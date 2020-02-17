LG K40s inceleme | 1150 TL’ye neler sunabiliyor?

Bugünkü videomuzda, gençlere yönelik olarak LG tarafından tasarlanan K40s modelini inceliyoruz. Bakalım, 1.150 TL seviyesinde neler sunabiliyor.

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Gençlere yönelik bir cihaz olarak karşımıza çıkan K40s modelinin ön tarafında 6.1 inç boyutlarında %80.4 ekran-gövde oranı sunan HD+ çözünürlükte IPS LCD panel bizleri karşılıyor. Bu panel’de LG, FullVision denen özel bir ekran teknolojisi kullanmış.

FullVision teknolojisi nedir?

LG’nin G6’dan beri cihazlarının olmazsa olmazı FullVision teknolojisi. Bu yeni nesil teknoloji “küçük telefon seviyorum ama ekranı geniş olsun. Hem elim yorulmasın, hem gözüm doysun diyenlerin tam aradığı şey. Aynı zamanda artık standartlaşan 19:9 görüntüleme formatı da cihazda yerini almış durumda.

LG K40s modelinin tasarım özellikleri Cihazın üst tarafında damla çentiğe yerleştirilmiş daha çok arka tarafta görmeye alıştığımız 13 MP çözünürlüğe sahip f/2.0 odak açıklığı barındıran bir kamera çözümü kullanılmış.

Üst taraftaki ekran boşluğu ise alt taraftakinden oldukça farklı. Çene kısmına nazaran bir o kadar kısa tutulmuş. Böylece bu telefonun ekranı büyük hissettiriyor diyebiliyoruz.

Telefonun arka kısmında, parlak yapıda kaygan hissiyata sahip kasa yapısı mevcut. Türkçe’de bebek mavisi diye tabir edebileceğimiz bir ton kullanılmış.

Aynı zamanda tercih edilen mavi rengi telefonun yazılım detaylarına da işlediğini görebiliyoruz. Daha çok detaya indiğimizde ise üst tarafta 13 MP çözünürlükte ana kamera ve hemen yanında 5 MP geniş açılı kamera bulunuyor.

Kullanılan flash ise tek ton olarak tercih edilmiş. Kamera kurulumunun hemen altında ortaya yerleştirilmiş parmak izi okuyucu bulunuyor. Ki bu güvenlik prosedürü hem konum itibariyle hem de işlev itibariyle hem hızlı çalışmıyor hem de bazen parmağınızı tanımıyor.

Cihazın en alt tarafında da LG’nin klasikleşmiş logosu ve sertifika bilgileri bulunuyor.

LG K40s teknik özellikleri ve kamera performansı

Şimdi sıra geldi oyun tarafına. Cihazın teknik özelliklerine baktığımızda Mediatek’ın Helio P22 yonga setini kullandığına şahit oluyoruz. Bu işlemci 8 çekirdekli 2.0 GHz hızında çalışan Cortex A53 mimarisini içerisinde barındırıyor.

Ekran kartı kısmında ise PowerVR GE8320’e yer verilmiş. Biz testlerimizi bu donanım birimiyle oyun testi gerçekleştirdik. Oyunlarımızı orta ve yüksek grafik ayarlarında oynadık. Orta ayarlarda verimli, yüksek ayarlarda da vasat bir sonuç elde ettik. LG’nin akıllısının dikkatimi çeken özelliklerden bir diğeri ise, batarya tarafı oldu. 3.500mAh bataryası ile çoğu amiral gemisine taş çıkaracak süreler verebiliyor.

Güç tasarrafu sekmesinde yer alan uzatıldı ve maksimum modları da verdiği performansı fazlasıyla katlıyor.

LG K40s modelinin fiyatı ne kadar?

LG K40s’in 04.02.2020 itibariyle 32 GB’lık versiyonunu, 1,150 TL bandından trendyol ve n11.com üzerinden alabiliyorsunuz. 64GB’lık versiyonu ise maalesef Türkiye pazarında bulunmuyor.