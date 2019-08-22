LG K50S ve K40S modelleri görücüye çıktı!

LG K50S ve K40S modelleri duyuruldu. LG’nin uygun fiyatıyla dikkat çeken K serisi, IFA 2019’da yeni ürünleriyle ürün gamını genişletiyor.

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Türkiye’de Q60 ve G8S ThinQ modelleriyle yeniden dikkatleri toplayan LG, IFA 2019’da da uygun fiyatlı ürün model ailesi K serisini yeniliyor. LG K50S ve K40S modellerini görücüye çıkartacak olan firma, K50S modelinde de üçlü arka kamera kurulumu sunacak. IFA 2019 kapsamında ilk gösterimi yapılacak cihazların ise özellikleri şu şekilde;

LG K50S

Üç kameralı uygun fiyatlı bir model olacak olan LG K50S, 8,2 mm inceliğinde olacak. Büyük ekranlı telefon isteyenlerin dikkatini çekebilecek model olan K50S, 6,5 inç IPS HD+ bir ekran barındırıyor. Gücünü MediaTek Helio P22’den alan cihaz, 3 GB bellek ve 32 GB depolama alanına sahip.

Kamera diziliminde 13 MP ana kamera, 5 MP ultra geniş açı ve 2 MP derinlik algılayıcı sensör barındıran LG K50S, önde ise 13 MP değerinde bir kameraya yer veriyor. DTS: X çevresel ses ve dahili Google Asistan tuşu da bulunan cihaz, 4.000 mAh batarya ile uzun soluklu kullanım sağlayacak. MIL-STD 810G askeri standardını destekleleyecek telefon parmak izi sensörü de barındırıyor.

LG K40S

K50S modeline göre biraz daha mütevazi olan LG K40S, 6,1 inç boyutunda HD+ IPS ekrana sahip. Gücünü K50S gibi MediaTek Helio P22’den alan cihazda 32 GB depolama bulunurken, aynı zamanda 2 GB ve 3 GB bellek versiyonları bulunacak.

13 MP ön ve arka kameranın yanı sıra arkada 5 MP değerindeki ultra geniş açılı lens de yer alıyor. Yine DTS: X ses desteği, Google Asistan tuşu ve MIL-STD 810G askeri standardı barındıracak. Ayrıca 3.500 mAh batarya barındıran cihazda parmak izi sensörü de yer alıyor.

LG Electronics Mobil İletişim Şirketi Kıdemli Başkan Yardımcısı Morris Lee yeni K modelleri için “Yeni K serisi cihazlar aynı fiyat aralığındaki en iyi akıllı telefonlarla rekabet edebilecek en iyi multimedya deneyimini sunabilirler.” diyor ve şöyle devam ediyor. “Geliştirilmiş ekranları ve çok yönlü kameraları sayesinde K50S ve K40S, LG’nin, tüketicilerin ihtiyaçlarını ilk sıraya koyma konusundaki kararlılığını gösteren olağanüstü bir değer sunuyor.”