatılmış durumda.
DTS: X 3D Surround Ses, Google Assistant düğmesi, Google Lens, parmak izi sensörü, 4.000mAh pil ve MIL-STD-810G standardında dayanıklılık ise, K61’in diğer özellikleri arasında bulunuyor.
Temel Özellikler:
K61
- Çip: 2.3 GHz Octa-Core
- Ekran: 6.5-inch 19.5:9 FHD+ FullVision Display
- Hafıza: 4GB RAM / 128 GB ROM / microSD (up to 2TB)
- Kamera:
- Arka: 48MP Standart Kamera / 8MP Süper Geniş Açılı Kamera / 2MP Makro Kamera / 5MP Derinlik Sensörü
- Ön: 16MP Standart Kamera
- Pil: 4,000mAh
- Boyut: 164.5 x 77.5 x 8.4mm
- Network: LTE / 3G / 2G
- Bağlanabilirlik: Wi-Fi Dual Band / Bluetooth 5.0 / NFC / USB Type-C
- Renk: Titanyum / Beyaz
- Diğer: AI CAM / DTS:X 3D Sinematik Ses Sistemi / Google Assistant / Google Assistant Düğmesi / Google Lens / Parmak İzi Okuyucu/ MIL-STD 810G Askeri Dayanıklılık Sertifikası
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy M01 teknik özellikleri ve görselleri sızdırıldı!
Samsung Galaxy M01‘in teknik özellikleri ve cihazın boyutlarını içeren şema şeklindeki görseller Android Pure‘daki çalışanlar tarafından sızdırıldı. Şemalar hızlı başlangıç klavuzunda bulunan görseller gibi cihazın boyut ve bazı özelliklerini içerecek şekilde yayınlandı.
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Samsung Galaxy M01 hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Samsung Galaxy M01, 5.71 inç boyutunda HD+ çözünürlüğe ve 19:9 en boy oranına sahip ekran ile gelecek. Ortaya çıkan görsellerde cihazın boyutlarının 146.3 x 70.86 x 9.8 mm olduğu öğrenildi. Şemada bahsedilen bir başka detay ise cihazda Dolby Atmos ses, Samsung Health, Face ID ve One UI arayüzünün bulunacak olması. Görsellerde ilginç bir şekilde microSD kart alanı “TBD” yani belirsiz gösterildi. Cihazda 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanı bulunuyor. Telefon Snapdragon 439‘dan gücünü alacak ve 4.000 mAh pil kapasitesi bulunacak.
Galaxy M01, arka tarafta 13 MP çözünürlüklü f/2.2 diyafram aralığına sahip ana kamera ile gelecek. İkincil kamera ise 2 MP çözünürlüklü f/2.4 diyafram açıklığına sahip derinlik sensörü olacak. Ön tarafa geldiğimizde ise cihazın 5 MP çözünürlüklü f/2.2 diyafram aralığına sahip selfie kamerası bulunuyor.
Son olarak Samsung Galaxy M01 hakkındaki bazı söylentiler cihazın Hindistan‘da 9000 INR(118$) fiyat etiketi ile çıkacağı yönünde. Bu veriler ışığında cihazın oldukça ucuz bir giriş seviyesi telefon olacağını söyleyebiliriz. Hem Galaxy M01 hem de Galaxy M11‘in Haziran ayının başında Hindistan‘da piyasaya çıkması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Honor Play 4, TENAA’da görüntülendi!
Honor, 3 Haziran‘da Honor Play 4 ve Pro modelini resmi olarak tanıtacağını açıkladı. Bugün ise cihaz TENAA’da teknik özellikleriyle görüntülendi. Ayrıca cihazla ilgili bir poster Honor‘un resmi Weibo sayfasında paylaşıldı.
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Honor Play 4 serisi hakkında neler ortaya çıktı?
Geçtiğimiz hafta Honor Play 4 Pro‘nun ilk renderlarını görmüştük. Bugün, cihaz özelliklerinin de ortaya çıktığı TENAA listesinde taban model Play 4 görüntülendi. Cihaz TNNH-AN00 model numarası ile listelendi. Her iki cihazında 5G desteği ile gelmesini bekliyoruz fakat TENAA henüz yonga setleri hakkında bir bilgi paylaşmıyor. Listede Play 4 için MediaTek 800 olma ihtimali olan 2.0 GHz taban frekanslı sekiz çekirdekli bir CPU‘dan bahsediliyor. Cihazın her ne kadar Kirin 990 5G ile geleceği tahmin edilse de ortaya çıkan TENAA sonuçları ortalığı karıştırmış durumda.
Honor Play 4, 6.81 inçlik 1080×2400 piksel Full HD+ çözünürlüklü bir ekran ile gelecek. Cihazın 4.200 mAh pil kapasitesi bulunacak fakat şarj özellikleri hakkında henüz elimizde bir bilgi bulunmuyor. Telefon 4GB / 6GB / 8GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği ile gelecek. Depolama alanı tarafında ise 64GB / 128GB / 256GB olmak üzere üç farklı depolama alanı bulunacak.
Play 4, arka tarafta 64 MP çözünürlüklü ana kamera, 8 MP çözünürlüklü ikincil kamera ve 2 adet 2 MP değerinde sensör ile gelecek. Ön tarafta ise nokta delik tasarımlı 16 MP çözünürlüklü selfie kamera bulunuyor. Telefonun ana kamerasının Sony IMX600Y olması bekleniyor bu yüzden yüksek çözünürlüklü olmasa da daha kaliteli bir sensör karşımıza çıkabilir.
Akıllı Telefonlar
Oppo ACE 2 EVA Edition, anime temasıyla tanıtıldı
Oppo, popüler Japon animesi Neon Genesis Evangelion için özel olarak tasarladığı EVA Edition serisini duyurdu. Seride yer alan ürünlerden Oppo ACE 2 Evangelion Edition, fantastik tasarımı ve sürpriz kutu içeriği ile dikkat çekiyor!
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Anime tutkunları için Oppo ACE 2 EVA Editon duyuruldu
Oppo’nun yeni EVA Edition serisi, anime tutkunları için özel düşünülmüş detaylar barındırıyor. Seride yer alan Oppo ACE 2 akıllı telefon modeli, EVA-01 karakterini baz alarak yeniden tasarlanmış. Mor ve yeşil renklere sahip cihazın tematik tasarımı aksesuar tarafında da devam ediyor. Özel tasarım silikon koruyucu kılıf, şarj aleti, USB-C kablosu ve kulak içi kulaklık ise kapsül şeklindeki kutuda yer alıyor. Ayrıca SIM iğnesinin görünümü de animede yer alan “Longinus’un Mızrağı”nı andırıyor.
Amiral gemisi bir telefon olan Oppo ACE 2’nin başlıca özellikleri arasında 6.55 inç Full HD+ OLED ekran, Qualcomm Snapdragon 865 işlemci, 8 GB RAM, 128 GB depolama, 48+8+2+2 MP dörtlü arka kamera, 4.000 mAh batarya ve Android 10 işletim sistemi yer alıyor. Cihazın ColorOS arayüzü de Neon Genesis Evangelion temalı duvar kağıtları sayesinde özelleştiriliyor.
Yalnızca 10.000 adet üretilecek olan ACE 2 EVA Edition, 560 Euro satış fiyatına sahip olacak. 1 Haziran’dan itibaren dünya genelinde satılacak olan serinin diğer ürünleri ise benzer konsepti izliyor. Turuncu ve siyah renklere sahip Oppo Watch 307 dolar, Oppo Enco W31 kablosuz kulaklık 56 dolardan meraklılarıyla buluşacak. Air VOOC kablosuz şarj cihazının satış fiyatı ise 42 dolar olarak belirlenmiş.