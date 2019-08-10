LG Q60 özelliklerine yakından bakıyoruz | Powerbank ve SD kart hediyeli!

LG Q60 nihayet Türkiye’de satışa çıktı. Peki öne çıkan özellikleri ve hediyeleri neler? Gelin bu videoda beraber bakalım.

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Üç kameralı yapısıyla dikkat çeken Q60, 16 MP ana kamera, 5 MP 120 derecelik geniş açılı kamera ve 2 MP değerindeki derinlik sensörüyle beraber geliyor.

Yapay zeka ile destekli kamera sistemi ile çektiğiniz fotoğrafı ideal ayarlara getirerek otomatik olarak en iyi çekimi yapabilen LG Q60, 6,26″ HD+ FullVision ekranıyla çektiğiniz görüntüleri de geniş ekranda görebilmenizi sağlıyor.

Diğer telefonlardan farklı olarak üzerinde Google Asistan butonu yer alan Q60, böylece Türkçe komutlarınızı kolayca iletmenizi sağlıyor. Ayrıca DTS: X desteğiyle kulaklıklarınızda 3D çevresel ses desteği ile farklı bir müzik, film deneyimi sunmayı da başarıyor.

Kamera tarafındaki üçlü kamera sistemine ek olarak Bağlantı Görüntüsü ve Kırpma Görüntüsü özelliklere sahip cihaz satın almak istediğiniz ürünün ekran görüntüsüe bağlantısını da gömerek kolayca tekrar erişmenizi sağlıyor, Wi-Fi şifresi ve IBAN gibi karmaşık bilgileri daha sonra kolayca girmeniz için mevcut ekranınıza sabitlemenize olanak tanıyor.

Genel olarak LG Q60 modelinin özellikleri ve öne çıkan detayları videomuzda görebilirsiniz.

İyi seyirler..