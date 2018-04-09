Apple’ın AIDS ile mücadele için sınırlı sayıda ürettiği Product RED serisi kırmızı Apple modellerine şimdi de iPhone 8 eklendi. Sadece kırmızı iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modellerinin dahil olduğu, ancak iPhone X’e yer verilmeyen kırmızı iPhone yakında Türkiye’de de satılacak.

Kırmızı iPhone 8 bu sefer siyah!

Apple’ın geçtiğimiz sene ön tarafını beyaz yaptığı iPhone’lar kırmızı renk konusunda mükemmel olsa da beyaz ön kasa sevilmemişti. Bu sefer kullanıcılardan gelen tepkileri dinleyen Apple, ekran tarafında siyah bir kasa kullanmış. Böylece daha şık görünen iPhone 8, yeni iPhone alacakların fazlasıyla ilgisini çekecektir.