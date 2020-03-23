PlayStation Store’da, Türkiye için tüm indirimler kaldırıldı!

Geçtiğimiz cuma günü, PlayStation Store üzerinde sadece Türkiye için tüm indirimlerin kaldırılması üzerine bir takım şikayetler bulunuyordu. Durumun bir hata sonucu mu oluştuğunu öğrenmek adına bugüne kadar haberi bekletmekteydik, fakat görünüyor ki bu durum firmanın bilincinde gerçekleşiyor.

Coronavirus salgınından dolayı insanların evde kalıp dizi, oyun, kitap gibi aktivitelere vakit ayırdığını hepimiz biliyoruz. Kullanıcıların deyimiyle “Fırsatçılık” olarak nitelendirilen Sony kararının bugünlerde ortaya çıkması ise bir hayli garip.

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Kullanıcılar şu an Playstation 4 oyun konsolu için hiçbir indirim veya fırsata erişemiyor. Ciddi manada tepki çeken ve kullanıcılar tarafından skandal olarak nitelendirilen bu olayın, halen bir hata sonucu mu yoksa bilinçli mi yapıldığı hakkında Sony Türkiye tarafından bir açıklama yapılmadı.

Geçtiğimiz cuma gününe kadar mağazada bulunan “Fırsatlar ve Teklifler” sekmesi tamamen kaldırılmış durumda. Diğer ülkeler için kontrol sağladığımızda ise bu durumun sadece Türkiye mağazası için gerçekleştiğini görüyoruz.

Durumla ilgili Sony Türkiye cephesinden bir açıklama yayınlanırsa sizler için paylaşacağız.