LG Electronics, Güney Kore’de telefonu üretimini durdurdu!

LG Electronics, uzun süredir zarar eden cep telefonlarının Güney Kore‘deki üretimini askıya almayı ve üretimi Vietnam‘daki mevcut tesisine kaydırmayı planlıyor.

LG’nin, Güney Kore, Çin, Vietnam, Brezilya ve Hindistan’da akıllı telefonlar için üretim tesislerine sahip ve Güney Kore fabrikası ağırlıklı olarak yüksek kaliteli (amiral gemisi) modeller üretiyor ve şirketin toplam akıllı telefon üretiminin %10 ila %20‘sini oluşturuyor.

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LG Electronics mobil pazarında zarar ediyor

Piyasada son yedi çeyrektir mali açıdan kötü bir tabloyla karşı karşıya olan şirketin, global TV pazarındaki fiyat rekabetinin daha da kızışmasıyla bu çeyrekte de yüzünün gülmeyeceği söyleniyor.

LG ev aletleri ve TV ürünlerinde iyi bir performans gösterse de, akıllı telefon bölümü bir süredir zarar ediyor. Güney Kore’li şirket, 2018 yılının 4. çeyreğinde 72.5 milyon dolarlık bir zarar açıklamıştı. Şirketin zarar eden akıllı telefon bölümü, 2018’de toplamda 700 milyon dolardan fazla para kaybettirdi.

Tüm bunlara rağmen LG Electronics’in akıllı telefon üretimini kısa vadede durdurması beklenmiyor. Düşük satış rakamlarına rağmen şirket, Samsung, Huawei ve Xiaomi gibi rakipleriyle mücadele etmeye devam edecek.