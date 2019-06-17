Dünyanın ilk 8K OLED televizyonu satışa çıktı!

Son dönemde televizyon dünyasında başlanan 8K geçişinde bir diğer önemli adım LG Electronics kanadından geldi. LG, dünyanın ilk 8K OLED TV’sinin 88Z9 modeli satışına Güney Kore’de başladı. Söz konusu televizyonun global satışı ise Kuzey Amerika ve Avrupa’dan başlayarak üçüncü çeyreğinde yayılmış olacak.

İlginizi çekebilir; LG UltraGear: Dünyanın ilk 1 ms IPS monitörü

LG’nin bugüne kadar ürettiği en büyük OLED TV olan 88Z9 OLED TV, 33 milyondan fazla bağımsız OLED pikseline sahip gelişmiş paneli 8K Ultra HD (7680 x 4320) çözünürlüğü ile dikkat çekiyor. Netlik konusunda iddialı olan televizyon Full HD’nin piksellerinin 16 katına ve UHD’nin de 4 katına eşit oranda.

LG 8K OLED TV, gücünü α (Alpha) 9 8K akıllı işlemcisinden alıyor. Söz konusu işlemcide bulunan derin öğrenme algoritması sayesinde milyonlarca içeriği analiz ederek görüntü ve ses kalitesini yükseltmeyi başarıyor. LG 88Z9, görüntünün yanı sıra etkileyici ses performansıyla sanal 5.1 surround ses sağlayacak şekilde iki kanallı sesi karıştırabilen akıllı bir algoritma ile destekleniyor. Televizyon Dolby Vision ve Dolby Atmos desteği ile geliyor. LG 8K OLED TV ayrıca ALLM’i (otomatik düşük gecikme süresi modu), değişken yenileme oranı (VRR) ve eARC’yi (iyileştirilmiş ses dönüş kanalını) de destekliyor.