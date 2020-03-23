Genel
PlayStation Store’da, Türkiye için tüm indirimler kaldırıldı!
Geçtiğimiz cuma günü, PlayStation Store üzerinde sadece Türkiye için tüm indirimlerin kaldırılması üzerine bir takım şikayetler bulunuyordu. Durumun bir hata sonucu mu oluştuğunu öğrenmek adına bugüne kadar haberi bekletmekteydik, fakat görünüyor ki bu durum firmanın bilincinde gerçekleşiyor.
Coronavirus salgınından dolayı insanların evde kalıp dizi, oyun, kitap gibi aktivitelere vakit ayırdığını hepimiz biliyoruz. Kullanıcıların deyimiyle “Fırsatçılık” olarak nitelendirilen Sony kararının bugünlerde ortaya çıkması ise bir hayli garip.
İlginizi çekebilir: PlayStation 5 oyun konsoluna ait tüm özellikler açıklandı!
Kullanıcılar şu an Playstation 4 oyun konsolu için hiçbir indirim veya fırsata erişemiyor. Ciddi manada tepki çeken ve kullanıcılar tarafından skandal olarak nitelendirilen bu olayın, halen bir hata sonucu mu yoksa bilinçli mi yapıldığı hakkında Sony Türkiye tarafından bir açıklama yapılmadı.
Geçtiğimiz cuma gününe kadar mağazada bulunan “Fırsatlar ve Teklifler” sekmesi tamamen kaldırılmış durumda. Diğer ülkeler için kontrol sağladığımızda ise bu durumun sadece Türkiye mağazası için gerçekleştiğini görüyoruz.
Durumla ilgili Sony Türkiye cephesinden bir açıklama yayınlanırsa sizler için paylaşacağız.
Akıllı Telefonlar
Huawei P40 Pro Premium’un kamera örnekleri sızdı!
Huawei‘nin 3 gün sonra tanıtacağı P40 model ailesinin kamera performansı herkes tarafından merak edilen bir konu. Weibo‘da paylaşılan 6 adet örnek fotoğrafın, bu üç cihazdan hangisi veya hangileriyle çekildiğine dair bir ayrıntı bulunmuyor.
İlginizi çekebilir: Honor Play 9A, TENAA’da görüntülendi!
Gün ışığı altında çekilmiş bu fotoğraflardaki yüksek detay ve renk doygunluğu performansı oldukça dikkat çekiyor.
Sızıntıyı yapan hesabın yazdıklarına göre köpeğin yakından çekilmiş görüntüsü, 10x yakınlaştırma ile fotoğraflanmış ve kırpılarak yüklenmiş. Fotoğrafta, köpeğin tüyleri neredeyse tek tek seçilebiliyor ve bu performansı gösterebilecek cihaz sayısı da bir hayli az. Bu da P40 Pro Premium ile çekilmiş bir görüntü olması ihtimalini oldukça güçlendiriyor.
Paylaşılan bir diğer fotoğrafta ise histogram ve bazı ayrıntılar yer alıyor. Söz konusu kameranın 4:3 oranında, 12 MP çözünürlükte görüntü kaydedebilen 27 mm‘lik bir lense (35 mm’lik profesyonel lense eş değer) sahip olduğu gözüküyor. Bu da P40 Pro Premium modelinde, S20 Ultra’daki gibi telefonun arkasında büyük bir alan kaplayan, iki telefoto lens barındıran dikdörtgen bir çıkıntı görebileceğimiz anlamına geliyor.
Not: Haber görselindeki cihaz P40 Pro (Premium eki olmayan) modeline ait render çizimidir.
Genel
Redmi K30 Pro süper Bluetooth ile geliyor.
Redmi K30 Pro hakkında lansman tarihi yaklaştıkça daha çok bilgi öğreniyoruz. Redmi bugünlerde yaptığı paylaşımlarla cihazın bazı özelliklerini duyurdu. En dikkat çekeni ise “Süper Bluetooth” özelliği oldu diyebiliriz.
İlginizi çekebilir; Redmi K30 Pro AnTuTu puanı ve tasarımı ortaya çıktı.
Tam 400 metreye varan Bluetooth çekim kuvveti!
Redmi K30 Pro, bu sene çıkacak en ucuz amiral gemisi olma yolunda ilerliyor. Rakipleri ile nerdeyse aynı özellikleri barındıran K30 Pro cihazı fiyat olarak sağlayacağı avantajın yanı sıra yeni özellikleri ile de yarışa ilginç bir rekabet konusu sokuyor. Firma 24 Mart tarihinde tanıtacağı yeni amiral gemisi telefonu hakkında bazı ipuçları verdi. Telefon ile alakalı poster paylaşımına devam eden firma, süper Bluetooth özelliğinden de bahsetti. Redmi‘nin iddiasına göre telefonun Bluetooth 5.1 kullanacak cihazın çekim kapasitesi tam 400 metre. Yani standart Bluetooth 5.1‘in çekim kapasitesinin yaklaşık iki katı. Ayrıca firma Bluetooth kullanılırken gecikme süresini de düşürdüğünü belirtti. Tüm bunlara rağmen Bluetooth 5.1‘in yanında nasıl bir teknoloji kullandığını açıklamayan firma bütün soru işaretlerinin cevaplarını lansman gününe sakladı.
Süper Bluetooth özelliğinin yanı sıra Redmi K30 Pro, 5G MultiLink özelliğine de sahip olacak. 5G MultiLink özelliği cihazın aynı anda 2.4 ve 5 GHz Wifi ile 4/5 G‘yi aynı anda seçmesine olanak kılıyor. Bu özelliğin asıl amacı internet üzerinden oynanan oyunlarda daha stabil bir performans sağlayabilmek. 24 Mart tarihinde Çin tanıtımı yapılacak cihaz bu yılın en fiyat performans ürünü olabilecek mi yakından göreceğiz. Cihazın küresel olarak satışa çıkacağı zaman bilinmiyor.
Donanım
İnternet sorununa en iyi çözüm bu mu? “TP-Link Deco P9”
TP-Link Deco P9 hibrit mesh sistemi, ofisimize ulaştı. Biz de bu makalede ürünün kimlere hitap ettiğini, özelliklerini ve kullanım deneyimlerini anlatacağız. Bakalım TP-Link Deco P9 modeli kullanıcılara neler sunuyor?
Kimler kullanmalı?
Sözünü ettiğimiz model hibrit bir mesh sistemi. Yani bizim halihazırda birçok videoda anlattığımız mesh teknolojisiyle birlikte elektrik hattı üzerinden internet ağını dağıtabileceğiniz powerline teknolojilerini tek bir bünyede buluşturuyor. Bu sayede elektrik hattı ile duvar veya mesafe sınırını kolayca ortadan kaldırabiliyor ve evin her noktasında sağlıklı bir kablosuz ağa kavuşabiliyorsunuz. Şirketin aktardığı bilgilere göre, ürünün 3’lü paketi 560 m2’ye kadar bir kablosuz kapsama alanını bizlere sunuyor. Bu sayede odalar arasında engellerin veya uzun mesafelerin olduğu evlerle birlikte, çok katlı evlerde internet sorununu kökten çözebiliyorsunuz.
Kutu içeriğine baktığımızda bizim incelediğimiz model üçlü olduğu için 3x Deco P9 birimi, güç kabloları ve bir ethernet kablosu çıkıyor.
Kurulum aşaması
Son dönemde incelediğimiz TP-Link ürünlerine benzer olarak, Deco P9 modelini de hem iOS hem de Android platformunda bulunan Deco uygulaması üzerinden yapıyoruz.
Aşağıdaki ekran görüntülerinden görebileceğiniz gibi, uygulama size kurulumun nasıl yapılması gerektiği hakkında adım adım bilgilendirmeler sunuyor ve ardından bağlantı başarılı bir şekilde gerçekleştiriliyor. Tabii ki yine bu uygulama üzerinden, ağınızın tüm ayarlamalarını yapabiliyorsunuz.
Teknik özellikler & performans
TP-Link Deco P9 modeli, her şeyden önce evinde mesafeden veya aradaki engeller yüzünden kablosuz internet problemi yaşayanlar için müthiş bir çözüm. Zira hibrit bir Mesh teknolojisi olduğu için, katlı bir evde yaşasanız bile interneti taşımak problem olmuyor. Ayrıca Mesh teknolojisi sayesinde, ürünün kurulumunu bir kere yaptığınızda cihazlarınızla evin neresinde olursanız olun, otomatik olarak en iyi sinyalin geldiği birime bağlanılıyor ve karmaşa ortadan kalkıyor. Örneğin akıllı telefonunuzla alt katta iken aşağıdaki birimden, üst kata çıktığınızda ise üst kata konumlandırdığınız birimden sinyaller alınıyor. Tek bir Wi-Fi ağı olduğundan, siz bu ağlar üzerinde geçiş yapmak zorunda kalmıyorsunuz.
Toplamda 100’den fazla cihazla bağlanabildiğiniz hibrit mesh sistemi, 802.11ac teknolojisiyle birlikte çift bant destekliyor. Böylece 5 GHz bandında 867 Mbps, 2.4 GHz bandında ise 300 Mbps hızlarını sunuyor.
Son olarak modelin tüm TP-Link Deco birimleriyle uyumlu çalıştığını da belirtelim. Yani örneğin gerçekten çok büyük bir evde yaşıyorsanız ve üç paketli Deco P9 paketinin üzerine bir de Deco M3W birimini ayrıca satın alarak sisteme dahil edebiliyorsunuz.
Son sözler ve fiyat
Ev interneti için günümüzün en üst seviye çözümlerinden biri olan TP-Link Deco P9 sistemi, şu anda 2.100 TL civarında satılıyor. Çok katlı evlerde veya mesafe ile engeller gibi etmenler dolayısıyla tek katlı dahi olsa internetin problemli olduğu bir yerde yaşıyorsanız, bu model günümüz teknolojisine göre en etkili çözümlerden biri olacaktır.
Ürünün şüphesiz bugüne kadar gördüğümüz çözümlerden en büyük farkı mesh ile powerline teknolojisini birleştirmesi.