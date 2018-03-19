LG G7 düşük fiyat için OLED yerine LCD ekranı tercih edecek

LG G7 olarak tanıdığımız yeni LG amiral gemisinin henüz firma tarafından resmi ismi yayımlanmadı. Ekran konusunda çentikli akımına yeni bir tarz getirmeyi planlayan firmanın merakla beklenen bu telefonu OLED ekrana sahip olmayacakmış.

Daha ince ve daha yüksek enerji tasarrufu sağlayan OLED ekranlar maliyet olarak LCD panellerden iki kat daha pahalı. Seçim tercihi de bundan dolayı olmuş. LG, ilk çentikli ekran telefonunda maliyetleri düşürüp fiyatı olabildiğince uygun sunmayı hedefliyor ki bu da son dönem yüksek fiyatlara karşı büyük bir avantaj olabilir. Kaldı ki rakiplerin yüksek fiyat olmasının sebeplerinden bir tanesi de OLED ekrana geçiş yapmış olmaları.

LG G7 için ilk düşünülen panel MLCD+

Daha öncesinde panel konusundaki tahmnler cihazın MLCD+ panele sahip olacağı yönündeydi. %35 daha az enerji tüketimi ile tasarruf abidesi olan panel LCD’lere oranla telefonların pil ömürlerini arttırıyor. Ayrıca bu panellerin parlaklığı çok daha iyi seviyede.

Bunun yanında Güney Koreli firmanın yakın zamanda sunduğu V30 ürün gamındaki ilk OLED ekran olma özelliğini elde etti. Lakin bu haberden sonra V40 veya V30’un yeni modellerinde OLED’e devam edilecek mi belirsiz. Kaldı ki iPhone X’u az sattıran yüksek fiyatın da sebebi OLED ekranlar.