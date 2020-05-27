Akıllı Telefonlar
iPhone 12 ekranlarını Samsung, LG ve BOE üretecek!
Geçtiğimiz yıl yayımlanan bir haberde, Samsung’un yeni iPhone 12 modelleri için tek OLED üreticisi olacağı iddia edilmişti. Ancak son söylentilere göre durum beklenildiği gibi olmayacak.
Firmalardan sızan bazı haberlere göre bu yıl tanıtılacak olan iPhone modellerinin Samsung üretimi OLED panellere sahip olacak. Geri kalan siparişler LG ve BOE tarafından karşılanacak. Cuppertino merkezli şirket tedarik zincirini çeşitlendirerek tüm işi tek tedarikçinin eline bırakmayacak.
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Apple’ın birden fazla tedarikçi ile çalışmasının bir diğer sebebinin, üretim adetlerinin fazlalığı olduğu düşünülüyor. Bu yılın tüm iPhone modellerinin OLED panellere sahip olacağı ve markanın satış rakamları düşünüldüğünde, Samsung’un dahi bu siparişe yetişememe ihtimali yüksek görünüyor.
Akıllı Telefonlar
ZTE, Axon 11 SE’nin lansman tarihini onayladı!
ZTE Axon 11 5G Mart ayında resmi olarak tanıtılmıştı. Şimdi ise ZTE, cihazın daha uygun bütçeli SE modelini 1 Haziran‘da tanıtacağını açıkladı. Axon 11 SE‘nin lansman tarihi şirketin resmi Weibo sayfası üzerinden duyuruldu. Açıklamada lansmanın Çin‘de yapılacağı da belirtildi. Şirket tarafından yayınlanan afişte “Işıklar, kamera, aksiyon!” şeklinde bir slogan bulunuyor. Telefonun kamera özelliklerinin öne çıkacağını bu sloganla anlayabiliyoruz. Lansman Çin yerel saatiyle 14:00‘da canlı yayınla gerçekleşecek.
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ZTE Axon 11 SE hakkında neler biliyoruz?
Şirket henüz telefonun özelliklerini resmi olarak onaylamasa da TENAA listesi tarafından cihazın özellikleri ortaya çıkmıştı. Axon 11 SE, Snapdragon 765G’ye benzer bir performans veren 7nm MediaTek Dimensity 800 5G ile gelebilir. Cihazın 5G destekli olacağına ise kesin gözüyle bakıyoruz. Telefon afişlerden de görebileceğimiz üzere genç kitleye hitap ediyor ve muhtemelen Qualcomm destekli muadillerinden daha düşük bir fiyatla çıkacaktır.
Axon 11 SE, TENAA sertifikasına göre 6.53 inçlik Full HD+ çözünürlüklü nokta delik tasarımına sahip LCD ekran ile gelecek. Telefon arka tarafta 48 MP çözünürlüklü ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP bir sensör ile gelecek. 2 MP sensörün makro kamera veya derinlik algılayıcı olmasını bekliyoruz. Ayrıca dördüncü bir kamera bulunup bulunmayacağı henüz belli değil. Cihazın 6 GB ve 8 GB RAM seçenekleri bulunacak. Depolama alanı tarafında ise 64 GB, 128 GB ve 256 GB seçenekleri mevcut olacak.
Axon 11 SE, Android 10 destekli MiFavor UI arayüzü ile gelecek. Ayrıca TENAA‘ya göre cihazın 3.900 mAh değerinde bataryası bulunacak.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Fold Lite tasarımı ortaya çıktı!
Samsung’un katlanabilir telefon serisi Galaxy Fold’a bu yıl daha uygun fiyatlı bir versiyonun katılması bekleniyor. Samsung Galaxy Fold Lite adı verilen cihazın tasarım detayları, markaya yakın kaynaklar tarafından ortaya çıktı!
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Samsung Galaxy Fold Lite, önemli bir eksiğe sahip olabilir!
LetsGoDigital tarafından patent görüntüleri yayınlanan cihaz, ana modelin tasarımını büyük oranda koruyor. Ancak detaylara inildikçe katlanabilir telefon ile ilgili ilginç bilgiler göze çarpıyor. Katlanabilen ekranın tasarımı ve çalışma prensibi korunurken, ön yüzeyde yer alan ekranın daha uzun ve ince olduğu görülüyor. Bu da ikinci ekranın saat ve bildirim alanı gibi kullanılacağını gösteriyor. Ayrıca cihazın menteşe kısmında su geçirmezlik sağlayan özel bir koruma olduğu belirtiliyor.
Öte yandan, Galaxy Fold Lite modelinin planlanan kamera kurulumu da net şekilde görülüyor. Cihazın ön kısmında çift kamera korunurken, sensör sayısı bir önceki modele göre artırılıyor. Ayrıca üçlü arka kamerada optik zoom için periskop sensör eklenmesi de kamera alanında başarılı bir iyileştirme olacağını gösteriyor.
Samsung Galaxy Fold Lite, işlemci tarafında ise bekleyenlerini biraz üzebilir. Katlanabilir telefonda Qualcomm Snapdragon 865 işlemci bulunmasına karşın 5G desteğinin olmayacağı söyleniyor. Bu da Samsung’un Galaxy Fold 2 modelini sattırmak için planladığı bir pazarlama stratejisi olabilir. Galaxy Note 20 serisinin duyurulacağı Unpacked 2020 etkinliğinde gün yüzüne çıkacak olan telefonun 1.100-1.200 dolar bandında konumlandırılacağı belirtiliyor.
Akıllı Telefonlar
Vivo X50, Geekbench’te görüntülendi!
Vivo X50 serisi 1 Haziran tarihinde resmi olarak tanıtılacak. Bugüne kadar cihazın kullanacağı Samsung GN1 sensörü ile ilgili çok fazla ayrıntı gördük. Şimdi ise cihazın üç farklı renk seçeneği Çinli perakendeci olan JD.com‘da listelendi ve cihazın ayrıntılı renderları ortaya çıktı. Bunun yanı sıra bir de Vivo X50’nin Geekbench sonuçları ayrıntılı olarak yayınlandı.
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X50 nasıl bir tasarıma sahip olacak?
Vivo X50 ve Pro varyantı, mavi ve siyah renk seçenekleri ile gelecekler. Taban model X50 ise ayrıca pembe renk seçeneğine sahip olacak. Her iki cihazda 8 GB RAM / 128 GB depolama alanı ve 8 GB RAM / 256 GB depolama alanı seçenekleri ile piyasaya çıkacak. Vivo X50, Samsung‘un yeni sensörü olan Samsung GN1 sensörü kullanacak. Ayrıca kavissiz düz bir ekran ve arka tarafta dörtlü kamera dizilimine sahip olacak. X50 Pro ise GN1 sensörünün yanı sıra 48 MP periskop kamera ve kavisli bir ekran ile gelecek.
Vivo X50 Geekbench sonuçları nasıl değerlendirildi?
Yeni renderlara ek olarak taban model X50‘nin V2005 model numarası taşıyan sürümü Geekbench‘te görüntülendi. Cihaz tek çekirdekte 615 puan , çoklu çekirdekte ise 1909 puan aldı. Ne yazık ki sadece cihazın 1.8 GHz saat hızında çalışan Snapdragon bir işlemci kullandığını biliyoruz. Yonga setinin detayları hakkında henüz bir bilgi yok. Listeye göre cihazın 8 GB RAM ve Android 10 ile çalıştığı da onaylandı.