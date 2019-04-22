Askeri düzeydeki dayanıklılığa sahip LG X4 satışa sunulacak!

Teknoloji devi LG geçen sene piyasaya sunduğu LG X4 cihazını yenileyerek, askeri standartlara uyum sağlayan 2019 versiyonunu 26 Nisan’da kullanıcı deneyimine sunacak.

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Güney Kore merkezli şirket, geçtiğimiz yıl LG X4 ve X4+ olarak iki farklı cihazı piyasaya sürmüş; aynı zamanda yılın başında LG K12 + modelinin de tanıtımını yapmıştı.

LG X4’ü bu cihazlardan ayıran ve askeri standartlarda dayanıklılık seviyesinde olması çarpma, titreşim, yüksek ve düşük sıcaklık, termal şok ve yüksek seviyedeki neme dayanabileceğini gösteriyor.

Cihaz, 7-inç HD + (1440 x 720 piksel) çözünürlüğe sahip, 2,5: inç en boy oranı 18: 9 olan, 2,5D eğimli cam ekrana sahip. IMG PowerVR GE8320 grafik işlem birimi ile birleştirilmiş, sekiz çekirdekli bir MediaTek Helio P22 çipset tarafından destekleniyor. Ayrıca 2GB RAM ve microSD ile genişletilebilen 32GB dahili hafızaya sahip. Arkada 16 MP ve önde 8 MP Led flaşlı kameraya sahip olan cihaz, gücünü 3000 mAh bataryadan alıyor. Arka tarafında parmak izi tarayıcısı olan cihazda bir de Google Assistant butonu bulunmakta.

Android 8.1 Oreo ile çalışan bu yüksek dayanıklılığa sahip cihaz, siyah ve gri olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle 26 Nisan’dan itibaren 260 dolar fiyatıyla satışa sunulacak.