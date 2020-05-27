iPhone 12 ekranlarını Samsung, LG ve BOE üretecek!

ZTE Axon 11 5G Mart ayında resmi olarak tanıtılmıştı. Şimdi ise ZTE, cihazın daha uygun bütçeli SE modelini 1 Haziran‘da tanıtacağını açıkladı. Axon 11 SE‘nin lansman tarihi şirketin resmi Weibo sayfası üzerinden duyuruldu. Açıklamada lansmanın Çin‘de yapılacağı da belirtildi. Şirket tarafından yayınlanan afişte “Işıklar, kamera, aksiyon!” şeklinde bir slogan bulunuyor. Telefonun kamera özelliklerinin öne çıkacağını bu sloganla anlayabiliyoruz. Lansman Çin yerel saatiyle 14:00‘da canlı yayınla gerçekleşecek.

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ZTE Axon 11 SE hakkında neler biliyoruz?

Şirket henüz telefonun özelliklerini resmi olarak onaylamasa da TENAA listesi tarafından cihazın özellikleri ortaya çıkmıştı. Axon 11 SE, Snapdragon 765G’ye benzer bir performans veren 7nm MediaTek Dimensity 800 5G ile gelebilir. Cihazın 5G destekli olacağına ise kesin gözüyle bakıyoruz. Telefon afişlerden de görebileceğimiz üzere genç kitleye hitap ediyor ve muhtemelen Qualcomm destekli muadillerinden daha düşük bir fiyatla çıkacaktır.

Axon 11 SE, TENAA sertifikasına göre 6.53 inçlik Full HD+ çözünürlüklü nokta delik tasarımına sahip LCD ekran ile gelecek. Telefon arka tarafta 48 MP çözünürlüklü ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP bir sensör ile gelecek. 2 MP sensörün makro kamera veya derinlik algılayıcı olmasını bekliyoruz. Ayrıca dördüncü bir kamera bulunup bulunmayacağı henüz belli değil. Cihazın 6 GB ve 8 GB RAM seçenekleri bulunacak. Depolama alanı tarafında ise 64 GB, 128 GB ve 256 GB seçenekleri mevcut olacak.

Axon 11 SE, Android 10 destekli MiFavor UI arayüzü ile gelecek. Ayrıca TENAA‘ya göre cihazın 3.900 mAh değerinde bataryası bulunacak.