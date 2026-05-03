Türkiye’nin yüksek teknoloji alanındaki amiral gemisi ASELSAN, yarım asırlık mirasını modern bir çehreyle geleceğe taşıma kararı aldı. Şirket, küresel pazardaki etkinliğini ve oyun kurucu rolünü daha net vurgulamak adına görsel kimliğini ve temel söylemini tamamen yenilediğini duyurdu. Peki, ASELSAN tarafından tercih edilen bu yeni kurumsal kimlik tam olarak neyi simgeliyor?

ASELSAN yeni logosu ve tasarımındaki derin anlamlar

ASELSAN yeni logosu, modern tasarım çizgilerini şirketin köklü geçmişiyle harmanlayan bir sembolizm üzerine inşa edildi. Logonun en altında konumlanan ve dünyayı temsil eden yay motifi, kurumun yedi kıtaya yayılan operasyonel gücüne ve küresel varlığına işaret ediyor. Bu yay üzerinden ufuktan yükselen “A” formlu ok ise markanın ilk amblemine bir saygı duruşu niteliği taşıyor. Bu tercih, yükselişin tesadüfi olmadığını ve sağlam temeller üzerinde yükseldiğini somutlaştırıyor.

Tasarımda dikkat çeken bir diğer unsur ise okun uç noktasının kurumsal kimliğin ana unsuru olan yedigenin sınırlarını aşması. Bu detay, markanın sadece mevcut çerçevelere sığmayan bir mühendislik gücüne sahip olduğunu değil, aynı zamanda bilinen teknolojilerin ötesine geçme iradesini yansıtıyor. Savunma sanayi alanında esneklik ve çevikliği birleştiren bu yeni duruş, şirketin dünya devleri arasındaki yerini sağlamlaştırma vizyonunu çizgilerle anlatıyor.

“Securing beyond” mottosu ve teknolojik sınırların ötesi

Markanın yeni dönemde benimsediği “securing beyond” mottosu, güvenlik kavramına geleneksel yaklaşımların ötesinde bir perspektif getiriyor. Bu söylemle, sunulan ürün ve sistemlerin sadece fiziksel sınırları değil; zaman, koşul ve mekan gibi kısıtlamaları da aşan bir güven duygusu aşılaması hedefleniyor. ASELSAN, “beyond” kavramıyla mühendislik yetkinliklerini hayal edilenin ötesine taşıma sözü veriyor.

Şirketin bu dönüşümü sadece bir imaj çalışmasıyla sınırlı kalmıyor; sahadaki somut başarılar bu vizyonu destekliyor. Özellikle son dönemde 125,1 milyon dolarlık yeni satış sözleşmelerine imza atılması ve ilk çeyrek hasılatının 34,3 milyar TL seviyesine ulaşması, küresel ölçekteki ağırlığın arttığını kanıtlıyor. Şirket, borsa performansıyla da dünya genelindeki birçok rakibini geride bırakarak yatırımcı güvenini tazelemeye devam ediyor.

Savunma sanayi dışındaki alanlarda da yenilikçi adımlar

Yenilenen vizyon, şirketin sadece askeri teknolojilerde değil, sivil ve stratejik alanlarda da iz bırakma hedefini kapsıyor. Örneğin, Güneydoğu’da milli yazılımlar kullanılarak yapılan akıllı gübreleme sistemleri, çiftçilerin maliyetlerini düşürürken teknoloji kullanımını tabana yayıyor. Sahada kendini kanıtlayan PUHU gibi sistemlerin yeteneklerinin SAHA 2026 gibi uluslararası platformlara taşınacak olması, bu teknolojik gelişimin sürekliliğini gösteriyor.

Kurumsal yenilenme süreci, şirketin satış ve iş birlikleri aracılığıyla dünya devleri arasındaki yerini daha da yukarıya taşıma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. 50 yıllık birikim, artık sadece yerel bir başarı hikayesi değil, sınırları aşan ve küresel standartları belirleyen bir marka imajıyla temsil ediliyor.

İlginizi Çekebilir: ASELSAN’dan Suriye’ye kritik teknoloji ihracatı! Şam Havalimanı’nın kaderi nasıl değişecek?

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? ASELSAN‘ın yeni görsel kimliği ve mottosu sizce markanın küresel hedeflerini yeterince yansıtıyor mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!