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LG K40s inceleme | 1150 TL’ye neler sunabiliyor?
Bugünkü videomuzda, gençlere yönelik olarak LG tarafından tasarlanan K40s modelini inceliyoruz. Bakalım, 1.150 TL seviyesinde neler sunabiliyor.
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Gençlere yönelik bir cihaz olarak karşımıza çıkan K40s modelinin ön tarafında 6.1 inç boyutlarında %80.4 ekran-gövde oranı sunan HD+ çözünürlükte IPS LCD panel bizleri karşılıyor. Bu panel’de LG, FullVision denen özel bir ekran teknolojisi kullanmış.
FullVision teknolojisi nedir?
LG’nin G6’dan beri cihazlarının olmazsa olmazı FullVision teknolojisi. Bu yeni nesil teknoloji “küçük telefon seviyorum ama ekranı geniş olsun. Hem elim yorulmasın, hem gözüm doysun diyenlerin tam aradığı şey. Aynı zamanda artık standartlaşan 19:9 görüntüleme formatı da cihazda yerini almış durumda.
LG K40s modelinin tasarım özellikleri Cihazın üst tarafında damla çentiğe yerleştirilmiş daha çok arka tarafta görmeye alıştığımız 13 MP çözünürlüğe sahip f/2.0 odak açıklığı barındıran bir kamera çözümü kullanılmış.
Üst taraftaki ekran boşluğu ise alt taraftakinden oldukça farklı. Çene kısmına nazaran bir o kadar kısa tutulmuş. Böylece bu telefonun ekranı büyük hissettiriyor diyebiliyoruz.
Telefonun arka kısmında, parlak yapıda kaygan hissiyata sahip kasa yapısı mevcut. Türkçe’de bebek mavisi diye tabir edebileceğimiz bir ton kullanılmış.
Aynı zamanda tercih edilen mavi rengi telefonun yazılım detaylarına da işlediğini görebiliyoruz. Daha çok detaya indiğimizde ise üst tarafta 13 MP çözünürlükte ana kamera ve hemen yanında 5 MP geniş açılı kamera bulunuyor.
Kullanılan flash ise tek ton olarak tercih edilmiş. Kamera kurulumunun hemen altında ortaya yerleştirilmiş parmak izi okuyucu bulunuyor. Ki bu güvenlik prosedürü hem konum itibariyle hem de işlev itibariyle hem hızlı çalışmıyor hem de bazen parmağınızı tanımıyor.
Cihazın en alt tarafında da LG’nin klasikleşmiş logosu ve sertifika bilgileri bulunuyor.
LG K40s teknik özellikleri ve kamera performansı
Şimdi sıra geldi oyun tarafına. Cihazın teknik özelliklerine baktığımızda Mediatek’ın Helio P22 yonga setini kullandığına şahit oluyoruz. Bu işlemci 8 çekirdekli 2.0 GHz hızında çalışan Cortex A53 mimarisini içerisinde barındırıyor.
Ekran kartı kısmında ise PowerVR GE8320’e yer verilmiş. Biz testlerimizi bu donanım birimiyle oyun testi gerçekleştirdik. Oyunlarımızı orta ve yüksek grafik ayarlarında oynadık. Orta ayarlarda verimli, yüksek ayarlarda da vasat bir sonuç elde ettik. LG’nin akıllısının dikkatimi çeken özelliklerden bir diğeri ise, batarya tarafı oldu. 3.500mAh bataryası ile çoğu amiral gemisine taş çıkaracak süreler verebiliyor.
Güç tasarrafu sekmesinde yer alan uzatıldı ve maksimum modları da verdiği performansı fazlasıyla katlıyor.
LG K40s modelinin fiyatı ne kadar?
LG K40s’in 04.02.2020 itibariyle 32 GB’lık versiyonunu, 1,150 TL bandından trendyol ve n11.com üzerinden alabiliyorsunuz. 64GB’lık versiyonu ise maalesef Türkiye pazarında bulunmuyor.
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Huawei Mate 30 Pro inceleme – Olaylı telefon neler sunuyor?
Huawei Mate 30 Pro inceleme videomuzda, şirketin en yeni amiral gemi modelini inceliyoruz. Bakalım telefon bizlere neler sunuyor?
Huawei Mate 30 Pro inceleme
İlk olarak cihazın tasarımıyla başlayacak olursak, telefon ülkemizde Uzay gri adına sahip renk ile satılıyor. Ön tarafta “şelale kavis” diye adlandırılan her iki tarafta da yanlara doğru kıvrılmış bir ekran dikkat çekiyor. Ayrıca üst taraftaki çentik bölümünde ön kamera, ToF sensör, yakınlık ve ortam ışığı gibi sensörler konumlandırılmış. Arka yüzeyde ise yuvarlak kamera ve farklı renkleri yansıtan bir tasarım dikkat çekiyor. Tabii ki bu modelde de suya ve toza dayanıklılık mevcut. Ancak stereo hoparlörün olmayışı ve 3.5 mm’lik kulaklık girişinin de yer almadığını belirtelim. Ayrıca üründe kavisli ekran nedeniyle sadece fiziksel güç butonu kullanılmış. Ses açma kısma işlevini, yan tarafa iki kez dokunarak aktif edebiliyor ve öyle ayarlıyorsunuz.
6.53 inç OLED ekranda Full HD+ çözünürlük kullanan telefonda HDR10 desteği yer alıyor. Yaklaşık 650 nit parlaklık seviyesiyle OLED paneller arasında en parlak ekranlardan birine sahip olan Huawei Mate 30 Pro ayrıca True Tone‘a benzeyen “doğal ton” isimli bir özelliğe de sahip. Gücünü yeni Kirin 990‘dan alan modelde UFS 3.0 desteği sunan 256 GB depolama ve 8 GB RAM yer alıyor. Yeni işlemci, gerek performans gerekse de kamerada sunduğu yeteneklerle bir hayli başarılı. Doğal olarak bu güce sahip bir telefonla günümüzde oynayamayacağınız herhangi bir mobil uygulama da yer almıyor.
Telefonun en iddialı olduğu nokta her zaman olduğu gibi kamerası. Zira F/1.6 diyafram değerine ve OIS desteğine sahip 40 MP ana kamerayla birlikte, 40 MP ultra geniş açı, 8 MP telephoto ve 3D TOF sensör yer alıyor. Yeni modelde zoom kabiliyetli P30 Pro kadar iyi değil. Bu sefer 3x optik ve 30x dijital zoom ile sınırlıyız. Ancak telefonun gece performansı, bu sefer geniş açı çekimlerinin de bir hayli iyi olması gibi eşsiz kamera yeteneklerinin olduğunu söylemeliyiz. Ayrıca video tarafında 7680 FPS ağır çekim videoları da unutmamak lazım.
4500 mAh kapasiteli pille gelen cihazda 27W kablosuz şarj, 40W kablolu şarj desteği yer alıyor. Ayrıca tersine şarj da yine modelde mevcut.
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Eskiden olan bir şeyin tekrar olmasını ister miydik? – Sizden Gelenler #63
Sizden Gelenler #63 videomuzda, yine sosyal medyadan bize sorduğunuz soruları yanıtladık.
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Sizden Gelenler #63 Soru Zaman Çizelgesi
0:14 Nasılsınız?
1:20 P30 prodan sonra mate 30 pro deneyimin nasıldı?
3:03 Günümüzde iphone 11’ler samsung s20’ler çıkmışken, hala P30 almak mantıklı mı? P30, bana her yönüyle bir amiral gemisi hissiyatı verir mi? P30’un fiyatı düşer mi/düşerse ne zaman düşer?
4:30 S20 hakkında neler düşünüyorsunuz ve s20 ultra kamera dizilimi tek bana mı çirkin geldi?
8:50 Mi 10 pro mu s20 ultra mı?
12:20 Bir gün ölmek için neden her gün yaşıyoruz Kerem reis?
13:53 Aradığımı buldum dediğiniz uygulama var mı? – Murat Özdemir
15:55 Mobil Dünya kongresi iptal olması konusunda görüşleriniz nelerdir ve geleneksel olarak tanıtılan teknoloji ve cihazlar için nasıl bir yol izleyecekler?
19:35 Abi Nvidia GeForce Now hakkında düşünceleriniz nedir? – Nail Soylu
21:12 Huawei dışında diğer markaların google ile ilgili sorunu var mı olacak gibi mi ?
22:37 Herkese merhaba. Eskiden olan ve şu an olmayan herhangi bir şeyin tekrar olmasını ister miydiniz?
22:47 Laptop’u şarjda mı şarjda olmadan mı kullanalım?
25:04 Bluetooth kulaklık ve akıllı saat aynı anda telefona bağlanır mı? Sorun yaşar mıyım?