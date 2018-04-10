LG G7 ThinQ tüm renkleri ile karşımızda

LG G7 ThinQ ya da kod adı ile Judy için son dönemde sızıntılar ortaya çıkarken bunlara bir yenisi daha eklendi. Android Headlines adlı haber sitesine göre telefonun bütün renk seçeneklerinin bulunduğu render görsel internete düştü.

LG G7 ThinQ 5 farklı renk seçeneği ile gelecek

Toplamda 5 farklı rengi bulunacak telefonun Aurora Black, Platinum Grey, Moroccan Blue, Moroccan Blue (Mat) ve Raspberry Rose renklerinde elde etmek mümkün olacak. Son dönemde özellikle Huawei P20 Pro ile renk konusunda oldukça değişik alanlara yönelen telefon üreticileri içn en son Apple’dan kırmızı iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modelleri ortaya çıkmıştı. Habere göre Güney Koreli firma renklerin hepsini bütün bögelerde satmayacak ancak Aurora Black renk seçeneği tüm dünyaya standart olarak gönderilecek.

Daha önceki sızıntılarda telefonun çentik akımına kapıldığı görülmüştü bu yeni render görselinde de ön tarafı net bir şekilde ortada olan telefonda tepedeki çentik gözüküyor. Çentikte hoparlör ve ön kameralar yer alırken cihazın ekran boyu 6 inç olacak. M+ LCD RGBW panele sahip olacak telefon QHD+ çözünürlük, 19:9 ekran oranı, Snapdragon 845 işlemci yogası barındıracak. Bellek kısmı ise henzü net olmamakla birlikte 4GB ve/veya 6GB’lık seçeneklerle gelebilir. Hatırlarsanız daha öncesince G7 için fiyatının uygun olması adına LCD panel kullanılacağı dedikodusunu sizlerle paylaşmıştı.